केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026' के नतीजों ने आम लोगों और विशेषज्ञों दोनों को चौंका दिया है. सर्दियों में खतरनाक और ज़हरीले स्मॉग से ढकी रहने वाली देश की राजधानी दिल्ली को इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 बड़े शहरों की सूची में 21वां स्थान मिला है.

दिल्ली को कुल 200 में से 172 अंक प्राप्त हुए हैं. इसके विपरीत, अपेक्षाकृत बहुत बेहतर हवा वाले शहर श्रीनगर को 162.6 अंकों के साथ 26वाँ स्थान और बेंगलुरु को 152.6 अंकों के साथ 32वां स्थान मिला है. पहली नज़र में यह रैंकिंग बेहद विरोधाभासी और अविश्वसनीय लगती है, लेकिन इसके पीछे इस सर्वे की विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली और प्रशासनिक नीतियां काम कर रही हैं.

'हवा की गुणवत्ता' बनाम 'प्रदूषण से निपटने की नीतियां'

इस विरोधाभास को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' असल में क्या मापता है. यह सर्वेक्षण इस बात की रैंकिंग नहीं है कि किसी खास दिन या मौसम में किस शहर की हवा कितनी सांस लेने योग्य या साफ है.

इसके बजाय, यह सर्वेक्षण इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई शहर अपने यहां वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों से निपटने के लिए कितना गंभीर है और प्रदूषण-नियंत्रण उपायों को ज़मीनी स्तर पर कितनी तत्परता और असरदार तरीके से लागू कर रहा है.

दिल्ली के 21वें स्थान पर आने का मतलब कतई यह नहीं है कि यहां के निवासी श्रीनगर या बेंगलुरु के लोगों की तुलना में साफ या सेहतमंद हवा में सांस ले रहे हैं. दिल्ली को यह अंक उन प्रशासनिक व तकनीकी कोशिशों के आधार पर मिले हैं, जिनमें शामिल हैं:

-सड़क की धूल पर नियंत्रण और मैकेनिकल स्वीपिंग.

-सॉलिड वेस्ट और लेगेसी वेस्ट का ठोस प्रबंधन.

-वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं पर सख्त निगरानी.

-निर्माण और तोड़-फोड़ (C&D) से निकलने वाले कचरे का निष्पादन.

-जन-जागरूकता अभियान और आपातकालीन योजनाओं का क्रियान्वयन.

दिल्ली का भीषण AQI और प्रशासनिक सुधार

यह फर्क दिल्ली के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक हो जाता है. राजधानी को हर साल सर्दियों में भीषण वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अक्सर 400 के पार जाकर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है, और कई बार 450 का आंकड़ा भी पार कर लेता है. जनवरी 2026 में जब स्थिति अत्यंत जानलेवा स्तर पर पहुंच गई, तब अधिकारियों को 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के चौथे चरण जैसे कड़े प्रतिबंध लागू करने पड़े थे.

तमाम मौसमी और भौगोलिक प्रतिकूलताओं के बावजूद, दिल्ली के प्रशासनिक प्रयासों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. वर्ष 2025 के सर्वेक्षण में दिल्ली 157.3 अंकों के साथ 32वें स्थान पर थी, जो 2026 में 172 अंकों के साथ सुधरकर 21वें स्थान पर पहुंच गई है.

सर्वेक्षण की मूल्यांकन प्रक्रिया

'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' केंद्र सरकार के 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' के तहत आयोजित किया जाता है. 2026 के इस संस्करण में आबादी के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटकर देश के 130 NCAP शहरों का आकलन किया गया.

इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया केवल वायु निगरानी स्टेशनों के डेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहद व्यापक है:

स्व-मूल्यांकन: शहर स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं.

राज्य स्तरीय जांच: राज्य-स्तरीय निगरानी समितियां इन दावों और आंकड़ों का सत्यापन करती हैं.

CPCB और स्वतंत्र सत्यापन: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) इसका अंतिम मूल्यांकन करता है और फिर स्वतंत्र बाहरी टीमें ज़मीनी स्तर पर जाकर इन व्यवस्थाओं की भौतिक पुष्टि करती हैं.

यही कारण है कि अत्यधिक प्रदूषण झेलने वाला शहर भी यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, ठोस नीतियों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसे अधिक अंक प्राप्त होते हैं.

बेंगलुरु और श्रीनगर की निचली रैंकिंग का सच

आधिकारिक रैंकिंग में श्रीनगर (26वां स्थान) और बेंगलुरु (32वां स्थान) का दिल्ली से पीछे होना यह सिद्ध नहीं करता कि वहां की हवा दिल्ली से अधिक ज़हरीली है. व्यावहारिक रूप से श्रीनगर और बेंगलुरु की हवा दिल्ली से कई गुना अधिक साफ़ है.

उनकी निचली रैंकिंग केवल यह दर्शाती है कि सर्वे के विभिन्न पैमानों जैसे ठोस कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा, ऑनलाइन निगरानी तंत्र और धूल नियंत्रण के दस्तावेज़ीकरण व जमीनी क्रियान्वयन में वे दिल्ली जितना स्कोर हासिल नहीं कर सके.

शीर्ष शहरों में भी चुनौती कायम

यह विरोधाभास सूची में सबसे ऊपर मौजूद शहरों पर भी लागू होता है. 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में लखनऊ 198 अंकों के साथ देश में नंबर 1 पर रहा, जिसके बाद इंदौर (197 अंक) दूसरे और जबलपुर (195 अंक) तीसरे स्थान पर रहे.

हालांकि, नंबर 1 रैंक हासिल करने के बावजूद लखनऊ की हवा पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त नहीं हुई है. वर्ष 2017-18 के बेसलाइन की तुलना में इसके PM10 स्तर में उल्लेखनीय गिरावट तो आई है, लेकिन 2025-26 में भी यह 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के राष्ट्रीय सुरक्षित मानक से ऊपर बना रहा. लखनऊ को यह शीर्ष स्थान कचरा उठाने के लिए शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग, सड़कों की मशीनी सफाई और लेगेसी वेस्ट के त्वरित निस्तारण जैसे बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल के कारण मिला है.

क्या भारत में हवा की स्थिति सुधर रही है?

सकारात्मक पहलू यह है कि देश भर में किए जा रहे प्रयास आंशिक परिणाम दे रहे हैं. केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, मूल्यांकित 130 NCAP शहरों में से 108 शहरों में 2017-18 के मुकाबले 2025-26 में PM10 के औसतन स्तर में कमी दर्ज की गई है. हालांकि, एक बड़ी चुनौती यह भी है कि इनमें से केवल 14 शहर ही PM10 के राष्ट्रीय सुरक्षित मानक पर खरे उतर सके हैं.

'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026' में दिल्ली की 21वीं रैंकिंग को हवा के साफ होने का 'क्लीन चिट' या प्रमाण-पत्र नहीं माना जा सकता. यह केवल इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली प्रशासन संकट से निपटने के लिए ढांचागत और नीतिगत स्तर पर अन्य कई शहरों की तुलना में अधिक सक्रियता से काम कर रहा है.

दिल्ली के आम नागरिकों के लिए वास्तविक सफलता की कसौटी यह नहीं होगी कि शहर को सर्वेक्षण में कितने अंक मिलते हैं, बल्कि यह होगी कि क्या इन प्रशासनिक उपायों से सर्दियों में ज़हरीले दिनों की संख्या कम होती है, PM2.5 व PM10 के कण घटते हैं और लोगों को सांस लेने के लिए सुरक्षित माहौल मिल पाता है या नहीं.