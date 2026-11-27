त्रिपुरा में शुक्रवार, 27 नवंबर को 16 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है. इनमें राजधानी अगरतला का नगर निगम भी शामिल है. राज्य के आठ जिलों में 704 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 5,65,000 से ज्यादा मतदाता 733 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत तय करेंगे. इनमें करीब 2.88 लाख महिला मतदाता हैं. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा. मतगणना 2 दिसंबर को होगी.

लेकिन इस चुनाव की कहानी केवल मतदान के आंकड़ों तक सीमित नहीं है. कुल 21 शहरी निकायों की 345 सीटों में से 77 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं. इसके बाद 268 सीटों पर मुकाबला हो रहा है. ऐसे में यह चुनाव भाजपा के शहरी राजनीतिक आधार, वाम दलों और कांग्रेस की वापसी की कोशिशों और टिपरा मोथा की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है.

77 सीटें निर्विरोध, भाजपा को पहले ही बढ़त

राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, भाजपा ने 77 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं. इनमें पांच शहरी निकाय ऐसे हैं जहां पार्टी ने सभी सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है. इनमें कमालपुर, शांतिर बाजार, रानीर बाजार, जिरानिया और मोहनपुर शामिल हैं. इन पांच निकायों की 65 सीटों पर विपक्षी दलों या दूसरे उम्मीदवारों ने मुकाबले के लिए नामांकन नहीं किया.

अब बाकी सीटों पर मतदान हो रहा है. चुनावी मुकाबले में भाजपा ने 266 उम्मीदवार उतारे हैं. CPI(M) के 228 और कांग्रेस के 201 उम्मीदवार मैदान में हैं. टिपरा मोथा पार्टी के नौ, CPI के छह और निर्दलीय और दूसरे दलों के 23 उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं.

यहां एक अहम बात समझना जरूरी है. चुनाव से पहले 810 उम्मीदवार मैदान में थे. इनमें से 77 सीटों पर निर्विरोध जीत के बाद मतदान वाले क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या 733 रह गई. इसलिए 810 और 733 के आंकड़े अलग-अलग चरणों के हैं, इनमें विरोधाभास नहीं है.

अगरतला नगर निगम क्यों है सबसे अहम?

अगरतला नगर निगम (AMC) इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है. इसकी स्थापना 1871 में तत्कालीन रियासत के महाराजा चंद्र माणिक्य के शासनकाल में नगरपालिका के रूप में हुई थी. 21 जनवरी 2014 को इसे नगर निगम का दर्जा मिला. आज यह राज्य का सबसे बड़ा शहरी स्थानीय निकाय है और इसमें 51 वार्ड हैं. इनमें 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.

अगरतला केवल त्रिपुरा की राजधानी नहीं, बल्कि राज्य का प्रमुख प्रशासनिक, कारोबारी और शहरी केंद्र भी है. यहां के चुनाव में जीत किसी पार्टी को शहरी मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने का अवसर देती है. नगर निगम के नतीजे यह भी बताएंगे कि राजधानी के मतदाता सत्तारूढ़ भाजपा के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं और विपक्ष अपनी मौजूदगी कितनी मजबूत कर पाया है.

हालांकि नगर निगम चुनाव को विधानसभा चुनाव का सीधा जनमत नहीं माना जा सकता. स्थानीय चुनाव में मतदाता सड़क, नाली, पानी, कचरा प्रबंधन और सफाई जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पर भी वोट करते हैं.

नगर निकायों के पास कौन-कौन से अधिकार होते हैं?

भारत में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से मिला. इसके तहत संविधान में भाग 9A और अनुच्छेद 243P से 243ZG जोड़े गए. अनुच्छेद 243W नगरपालिकाओं को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने का आधार देता है. संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं से जुड़े 18 विषयों का उल्लेख है.

