भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि हर विवाद को लेकर शीर्ष अदालत पहुंचा जाए. आखिर क्या है अनुच्छेद 32 और आम नागरिक के लिए इसकी अहमियत क्या है?

भारत का संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार देता है. इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं. लेकिन सवाल है कि अगर सरकार या कोई सरकारी संस्था ही आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो आप क्या करेंगे? अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाएंगे?

इसी सवाल का जवाब संविधान का अनुच्छेद 32 देता है. यह प्रावधान नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का संवैधानिक रास्ता देता है. यही वजह है कि इसे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में गिना जाता है.

क्या है संविधान का अनुच्छेद 32?

भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है. इसी भाग में अनुच्छेद 32 को जगह दी गई है. सरल भाषा में समझें तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह उन अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है.

अनुच्छेद 32 की सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का यह अधिकार खुद भी एक मौलिक अधिकार है. यानी संविधान सिर्फ आपको अधिकार नहीं देता, बल्कि उन अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय मांगने का रास्ता भी देता है.

अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश और पांच तरह की रिट जारी करने का अधिकार है. ये रिट हैं- हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्वो वारंटो.

आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा?

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 25 पर चर्चा के दौरान इसकी अहमियत समझाई थी. यही प्रावधान बाद में संविधान का अनुच्छेद 32 बना.

आंबेडकर ने कहा था कि अगर उनसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन-सा है, जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो वह किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लेंगे. उनके मुताबिक, यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है.

आंबेडकर की इस बात के पीछे एक बुनियादी विचार था- अधिकार तभी मायने रखते हैं, जब उनके उल्लंघन पर न्याय पाने का प्रभावी रास्ता मौजूद हो.

मान लीजिए संविधान आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अगर सरकार आपकी आवाज दबा दे और आपके पास उसके खिलाफ न्याय मांगने का कोई रास्ता न हो, तो यह अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएगा. अनुच्छेद 32 इस स्थिति को रोकने का संवैधानिक माध्यम है. इसलिए इसे केवल अदालत जाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का एक मजबूत आधार माना जाता है.

आम आदमी को कैसे ताकत देता है अनुच्छेद 32?

इस प्रावधान की अहमियत को कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है.

1. अगर किसी को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा जाए: मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है और उसके परिवार को यह तक नहीं बताती कि उसे कहां रखा गया है. ऐसे मामले में हैबियस कॉर्पस रिट के जरिए अदालत से उस व्यक्ति को पेश करने और हिरासत की वैधता जांचने की मांग की जा सकती है.

2. अगर सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा न करें: मान लीजिए कोई सरकारी संस्था कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर रही है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. उचित मामले में मैंडमस रिट के जरिए अदालत से संबंधित प्राधिकरण को अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का निर्देश देने की मांग की जा सकती है.

3. अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर गैरकानूनी तरीके से नियुक्त किया जाए: ऐसे मामले में क्वो वारंटो रिट के जरिए अदालत से पूछा जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति किस कानूनी अधिकार के तहत उस पद पर बैठा है.

4. अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई करे: ऐसी स्थिति में प्रोहिबिशन या सर्टियोरारी जैसी रिट के जरिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जा सकती है.

इस तरह अनुच्छेद 32 व्यक्ति को राज्य की मनमानी के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा मांगने का अधिकार देता है.

ये पांच रिट क्या होती हैं?

अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पांच तरह की रिट जारी कर सकता है. हर रिट का अपना अलग उद्देश्य है.

हैबियस कॉर्पस: इसका अर्थ है व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करो. इसका इस्तेमाल गैरकानूनी हिरासत के मामलों में किया जाता है.

मैंडमस: इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं. इसके जरिए अदालत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का निर्देश दे सकती है.

प्रोहिबिशन: इसके जरिए उच्च अदालत किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करने से रोक सकती है.

सर्टियोरारी: इसके जरिए उच्च अदालत किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के ऐसे आदेश को रद्द कर सकती है, जो कानूनी रूप से गलत हो या अधिकार क्षेत्र से बाहर हो.

क्वो वारंटो: इसका अर्थ है- किस अधिकार से? इसके जरिए अदालत जांचती है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर किस कानूनी अधिकार के तहत बैठा है.

