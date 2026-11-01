महादेव ऐप केस में बड़ा एक्शन, मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई CBI
महादेव एप सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े एक मामले में सीबीआई और अन्य जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है. मुख्य आरोपी और ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यार्पित किया गया है.
महादेव ऐप के अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया है. ओमान से उसे प्रत्यार्पित किया गया. यह बड़ी सफलता सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसी को मिली है.
इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने चंद्राकर को हिरासत में लिया था. उस पर सीबीआई और ईडी के एक मामले में तलाश थी. उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. वहीं ईडी के मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की जा चुकी है.
The Central Bureau of Investigation (CBI) in coordination with other Central Agencies has successfully secured the extradition of Sourabh Chandrakar, the promoter of the Mahadev App illegal betting syndicate, from Oman Chandrakar was detained by the Royal Oman Police following an Interpol Red Corner Notice issued against him. He is wanted in two CBI cases, in which chargesheets have already been filed, and one ED case, in which a prosecution complaint has been filed. The CBI investigation revealed that the Mahadev Online Book was among India's largest alleged illegal online betting syndicates, operating through a network of franchised panels and branches across the country. The syndicate allegedly offered illegal betting on cricket, football, card games and other events, while routing proceeds through mule bank accounts, multiple transactions and hawala channels. Investigators also found that part of the proceeds was allegedly used to pay protection money to public servants. Following approval of the extradition request by Oman, a CBI team travelled to Muscat and escorted Chandrakar back to India. He will undergo a medical examination and be taken to Raipur after securing transit remand. Chandrakar will be produced before the CBI Special Judge in Raipur tomorrow, the CBI said. (Source: CBI)— ANI (@ANI) November 1, 2026
सीबीआई की जांच में क्या खुलासा हुआ है?
सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक भारत की सबसे बड़ी कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट्स में एक था. यह पूरे देश में फ्रेंचाइजी पैनलों और ब्रांच का एक नेटवर्क था, जिसके जरिए संचालित होता था.
इस मामले को छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई की टीम ने हाथ में लिया था. जांच में यह भी पता चला है कि इसे भारत से रेगुलेट किया जा रहा था.
सिंडिकेट कथित तौर पर सट्टेबाजी के खेल में था शामिल
यह सिंडिकेट कथित तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेलों और अन्य अवैध सट्टेबाजी का गोरखधंधा चला रहा था. इससे होने वाली कमाई को म्यूल बैंक अकाउंट, कई लेन-देन और हवाला चैनलों के जरिए इधर, उधर किया जाता था.
जांच में यह भी सामने आया है कि इस कमाई का हिस्सा कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.
सीबीआई की टीम मस्कट से लाई भारत
ओमान की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई की एक टीम मस्कट गई थी, जो चंद्राकर को भारत वापस ले आई है. उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद उसे रायपुर ले जाया जाएगा.