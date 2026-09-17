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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापायलट की गलती से भारत का मिग-29 फाइटर जेट क्रैश? जानें वायरल VIDEO का सच

पायलट की गलती से भारत का मिग-29 फाइटर जेट क्रैश? जानें वायरल VIDEO का सच

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का मिग-29 फाइटर जेट पायलट की लापरवाही से क्रैश हो गया. अब सरकार ने इस पर स्थिति साफ की है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 17 Sep 2026 05:16 PM (IST)
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क्या भारतीय वायुसेना का मिग-29 फाइटर जेट पायलट की गलती के चलते क्रैश हो गया? सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर ऐसा ही दावा किया जा रहा है. सरकार ने इन दावों का खंडन किया है और इसे पूरी तरह से पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा करार दिया, जिसे पाकिस्तानी हैंडल की ओर से शेयर किए जा रहा है.

यह स्पष्टीकरण तब आया है, जब सोशल मीडिया पर एक फाइटर जेट के क्रैश का वीडियो सामने आया था. वीडियो में जेट के पायलट को पैराशूट की मदद से इजेक्ट करते और खुद को बचाते हुए भी दिखाया गया था.

एक्स पर एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'एक पायलट की गलती के चलते भारतीय वायुसेना का एक विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया.  लड़ाकू विमानों के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद वायु सेना चुप्पी साधे हुए है. लोगों को यह जानने का हक है कि इतने महंगे विमान इतनी बार क्यों नष्ट हो रहे हैं.' इस तरह के दावे कई और हैंडल के जरिए भी किए गए थे.

फैक्ट चेक में झूठा निकला दावा

पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा फैलाने वाले अकाउंट एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पायलट की गलती के चलते लैंडिंग के दौरान भारतीय वायु सेना का मिग-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दावा पूरी तरह से झूठा है. पीआईबी ने आगे कहा कि जो वीडियो फुटेज शेयर किया जा रहा है, वह वॉर थंडर नाम के वीडियो गेम का है.

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मिलिट्री वॉर गेम का फुटेज

फैक्ट चेक टीम ने गेम का लिंक भी शेयर किया है, वीडियो के डिस्क्लेमर में साफ लिखा है, 'इस वीडियो में दिखाए गए सभी फुटेज वॉर थंडर गेम के गेमप्ले हैं, जो इंटरटेनमेंट के मकसद से रिकॉर्ड किए गए हैं. यह एक मिलिट्री वॉर गेम है, जिसमें अलग-अलग जेनरेशन के हवाई, जमीनी और नौसैनिक वाहन शामिल हैं. इसमें विमानों की आवाजाही, फ्लाईबाय आदि पर फोकस किया गया है, इसका रियल दुनिया से कोई संबंध नहीं है.'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Fact Check MiG29 MiG29 Fighter Jet
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