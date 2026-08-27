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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: IWG इंडेक्स में मुंबई देश का एकमात्र शहर, दिल्ली-बेंगलुरु को कैसे पछाड़ा

Xप्लेन: IWG इंडेक्स में मुंबई देश का एकमात्र शहर, दिल्ली-बेंगलुरु को कैसे पछाड़ा

इस उपलब्धि के साथ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत के प्रमुख टेक और कॉर्पोरेट हब जैसे बेंगलुरु, दिल्ली-NCR और पुणे इस सूची में जगह बनाने में क्यों विफल रहे, जबकि मुंबई ने बाजी मार ली?

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 27 Aug 2026 08:14 AM (IST)
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IWG के हालिया 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026' में मुंबई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 77 अंकों के स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. इस सूचकांक में मुंबई भारत का एकमात्र शहर है जिसने जगह बनाई है, और इसने मियामी व लंदन जैसे वैश्विक महानगरों को भी पीछे छोड़ दिया है. इस वैश्विक सूची में बैंकॉक, टोक्यो और बार्सिलोना शीर्ष तीन स्थानों पर काबिज हैं.

हालांकि, इस उपलब्धि के साथ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत के प्रमुख टेक और कॉर्पोरेट हब जैसे बेंगलुरु, दिल्ली-NCR और पुणे इस सूची में जगह बनाने में क्यों विफल रहे, जबकि मुंबई ने बाजी मार ली?

कैसे तय होती है शहरों की रैंकिंग?

IWG (इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप) का सालाना 'वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स' यह आकलन करता है कि दुनिया भर के शहर उन पेशेवरों और यात्रियों की कितनी बेहतर मदद करते हैं, जो काम के साथ यात्रा (वर्ककेशन या रिमोट वर्किंग) करना चाहते हैं.

इस इंडेक्स में किसी भी शहर की उपयोगिता को मापने के लिए कई मुख्य मानकों का विश्लेषण किया जाता है:

  • मौसम और पर्यावरण

  • ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की गुणवत्ता

  • रहने की जगह (आवास) की उपलब्धता

  • सार्वजनिक परिवहन की स्थिति

  • स्थानीय खान-पान और संस्कृति

  • फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस (Co-working Spaces) की पहुंच

हाल के शोध दर्शाते हैं कि हाइब्रिड वर्किंग मॉडल और दुनिया भर में फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस के विस्तार ने 'कहीं से भी काम करने' की नीति को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है.

मुंबई की सफलता और अन्य भारतीय शहरों के पिछड़ने के 5 मुख्य कारण

हालांकि बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली-NCR बड़े ऑफिस हब हैं, फिर भी मुंबई ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और रिमोट वर्कर्स के लिए सबसे पसंदीदा भारतीय डेस्टिनेशन के रूप में अपनी जगह बनाई. इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

1. फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस और मजबूत प्रोफेशनल इकोसिस्टम

एक सफल वर्ककेशन के लिए केवल आकर्षक पर्यटन स्थल होना पर्याप्त नहीं होता; यात्रियों को ऐसा वातावरण चाहिए जहां वे बिना किसी रुकावट के काम कर सकें. मुंबई भारत के सबसे बड़े फ्लेक्सिबल-ऑफिस मार्केट में से एक है. यहां 79.7 मिलियन वर्ग फुट से अधिक का फ्लेक्सिबल-ऑफिस स्टॉक मौजूद है. यह इंफ्रास्ट्रक्चर दूर-दराज से आए पेशेवरों को मीटिंग्स करने, कॉल्स लेने और काम का माहौल बनाए रखने की बेहतरीन सुविधा देता है.

2. किफायती और सुलभ सार्वजनिक परिवहन

किसी शहर में एक-दो हफ़्ते रहने वाले रिमोट वर्कर्स के लिए परिवहन की लागत और सुगमता बहुत मायने रखती है. मुंबई के पास लोकल ट्रेनों, मेट्रो और कैब सेवाओं का एक विस्तृत नेटवर्क है. इसके चलते हवाई अड्डे, रहने के स्थानों और वर्कस्पेस के बीच दैनिक यात्रा करना बेहद आसान और किफायती हो जाता है.

3. लंबे समय के लिए अनुकूल आवास

रिमोट वर्कर्स की आवश्यकताएं सामान्य पर्यटकों से अलग होती हैं. उन्हें काम के अनुकूल माहौल वाले आरामदायक और लंबे समय तक ठहरने लायक स्थानों की आवश्यकता होती है. IWG के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 48% कर्मचारी अपने वर्किंग आवर्स के साथ छुट्टियों को बढ़ाने की योजना बनाते हैं. मुंबई में सर्विस्ड अपार्टमेंट्स और रिमोट-फ्रेंडली आवास विकल्पों की उपलब्धता यात्रियों को आकर्षित करती है.

4. लाइफस्टाइल, कल्चर और वर्क-लाइफ बैलेंस

वर्ककेशन का उद्देश्य केवल लैपटॉप के सामने बैठना नहीं, बल्कि बर्नआउट से बचना और अपनी खुशहाली में सुधार करना है. सर्वे में शामिल 54% यात्रियों ने बर्नआउट से बचने को वर्ककेशन की मुख्य वजह बताया है. मुंबई का तटीय मौसम, समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य, विविध खान-पान और जीवंत नाइटलाइफ पेशेवरों को काम के बाद बेहतर रीक्रिएशन और वर्क-लाइफ बैलेंस प्रदान करते हैं.

5. कम्यूट और ट्रैफिक की लॉजिस्टिक जटिलताएं 

विशेषज्ञों के अनुसार, बेंगलुरु, दिल्ली-NCR और पुणे में व्यावसायिक बुनियादी ढांचा मजबूत है, लेकिन वहां की ट्रैफिक व्यवस्था और लंबी यात्रा (Commute) का समय वर्ककेशन के अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है. मुंबई में दैनिक यात्रा की सुगमता और बेहतर लॉजिस्टिक्स इसे अन्य भारतीय शहरों की तुलना में अधिक व्यावहारिक बनाते हैं.

मुंबई का कमजोर पहलू- कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता

वैश्विक सूची में शीर्ष स्थानों में शामिल होने के बावजूद, मुंबई का प्रदर्शन सभी मानकों पर शत-प्रतिशत सही नहीं रहा।

मानक (Parameter) मुंबई की स्थिति
मजबूत पक्ष परिवहन, फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस, रहने की सुविधा, लाइफस्टाइल
कमजोर पक्ष ब्रॉडबैंड स्पीड व क्वालिटी, लोकल इवेंट्स की संख्या

IWG के सर्वेक्षण में 38% रिमोट वर्कर्स ने मजबूत और स्थिर वाई-फाई कनेक्टिविटी को अपनी प्राथमिक जरूरत बताया है. मुंबई ने ब्रॉडबैंड की गति और गुणवत्ता के मामले में अंक गंवाए हैं. भविष्य में यदि मुंबई को बार्सिलोना या बैंकॉक जैसे शहरों की बराबरी करनी है, तो उसे अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार करना होगा.

मुंबई का यह चयन दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय वर्ककेशन यात्रियों के लिए केवल एक आईटी हब होना काफी नहीं है; बल्कि सही परिवहन, लाइफस्टाइल, आवास और कार्य वातावरण का संयोजन ही किसी शहर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 27 Aug 2026 08:14 AM (IST)
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