इन रिट के जरिए अदालतें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सरकारी संस्थाएं और सार्वजनिक प्राधिकरण कानून और संविधान के दायरे में काम करें.

अनुच्छेद 32 होते हुए भी हर मामले में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते?

अब आते हैं उस सवाल पर, जिसकी वजह से अनुच्छेद 32 चर्चा में है. 19 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि क्या बिल्डर और खरीदार के हर विवाद को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया जाना चाहिए.

यह मामला हरियाणा के सोनीपत में कृष्णा हाउसिंग स्कीम के उन घर खरीदारों से जुड़ा था, जिन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं मिला था. खरीदारों ने बिल्डर और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ त्रिपक्षीय समझौते के तहत होम लोन लिया था. उनका आरोप था कि निर्माण पूरा नहीं होने के बावजूद बैंक ने बिल्डर को लोन की रकम जारी की और बाद में खरीदारों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी.

बिल्डर का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और मामला दिवाला प्रक्रिया यानी NCLT तक पहुंच गया. खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट से बैंक की वसूली कार्रवाई से राहत मांगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि अनुच्छेद 32 के तहत ऐसे कितने मामलों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? अगर बिल्डर से जुड़ा हर विवाद और हर अधूरी परियोजना यहां आने लगेगी, तो अदालत इन सभी मामलों का निपटारा कैसे करेगी?

अदालत ने खरीदारों से कहा कि जब वसूली का मामला पहले से वाणिज्यिक अदालत में लंबित है, तो उन्हें वहां अपनी आपत्तियां उठानी चाहिए.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को राहत भी दी. अदालत ने वाणिज्यिक अदालत को निर्देश दिया कि वह पहले यह जांच करे कि बैंक ने बिल्डर को त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक लोन की रकम जारी की थी या नहीं. साथ ही, खरीदारों के डिफॉल्ट में होने का निर्धारण किए बिना उनके खिलाफ जबरन वसूली की कार्रवाई न की जाए.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के अधिकार को खत्म नहीं किया. अदालत ने यह सवाल उठाया कि क्या एक व्यावसायिक और संविदात्मक विवाद को सीधे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बताकर शीर्ष अदालत में लाना उचित है.

अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या अंतर है?

संविधान का अनुच्छेद 226 भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है. लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है. अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दाखिल की जा सकती है. वहीं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है.

यानी अगर किसी व्यक्ति का कोई सामान्य कानूनी अधिकार प्रभावित हुआ है, लेकिन मामला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का नहीं है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाना एक विकल्प हो सकता है.

हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र इस मामले में अधिक व्यापक है. इसलिए कई मामलों में पहले हाई कोर्ट या संबंधित वैधानिक मंच पर जाना व्यावहारिक और उचित रास्ता होता है.

क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 की याचिका सुनने से इनकार कर सकता है?

अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है. इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हर याचिका को बिना जांचे स्वीकार करेगा या हर मामले में तुरंत राहत देगा. अदालत यह देख सकती है कि याचिका वास्तव में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी है या नहीं. क्या किसी दूसरे कानून के तहत प्रभावी उपाय उपलब्ध है? क्या याचिकाकर्ता सामान्य कानूनी या व्यावसायिक विवाद को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने ला रहा है?

सिर्फ किसी विवाद को मौलिक अधिकारों से जोड़ देने से वह अपने आप अनुच्छेद 32 का मामला नहीं बन जाता. हालांकि, जहां मौलिक अधिकारों का वास्तविक उल्लंघन सामने आता है, वहां यह प्रावधान नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा बना रहता है.

क्यों महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32?

भारतीय लोकतंत्र में सरकार के पास ताकत है, प्रशासन के पास अधिकार हैं और पुलिस के पास कानून लागू करने की जिम्मेदारी है. लेकिन इन सभी शक्तियों की सीमा संविधान तय करता है.

अनुच्छेद 32 यह सुनिश्चित करने का एक माध्यम है कि राज्य की कोई भी संस्था मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है. यह आम व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का संवैधानिक अधिकार देता है.

सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी का संदेश भी इसी संदर्भ में समझना चाहिए. अनुच्छेद 32 एक असाधारण संवैधानिक उपाय है, न कि हर तरह के विवाद के लिए सामान्य अपील का रास्ता. इसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि निचली अदालतों और दूसरे कानूनी मंचों के काम को अपने पास ले लेना.