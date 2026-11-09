अस्पताल में मुलाकात, लगातार दो दिनों तक पार्थ पवार की शरद पवार से बातचीत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनसीपी नेताओं की बैठक और विलय को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा. महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) एक बार फिर सियासी चर्चाओं के केंद्र में है. कभी लगभग खत्म मानी जा रही दोनों गुटों के विलय की संभावना ने फिर जोर पकड़ लिया है. सवाल है कि क्या शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट एक बार फिर साथ आने की तैयारी कर रहे हैं?

इन अटकलों को उस समय और बल मिला, जब एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात की. इसके बाद महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दावा किया कि अगर अजित पवार जीवित होते तो दोनों गुटों का विलय 12 फरवरी को औपचारिक रूप ले चुका होता.

इसी बीच पार्थ पवार ने भी दो दिनों में शरद पवार से दो बार मुलाकात की. हालांकि, दोनों गुटों के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से विलय की किसी नई बातचीत से इनकार किया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह केवल पारिवारिक मुलाकातें हैं या महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की जमीन तैयार हो रही है?

अस्पताल की मुलाकात से फिर क्यों शुरू हुई विलय की चर्चा?

विलय की ताजा अटकलों की शुरुआत एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की मुलाकात से हुई. उस समय शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भर्ती थे.

इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. इसमें दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान शरद पवार 10 नवंबर के बाद एक साथ बैठने की बात कहते सुनाई देते हैं. इस पर पटेल भी मुंबई लौटने के बाद मुलाकात करने की बात कहते हैं.

इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि दोनों नेताओं के बीच केवल स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हुई या विलय का रास्ता तलाशने की कोशिश भी की गई.

हालांकि, पटेल ने स्पष्ट किया कि वह शरद पवार का हालचाल जानने पहुंचे थे. उनके मुताबिक, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों परिवारों के व्यक्तिगत संबंध बने हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल राजनीतिक बातचीत के लिए उचित जगह नहीं थी.

लेकिन इस मुलाकात का राजनीतिक महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही एनसीपी के छह वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इस प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वालसे पाटिल और धनंजय मुंडे शामिल थे.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में दोनों एनसीपी गुटों को फिर एक करने और विलय के बाद पार्टी को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल करने की संभावना पर चर्चा हुई थी. बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार शामिल नहीं थे.

12 फरवरी को विलय होने वाला था- सुनील तटकरे

विलय की चर्चाओं को सबसे ज्यादा मजबूती महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे के बयान से मिली. तटकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर अजित पवार जीवित होते तो दोनों गुटों का विलय 12 फरवरी 2026 तक औपचारिक रूप ले चुका होता. उनके मुताबिक, अजित पवार ने खुद उन्हें विलय की बातचीत और इसे अंतिम रूप देने की योजना के बारे में बताया था.

तटकरे के इस बयान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले एनसीपी के कई नेता विलय की किसी भी संभावना से इनकार करते रहे थे. दरअसल, अजित पवार का निधन 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में हो गया था. उनके निधन के बाद दोनों गुटों के बीच चल रही संभावित बातचीत अधूरी रह गई.

तटकरे के दावे से यह संकेत मिलता है कि दोनों गुटों के बीच बातचीत सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने से कहीं आगे बढ़ चुकी थी. हालांकि, 12 फरवरी की तारीख और विलय की योजना के बारे में फिलहाल तटकरे का बयान ही प्रमुख सार्वजनिक आधार है.

पार्थ पवार की सक्रियता और पार्टी में असंतोष

एनसीपी में विलय की चर्चा के बीच पार्थ पवार की राजनीतिक सक्रियता भी महत्वपूर्ण हो गई है. पार्थ ने शनिवार और रविवार को लगातार दो दिनों तक शरद पवार से उनके मुंबई स्थित आवास 'सिल्वर ओक' पर मुलाकात की. दोनों मुलाकातें करीब दो घंटे तक चलीं.

एनसीपी की ओर से इन मुलाकातों को पारिवारिक बताया गया. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि विलय को लेकर संगठन के भीतर कोई चर्चा नहीं हो रही है. उन्होंने इन खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि शरद पवार के स्वास्थ्य लाभ के दौरान इस तरह की राजनीतिक अटकलें लगाना उचित नहीं है.

हालांकि, 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी के मौजूदा कामकाज और फैसले लेने के तरीके से नाराज हैं. बताया जा रहा है कि संगठन में महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया जा रहा है.

उदाहरण के तौर पर उमेश पाटिल को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और जीशान सिद्दीकी को मुंबई इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने पर कुछ वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई थी. छगन भुजबल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें इन नियुक्तियों की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली.

ऐसे में पार्टी के पुराने नेताओं और नए नेतृत्व के बीच बढ़ती दूरी भी विलय की चर्चाओं के पीछे एक अहम वजह मानी जा रही है.

एनसीपी का विभाजन कैसे हुआ था?

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 को शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने की थी. इन नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी.

आगे चलकर एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी ताकत बन गई. पार्टी ने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में काम किया और केंद्र की यूपीए सरकार का भी हिस्सा रही.

हालांकि, पार्टी में सबसे बड़ा विभाजन 2 जुलाई 2023 को हुआ, जब शरद पवार के भतीजे अजित पवार कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र की तत्कालीन बीजेपी-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए. उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

इसके बाद दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद शुरू हुआ. फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी मानते हुए पार्टी का नाम और 'घड़ी' चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया.

वहीं, शरद पवार के गुट को 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' नाम और 'तुरहा बजाता आदमी' चुनाव चिह्न मिला.

इस विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी दो अलग-अलग खेमे बन गए. अजित पवार का गुट बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का हिस्सा बना, जबकि शरद पवार का गुट कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के साथ महा विकास अघाड़ी में रहा.

बीजेपी और विलय का राजनीतिक गणित

दोनों गुटों के संभावित विलय का असर केवल एनसीपी के संगठन तक सीमित नहीं रहेगा. इसका सीधा प्रभाव महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी राजनीति पर भी पड़ सकता है.

अगर दोनों गुट एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि नई पार्टी का नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा और वह किस राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनेगी.

बीजेपी के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद पवार का गुट फिलहाल विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है. यदि दोनों गुटों का विलय होता है और नई पार्टी एनडीए में शामिल होती है तो महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दोनों गुट स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयां हैं और उन्हें अपने फैसले लेने का अधिकार है. हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि विलय को लेकर बातचीत होती है तो बीजेपी, महायुति की वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते, इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका और सलाह की अपेक्षा करेगी.

फिलहाल, एनसीपी के दोनों गुटों की ओर से विलय की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की प्रस्तावित मुलाकात, सुनील तटकरे का 12 फरवरी वाला दावा और पार्थ पवार की लगातार मुलाकातों ने राजनीतिक अटकलों को जरूर तेज कर दिया है.

लेकिन असली सवाल सिर्फ दो गुटों के एक होने का नहीं है. सवाल यह भी है कि अगर एनसीपी फिर एक होती है तो उसकी कमान किसके हाथ में होगी, पार्टी की राजनीतिक दिशा क्या होगी और पवार परिवार के भीतर सत्ता का संतुलन कैसे तय होगा?

महाराष्ट्र की राजनीति में इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की बैठकों और फैसलों से ही मिलेंगे.