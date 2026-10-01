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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: दिल्ली में स्मॉग का दौर शुरू, 114 जगह जली पराली, AQI 129 पहुंचा; जानिए पंजाब से पाकिस्तान तक हालात

Explained: दिल्ली में स्मॉग का दौर शुरू, 114 जगह जली पराली, AQI 129 पहुंचा; जानिए पंजाब से पाकिस्तान तक हालात

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में उत्तर भारत के छह प्रमुख राज्यों में पराली जलाने की कुल 114 घटनाएं दर्ज की गईं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 01 Oct 2026 02:09 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में फिर सांस लेना मुहाल हो सकता है. एक बार फिर हवा की गुणवत्ता पहले से खराब होती जा रही है. हर साल की तरह फिर सर्दियों की आहट के साथ ही जहरीले धुंध यानी स्मॉग का दौर शुरू हो गया है. दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'संतोषजनक' श्रेणी से फिसलकर 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज किया गया. इसका स्तर 129 तक पहुंच गया. उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, छह राज्यों में फसल अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगी हैं, जो आने वाले दिनों में उत्तर भारत के वायु प्रदूषण के गंभीर रूप लेने का शुरुआती संकेत हैं. ऐसे में स्थिति को लेकर इस वक्त क्या तस्वीर है आइए जानते हैं.

114 जगह जली पराली

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भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में उत्तर भारत के छह प्रमुख राज्यों में पराली जलाने की कुल 114 घटनाएं दर्ज की गईं. कुल दर्ज घटनाओं में से आधे से अधिक यानी 51.8% (59 घटनाएं) अकेले पंजाब में हुईं. दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 32, फिर मध्य प्रदेश में 17 खेत में आग लगाने के मामले सामने आए.

इसके अलावा हरियाणा में 3, राजस्थान में 2 और दिल्ली में 1 घटना दर्ज की गई.

हालांकि ये आंकड़े पराली सत्र के चरम (पीक सीजन) के मुकाबले काफी कम हैं, लेकिन ये इस बात की पूर्व चेतावनी हैं कि जैसे-जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी में धान की कटाई जोर पकड़ेगी, प्रदूषण का स्तर और खतरनाक हो सकता है.

पराली जलाना क्या है और यह मजबूरी क्यों बनती है?

'स्टबल बर्निंग' यानी पराली जलाना, धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे डंठल और अवशेषों को साफ करने का एक तरीका है. उत्तर-पश्चिमी भारत के किसान रबी की मुख्य फसल (गेहूं) की बुवाई के लिए खेत तैयार करने हेतु यह कदम उठाते हैं.

समय की भारी कमी सबसे बड़ा कारण

पंजाब और हरियाणा में भूजल संरक्षण कानूनों के कारण धान की रोपाई मानसून के दौरान थोड़ी देर से शुरू होती है. इसके परिणामस्वरूप धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच किसानों के पास मात्र 15 से 20 दिनों का बेहद सीमित समय बचता है. आधुनिक मशीनों द्वारा पराली प्रबंधन खर्चीला और समय लेने वाला होता है, जिससे किसान खेत में ही आग लगाने का सबसे सस्ता और त्वरित रास्ता चुनते हैं.

दिल्ली ही हर साल क्यों बनती है गैस चैंबर?

भौगोलिक स्थिति और मौसमी परिस्थितियां दिल्ली को हर साल पराली के धुएं का मुख्य शिकार बना देती हैं. अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उत्तर-पश्चिम दिशा से बहने वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा और सीमा पार से पराली का धुआं सीधे दिल्ली और इंडो-गैंगेटिक मैदानी इलाकों की ओर लाती हैं. सर्दियों की शुरुआत के साथ तापमान गिरता है और हवा की गति बेहद धीमी हो जाती है. एटमॉस्फेरिक इनवर्जन (Atmospheric Inversion) के कारण प्रदूषक तत्व ऊपर वायुमंडल में फैलने के बजाय जमीन के पास ही फंस जाते हैं.

क्या दिल्ली के प्रदूषण की एकमात्र वजह पराली है?

विभिन्न अध्ययनों और वैज्ञानिक शोधों से यह साफ हुआ है कि सर्दियों में दिल्ली के खराब AQI के लिए अकेले पराली को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

पूरे अक्टूबर-नवंबर के दौरान दिल्ली के PM2.5 स्तर में पराली के धुएं का औसत योगदान लगभग 14% से 20% तक रहता है. हालांकि, जब हवा की रफ्तार अनुकूल होती है और आग की घटनाएं चरम पर होती हैं, तब यह योगदान बढ़कर 50% से 75% तक भी पहुंच सकता है.

दिल्ली के अपने आंतरिक स्रोत जैसे वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, उद्योगों का धुआं, सड़कों की धूल और खुले में कचरा जलाना साल भर प्रदूषण का मुख्य आधार तैयार करते हैं.

पाकिस्तान, एक ही 'एयरशेड' का हिस्सा

प्रदूषण किसी देश की भौगोलिक या राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता. पंजाब का कृषि क्षेत्र भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ फैला हुआ है. 'बैकवर्ड एयर-मास ट्रेजेक्टरी' विश्लेषण से पता चलता है कि सर्दियों में वायु का बहाव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होते हुए भारतीय पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ आता है.

पाकिस्तान के पंजाब में भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है, जो इस साझा क्षेत्रीय 'एयरशेड' का ही हिस्सा बनती है. हालांकि, दिल्ली के स्मॉग के लिए पूरी तरह पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की एक साझा पर्यावरणीय चुनौती है.

अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा में घुला यह धुआं आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों की ओर इशारा कर रहा है. जब तक मशीनों की आसान उपलब्धता, पराली के आर्थिक इस्तेमालऔर किसानों को उचित वित्तीय सहायता जैसे दीर्घकालिक समाधानों को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता, तब तक हर साल दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सांसों के इस संकट से जूझना पड़ेगा.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 01 Oct 2026 02:09 PM (IST)
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