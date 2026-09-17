पायलट की गलती से भारत का मिग-29 फाइटर जेट क्रैश? जानें वायरल VIDEO का सच

क्या भारतीय वायुसेना का मिग-29 फाइटर जेट पायलट की गलती के चलते क्रैश हो गया? सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर ऐसा ही दावा किया जा रहा है. सरकार ने इन दावों का खंडन किया है और इसे पूरी तरह से पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा करार दिया, जिसे पाकिस्तानी हैंडल की ओर से शेयर किए जा रहा है.

यह स्पष्टीकरण तब आया है, जब सोशल मीडिया पर एक फाइटर जेट के क्रैश का वीडियो सामने आया था. वीडियो में जेट के पायलट को पैराशूट की मदद से इजेक्ट करते और खुद को बचाते हुए भी दिखाया गया था.

एक्स पर एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा, 'एक पायलट की गलती के चलते भारतीय वायुसेना का एक विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. लड़ाकू विमानों के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद वायु सेना चुप्पी साधे हुए है. लोगों को यह जानने का हक है कि इतने महंगे विमान इतनी बार क्यों नष्ट हो रहे हैं.' इस तरह के दावे कई और हैंडल के जरिए भी किए गए थे.

⚠️ Pakistani propaganda accounts are circulating a video with the claim that an IAF MiG-29 fighter jet crashed during landing due to pilot error. #PIBFactCheck:



❌ Beware! This claim is #Fake.



✅ The footage in the claim is from a video game called War Thunder… pic.twitter.com/5ETuHzF6J8 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 17, 2026

फैक्ट चेक में झूठा निकला दावा

पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा फैलाने वाले अकाउंट एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पायलट की गलती के चलते लैंडिंग के दौरान भारतीय वायु सेना का मिग-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दावा पूरी तरह से झूठा है. पीआईबी ने आगे कहा कि जो वीडियो फुटेज शेयर किया जा रहा है, वह वॉर थंडर नाम के वीडियो गेम का है.

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मिलिट्री वॉर गेम का फुटेज

फैक्ट चेक टीम ने गेम का लिंक भी शेयर किया है, वीडियो के डिस्क्लेमर में साफ लिखा है, 'इस वीडियो में दिखाए गए सभी फुटेज वॉर थंडर गेम के गेमप्ले हैं, जो इंटरटेनमेंट के मकसद से रिकॉर्ड किए गए हैं. यह एक मिलिट्री वॉर गेम है, जिसमें अलग-अलग जेनरेशन के हवाई, जमीनी और नौसैनिक वाहन शामिल हैं. इसमें विमानों की आवाजाही, फ्लाईबाय आदि पर फोकस किया गया है, इसका रियल दुनिया से कोई संबंध नहीं है.'

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