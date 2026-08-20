Xप्लेन: 24 घंटे में पाकिस्तान को पड़े तीन चांटे, खेल से कूटनीति तक मिली शिकस्त

पाकिस्तान के लिए बीते 24 घंटे कई मायनों में मुश्किल भरे रहे हैं. खेल के मैदान से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक उसे लगातार ऐसे घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा है, जिनसे भारत-पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण माहौल में नई चर्चा शुरू हो गई है. एक तरफ हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर को भारत का “महत्वपूर्ण हिस्सा” बताया. उनके इस बयान पर पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया.

इसी बीच नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद कुछ अनधिकृत ढांचों और कतार प्रबंधन के लिए लगाए गए बैरियरों को भारतीय अधिकारियों ने हटा दिया. अधिकारियों के मुताबिक, ये संरचनाएं मिशन की निर्धारित सीमा के बाहर थीं.

यानी महज 24 घंटे के भीतर तीन अलग-अलग घटनाक्रमों ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आइए एक-एक करके समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इन घटनाओं का क्या मतलब है.

पहला झटका: दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई

नई दिल्ली में अधिकारियों ने गुरुवार को पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बनाए गए कुछ अनधिकृत ढांचों और कतार प्रबंधन के लिए लगाए गए बैरियरों को हटा दिया. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये सुरक्षा से जुड़े इंस्टॉलेशन आधिकारिक तौर पर स्वीकृत नहीं थे और हाई कमीशन की निर्धारित सीमा के बाहर बनाए गए थे.

यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण हैं. दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में कई स्तरों पर कटौती और पाबंदियां पहले से लागू हैं. अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव भी बढ़ा और मई 2025 में दोनों देशों के बीच कई दिनों तक सैन्य टकराव हुआ.

हालांकि, दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर की गई ताजा कार्रवाई को सीधे तौर पर पाकिस्तान की किसी हालिया कार्रवाई का जवाब बताना अभी उचित नहीं होगा. उपलब्ध रिपोर्ट में अधिकारियों ने इसे अनधिकृत ढांचों को हटाने की कार्रवाई बताया है. इसलिए इसे दोनों देशों के बीच व्यापक तनाव की पृष्ठभूमि में देखना ज्यादा सही होगा.

दूसरा झटका: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया

इसके बाद आता है खेल के मैदान का मुकाबला. FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे. यह मुकाबला सिर्फ एक सामान्य पूल मैच नहीं था, बल्कि दोनों देशों की पारंपरिक हॉकी प्रतिद्वंद्विता के कारण दुनिया भर में इसकी नजरें थीं.

भारत ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट के अगले चरण में जगह बनाई, जबकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अभियान समाप्त हो गया.

भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए, जबकि अभिषेक ने भी दो गोल दागे. हार्दिक सिंह ने एक गोल किया. पाकिस्तान की ओर से हनान शाहिद ने दो और सुफियान खान ने एक गोल किया.

भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक हॉकी खेली. हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग-फ्लिक के जरिए भारत का खाता खोला. इसके बाद अभिषेक ने अपनी ड्रिब्लिंग और 3D स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए भारत की बढ़त को मजबूत किया.

पाकिस्तान ने वापसी की कोशिश जरूर की और हनान शाहिद की व्यक्तिगत क्षमता ने भारत के डिफेंस पर दबाव बनाया. लेकिन भारतीय टीम ने महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी बढ़त बनाए रखी. दूसरे हाफ में हार्दिक सिंह के पेनल्टी स्ट्रोक ने भारत को 5-2 की बढ़त दिलाई. पाकिस्तान ने एक और गोल करके अंतर कम किया, लेकिन भारत को रोक नहीं पाया.

इस हार के साथ पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जबकि भारत अगले दौर में पहुंच गया. इससे पहले 2026 FIH Pro League में भी भारत ने पाकिस्तान को दो बार हराया था. पहले 4-3 और फिर 7-1 से शिकस्त दी थी.





तीसरा और सबसे बड़ा झटका: कश्मीर पर अमेरिका का बयान

पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हालांकि कूटनीतिक मोर्चे पर हुआ. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर की अपनी पहली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. इसके बाद श्रीनगर में उन्होंने कहा कि “कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.” उन्होंने जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती और वहां की सुरक्षा स्थिति की भी तारीफ की. साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर को लेकर अपनी मौजूदा ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है.

यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से जम्मू-कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय विवाद के रूप में पेश करता रहा है. ऐसे में अमेरिकी राजदूत का सार्वजनिक तौर पर जम्मू-कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताना पाकिस्तान के लिए असहज करने वाला संदेश है.

पाकिस्तान ने इस बयान को स्वीकार नहीं किया. उसने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स नताली ए. बेकर को विदेश मंत्रालय में तलब किया और भारतीय राजदूत की टिप्पणी को लेकर औपचारिक विरोध दर्ज कराया.

तीनों घटनाओं का क्या मतलब?

अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो पाकिस्तान के लिए बीते 24 घंटे निश्चित तौर पर असहज रहे हैं. दिल्ली में उसके हाई कमीशन के बाहर अनधिकृत ढांचे हटाए गए, हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने उसे 5-3 से हराकर बाहर कर दिया और अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने कश्मीर पर ऐसा बयान दिया जो भारत के रुख के करीब है.

यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये 24 घंटे सिर्फ खेल की हार तक सीमित नहीं रहे. मैदान में भारत की जीत, दिल्ली में कूटनीतिक परिसर से अनधिकृत ढांचों की कार्रवाई और कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत का बयान तीनों घटना पाकिस्तान के मुंहपर तीन अलग-अलग चाटों की तरह हैं.