इनमें शहरी नियोजन, जमीन के इस्तेमाल और भवन निर्माण का नियमन, सड़क और पुल, घरेलू तथा व्यावसायिक पानी की आपूर्ति, सफाई, कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, झुग्गी सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं और जन्म-मृत्यु का पंजीकरण शामिल हैं.

त्रिपुरा में इन निकायों का प्रशासन त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट, 1994 के तहत संचालित होता है. यह कानून नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के ढांचे और उनकी जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है. हालांकि, संविधान में दिए गए सभी विषयों पर नगरपालिकाओं को अपने आप पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाते. राज्य सरकार कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए उन्हें जिम्मेदारियां और शक्तियां सौंपती है. इसलिए स्थानीय निकायों के कामकाज में राज्य सरकार की भूमिका भी अहम रहती है.

भाजपा, वाम दल और टिपरा मोथा की राजनीतिक स्थिति

त्रिपुरा की राजनीति में भाजपा, वाम दल, कांग्रेस और टिपरा मोथा अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक आधार रखते हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 60 में से 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. टिपरा मोथा को 13, CPI(M) को 11, कांग्रेस को तीन और IPFT को एक सीट मिली थी. यह नतीजा बताता है कि भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद राज्य में विपक्ष और क्षेत्रीय राजनीति की मजबूत मौजूदगी है.

टिपरा मोथा की राजनीति खासतौर पर आदिवासी अधिकारों, पहचान और स्वायत्तता से जुड़े सवालों के इर्द-गिर्द रही है. पार्टी का प्रभाव त्रिपुरा की आदिवासी राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है. इस बार शहरी निकाय चुनाव में उसके नौ उम्मीदवार मैदान में हैं. हालांकि, केवल उम्मीदवारों की संख्या से पार्टी के वास्तविक जनाधार का आकलन नहीं किया जा सकता.

वाम दल और कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव अहम है. दोनों दल भाजपा के खिलाफ अपने संगठन और मतदाता आधार को स्थानीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और CPI(M) ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था. नगर निकाय चुनाव में उनकी अलग-अलग उम्मीदवार संख्या स्थानीय मुकाबले की अलग तस्वीर पेश करती है.

स्थानीय चुनावों का राज्य की राजनीति पर क्या असर होगा?

त्रिपुरा के शहरी निकाय चुनावों के नतीजे तीन स्तरों पर महत्वपूर्ण होंगे. पहला, भाजपा के लिए यह अपनी शहरी राजनीतिक पकड़ और स्थानीय प्रशासन के कामकाज का आकलन करने का अवसर है. दूसरा, वाम दलों और कांग्रेस के लिए यह देखना जरूरी होगा कि क्या वे भाजपा के खिलाफ स्थानीय स्तर पर मतदाताओं को एकजुट कर पा रहे हैं. तीसरा, टिपरा मोथा के लिए यह चुनाव बताएगा कि आदिवासी राजनीति से आगे शहरी क्षेत्रों में उसकी कितनी पहुंच बन रही है.

यहां एक भौगोलिक और प्रशासनिक पहलू भी महत्वपूर्ण है. त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट, 1994 राज्य के उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता जो त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के अधीन हैं. इसलिए राज्य की पूरी आदिवासी आबादी और उसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति को इन 21 शहरी निकायों के चुनाव से नहीं समझा जा सकता. जनजातीय स्वायत्त परिषद की राजनीति का अपना अलग महत्व है.

इन चुनावों में 10 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें करीब 3 हजार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मतदान प्रक्रिया के लिए 4,545 कर्मचारियों की तैनाती की गई है.

इस चुनाव का असली महत्व केवल यह जानना नहीं है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं. बल्कि यह समझना भी है कि त्रिपुरा के शहरी मतदाता विकास, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक पहचान और सत्ता के प्रदर्शन को किस तरह देखते हैं. 2 दिसंबर को आने वाले नतीजे राज्य की स्थानीय राजनीति की तस्वीर स्पष्ट करेंगे, लेकिन उन्हें 2028 के विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत मानना जल्दबाजी होगी.