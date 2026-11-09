दिवाली के जश्न में लगी आंख पर चोट, 6 लोग अस्पताल में भर्ती

हैदराबाद में कई परिवारों के लिए दिवाली की रात दुखद बन गई. पटाखों से जुड़ी घटनाओं के कारण कई लोगों की आंखों में चोटें आईं. इनमें से छह मरीजों को मेहदीपट्टनम स्थित सरकारी सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. रविवार को दिवाली मनाते समय ये घटनाएं हुईं.

त्योहार की छुट्टी होने के बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत इमरजेंसी मामलों को संभाला. वहीं, अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों से बातचीत की. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, भर्ती किए गए मरीज वे लोग हैं जिन्हें पटाखों से चोट लगने के बाद तुरंत इस विशेष नेत्र चिकित्सा केंद्र में लाया गया था.

अस्पतालों में पहले से की गई व्यवस्था

गंभीर रूप से घायल दो मरीजों को डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है, हालांकि उनकी चोटों के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. अस्पताल ने पहले ही पटाखों से होने वाली चोटों के लिए अलग से बिस्तर आरक्षित कर रखे थे और डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों की टीमों को स्टैंडबाय पर रखा था. जैसे-जैसे मरीज आने लगे, अस्पताल पूरी तरह से इमरजेंसी मोड में काम करने लगा.

अस्पताल पहुंचे अधिकारियों ने घायलों का हाल जाना और दिवाली की छुट्टी के बावजूद सेवाएं दे रहे मेडिकल स्टाफ की तारीफ की. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पटाखे जलाते समय जरूरी सावधानियां बरतें और सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि थोड़ी सी लापरवाही से ऐसी चोटें लग सकती हैं जिन्हें रोका जा सकता था. त्योहार से पहले ही अस्पताल ने पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें एंबुलेंस सेवा के लिए इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के साथ समन्वय करना भी शामिल था.

पिछले साल भी आए थे ऐसे मामले

हैदराबाद में पिछली दिवाली के दौरान भी पटाखों से आंखों में चोट लगने के कई मामले सामने आए थे. अस्पताल के अधीक्षक ने पहले बताया था कि पिछली दो दिवाली के दौरान यहां पटाखों से घायल 100 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया था. इनमें से कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं, और ज्यादातर चोटें 'मिर्ची बम' के कारण लगी थीं. चिकित्सा विशेषज्ञों ने हमेशा यही सलाह दी है कि पटाखों से लगी चोटों के मामले में तुरंत इलाज की जरूरत होती है. प्रभावित आंख को रगड़ने या घरेलू नुस्खे आजमाने से नुकसान और बढ़ सकता है.