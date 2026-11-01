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महादेव ऐप केस में बड़ा एक्शन, मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाई CBI

महादेव एप सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े एक मामले में सीबीआई और अन्य जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है. मुख्य आरोपी और ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यार्पित किया गया है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 01 Nov 2026 09:04 PM (IST)
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महादेव ऐप के अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया है. ओमान से उसे प्रत्यार्पित किया गया. यह बड़ी सफलता सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसी को मिली है.

इंटरपोल की तरफ से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने चंद्राकर को हिरासत में लिया था. उस पर सीबीआई और ईडी के एक मामले में तलाश थी. उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. वहीं ईडी के मामले में अभियोजन शिकायत दर्ज की जा चुकी है. 

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सीबीआई की जांच में क्या खुलासा हुआ है? 

सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक भारत की सबसे बड़ी कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट्स में एक था. यह पूरे देश में फ्रेंचाइजी पैनलों और ब्रांच का एक नेटवर्क था, जिसके जरिए संचालित होता था.

इस मामले को छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई की टीम ने हाथ में लिया था. जांच में यह भी पता चला है कि इसे भारत से रेगुलेट किया जा रहा था. 

सिंडिकेट कथित तौर पर सट्टेबाजी के खेल में था शामिल

यह सिंडिकेट कथित तौर पर क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेलों और अन्य अवैध सट्टेबाजी का गोरखधंधा चला रहा था. इससे होने वाली कमाई को म्यूल बैंक अकाउंट, कई लेन-देन और हवाला चैनलों के जरिए इधर, उधर किया जाता था.

जांच में यह भी सामने आया है कि इस कमाई का हिस्सा कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

सीबीआई की टीम मस्कट से लाई भारत

ओमान की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई की एक टीम मस्कट गई थी, जो चंद्राकर को भारत वापस ले आई है. उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद उसे रायपुर ले जाया जाएगा. 

About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 01 Nov 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
ED Oman CBI Sourabh Chandrakar
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