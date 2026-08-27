Xप्लेन: राम रहीम 435 दिनों तक जेल से बाहर, क्या कभी किसी दोषी को 17 बार पैरोल मिली?
कुछ अन्य प्रभावशाली कैदियों को भी समय-समय पर राहत मिलती रही है, लेकिन राम रहीम को जितनी बार और जितनी जल्दी-जल्दी रिहाई मिली है, वैसा मामला दुर्लभ है.
अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 17 बार अस्थायी रिहाई (पैरोल और फरलो) दी जा चुकी है. वह अब तक कुल मिलाकर 435 से भी ज़्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है.
गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद मंगलवार सुबह रोहतक की कड़ी सुरक्षा वाली सुनारिया जेल से रिहा किया गया. दुष्कर्म के मामले में सज़ा काट रहे राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब 6 बजे जेल से बाहर निकला. राम रहीम को यह फरलो, 30 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद 26 जून को सुनारिया जेल लौटने के दो महीने से भी कम समय के भीतर मिली है. राम रहीम को दो महिला श्रद्धालुओं के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2017 में पहली बार सुनारिया जेल भेजा गया था.
आइए एक नजर डालते हैं राम रहीम को पैरोल मिलने की टाइमलाइन पर
गुरमीत राम रहीम जेल में क्यों हैं? गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी दो महिला शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के मामले में सज़ा काट रहा है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की विशेष अदालत ने उसे 20 साल की कड़ी सज़ा (10-10 साल की दो लगातार सज़ाएं) सुनाई थी. वर्तमान में वह हरियाणा की सुनारिया जेल (रोहतक) में सजा काट रहा है. राम रहीम को हत्या के दो मामलों में उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी है.
पैरोल और फरलो की समय-सीमा (2020–2026)
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24 अक्टूबर 2020: 1 दिन (गुरुग्राम में अपनी बीमार मां से मिलने के लिए)
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21 मई 2021: 12 घंटे (सूर्योदय से सूर्यास्त तक, बीमार मां से मिलने हेतु)
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फरवरी 2022: 21 दिन की फरलो (परिवार से मिलने के लिए)
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जून 2022: 30 दिन की पैरोल (बरनावा आश्रम, बागपत, उत्तर प्रदेश)
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14 अक्टूबर 2022: 40 दिन की पैरोल (बरनावा, उत्तर प्रदेश)
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21 जनवरी 2023: 40 दिन की पैरोल (बरनावा, उत्तर प्रदेश)
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20 जुलाई 2023: 30 दिन की पैरोल
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20 नवंबर 2023: 21 दिन की फरलो
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19 जनवरी 2024: 50 दिन की पैरोल (बरनावा, उत्तर प्रदेश)
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2 अक्टूबर 2024: 20 दिन की पैरोल (हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले)
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28 जनवरी 2025: 30 दिन की पैरोल (सिरसा और बरनावा)
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9 अप्रैल 2025: 21 दिन की फरलो (सिरसा, हरियाणा)
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5 अगस्त 2025: 40 दिन की पैरोल (सिरसा, हरियाणा)
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मई 2026: 30 दिन की पैरोल (24 जून 2026 को समाप्त)
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अगस्त 2026: 21 दिन की फरलो (अगस्त के अंत में मिली)
अन्य कैदियों की तुलना में राम रहीम का मामला कैसा है? भारत में दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के दोषियों को इतनी बार पैरोल और फरलो मिलना बेहद असामान्य माना जाता है. आम कैदियों को एक बार भी पैरोल स्वीकृत कराने के लिए महीनों या सालों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है. हालांकि, कुछ अन्य प्रभावशाली कैदियों को भी समय-समय पर राहत मिलती रही है, लेकिन राम रहीम को जितनी बार और जितनी जल्दी-जल्दी रिहाई मिली है, वैसा मामला दुर्लभ है.
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संजय दत्त: आर्म्स एक्ट के तहत सज़ा काटने के दौरान उन्हें बार-बार पैरोल और फरलो मिली, जिसके तहत वे 140 से अधिक दिन जेल से बाहर रहे. इस पर जन-आक्रोश के साथ-साथ कानूनी समीक्षा भी हुई थी.
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मनु शर्मा: जेसिका लाल हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रहे मनु शर्मा को भी कई बार पैरोल दी गई थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी.
हरियाणा में रिहाई के नियम क्या हैं?
भारत में पैरोल देना किसी अदालत या जज के बजाए राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा (Executive branch) का एक प्रशासनिक फैसला होता है. भारतीय संविधान के तहत 'जेल' राज्य सूची का विषय होने के कारण हर राज्य के अपने विशिष्ट नियम और तय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं. दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में पैरोल देने या खारिज करने का अधिकार मुख्य रूप से डिविजनल कमिश्नर (वरिष्ठ IAS अधिकारी) के पास होता है. वहीं, कम गंभीर मामलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को और हाई-प्रोफाइल मामलों में अंतिम मंजूरी देने की शक्ति राज्य गृह विभाग के पास होती है. जेल अधीक्षक केवल परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थिति में 14 दिनों तक की अल्पकालिक "कस्टडी पैरोल" की अनुमति दे सकते हैं. इस प्रकार पूरे देश में एक समान केंद्रीय कानून के बजाय संबंधित राज्य के जेल नियमों के आधार पर ही किसी दोषी को पैरोल दी जाती है.
राम रहीम की बार-बार रिहाई का मुख्य कारण राज्य के जेल नियम हैं. हरियाणा में यह व्यवस्था 'हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज़) एक्ट' के तहत आती है. इन नियमों के अनुसार, "गंभीर अपराधों" के दोषी भी अपनी सज़ा के 5 साल पूरे करने के बाद हर साल एक निश्चित अवधि (10 हफ्ते तक) की अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं.