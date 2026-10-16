हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अमेरिका के रक्षा विभाग को एक निर्देश मिला था, जिसमें यूक्रेनी सेना के लिए इस्तेमाल होने वाली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 'स्टारशील्ड' की स्पीड को धीमा करने के लिए कहा गया था. इस खबर ने पूरी दुनिया में इस बात पर नई बहस छेड़ दी है कि जब किसी देश का संचार तंत्र किसी विदेशी या निजी कंपनी के हाथ में होता है, तो उसके क्या खतरे हो सकते हैं.

आइए इस पूरे मामले को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि यूक्रेन में वास्तव में क्या हुआ, स्टारलिंक और स्टारशील्ड में क्या अंतर है, और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए.

यूक्रेन में आखिर हुआ क्या था?

यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान यूक्रेनी सेना अपनी रणनीति और ड्रोन्स को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट तकनीक पर काफी हद तक निर्भर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अचानक यूक्रेनी सेना को मिलने वाली सैटेलाइट कनेक्टिविटी की स्पीड को धीमा कर दिया गया.

इसके पीछे की वजहें जो सामने आ रही है उसमें कहा गया कि यह फैसला अमेरिका के व्हाइट हाउस (राष्ट्रपति कार्यालय) के रुख से प्रभावित था. उस समय अमेरिकी प्रशासन कीव (यूक्रेन) पर दबाव बना रहा था कि वह रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले रोके, क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही थीं. हालांकि, जानकारों का यह भी मानना था कि तेल की कीमतें बढ़ने का असली कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष था.

जब सैटेलाइट सर्विस को धीमा किया गया, तो तेज रफ्तार से चलने वाले उपकरणों पर लगे सैटेलाइट रिसीवर काम करना बंद करने लगे. इससे यूक्रेन के उन ड्रोन्स पर सीधा असर पड़ा जो सटीक निशाने के लिए सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं.

इसके कारण कब्जे वाले इलाकों में रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के हमले बेहद मुश्किल हो गए और दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन्स की गति धीमी हो गई. बाद में यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रिसीवर फिर से काम तो करने लगे थे, लेकिन उनकी स्पीड को केवल 160 किलोमीटर प्रति घंटा (100 मील प्रति घंटा) तक ही सीमित कर दिया गया था.

अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि राष्ट्रपति की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सिफारिश या अनुरोध नहीं किया गया था.

'स्टारलिंक' और 'स्टारशील्ड' में क्या अंतर है?

इस विवाद के केंद्र में उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) है. एलन मस्क ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए दो अलग-अलग सेवाओं के बीच का अंतर समझाया.

स्टारलिंक- यह एक व्यावसायिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है. इसका उपयोग आम नागरिक, घर, दुकानें और निजी कंपनियां इंटरनेट चलाने के लिए करती हैं. इसका पूरा मालिकाना हक और नियंत्रण स्पेसएक्स के पास है. मस्क के अनुसार, स्टारलिंक का इस्तेमाल केवल नागरिक कार्यों या रक्षात्मक जरूरतों के लिए किया जा सकता है, इसे किसी देश पर आक्रामक सैन्य हमले करने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती.

स्टारशील्ड

यह विशेष रूप से सरकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों (जैसे अमेरिकी रक्षा विभाग/पेंटागन) के लिए बनाई गई एक गोपनीय और सुरक्षित सैटेलाइट सेवा है. यह अधिक सुरक्षित एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा प्रदान करती है. मस्क ने साफ किया कि स्टारशील्ड का मालिकाना हक और नियंत्रण अमेरिकी सरकार व सेना के पास होता है. इसलिए इसकी स्पीड को बढ़ाना, घटाना या रोकना अमेरिकी सरकार और उनकी सेना के अपने फैसलों पर निर्भर करता है.

भारत में स्टारलिंक की बहस और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं

यूक्रेन में घटी इस घटना ने भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और सरकार को भी सतर्क कर दिया है. भारत में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की कोशिश कर रही है. हालांकि, स्टारलिंक को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के इन-स्पेस (IN-SPACe) से बुनियादी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सेवा शुरू करने के लिए अभी भी सुरक्षा क्लीयरेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन मिलना बाकी है.

यूक्रेन के अनुभव को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां निम्नलिखित मुख्य बातों पर गहराई से जांच कर रही हैं.

-भारतीय एजेंसियों का मानना है कि आपातस्थिति या युद्ध जैसे हालात में सैटेलाइट नेटवर्क पर पूरी तरह से भारतीय कानून और सरकार का नियंत्रण होना चाहिए. सरकार के पास यह क्षमता होनी चाहिए कि वह किसी भी अनधिकृत या संदिग्ध सिग्नल को रोक सके और अपनी सीमा के अंदर जियोफेंसिंग लागू कर सके.

- विचार मंच 'तक्षशिला इंस्टीट्यूशन' की एक रिपोर्ट में भारत के लिए दो बड़े जोखिम बताए गए हैं. पहला संकट के समय कोई भी विदेशी ऑपरेटर अपनी सरकार के इशारे पर या अपने निजी व्यावसायिक हितों के कारण भारत में अचानक सेवाएं बंद कर सकता है.

दूसरा जोखिम है कि यदि भारतीय अधिकारी किसी सुरक्षा कारण से सेवा को निलंबित करने का आदेश दें, तो भी विदेशी नियंत्रण वाला नेटवर्क बैकएंड से काम करता रह सकता है.

सैटेलाइट के जरिए भारतीय नागरिकों और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों का डेटा विदेशों में स्थित सर्वर्स पर जाने का खतरा रहता है. साथ ही, स्टारलिंक की डेटा नीतियों और एआई (AI) ट्रेनिंग के लिए यूजर डेटा के इस्तेमाल पर भी भारत में चिंता व्यक्त की गई है.

यूक्रेन में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की गति धीमी होने की घटना यह साबित करती है कि जब कोई देश अपनी महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था के लिए किसी विदेशी या निजी कंपनी पर निर्भर होता है, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भू-राजनीतिक दबाव में उसकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है.

भारत जैसे विशाल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश के लिए यह एक साफ संदेश है. जब तक विदेशी सैटेलाइट कंपनियों पर कड़े सुरक्षा नियम, डेटा का भारत में ही भंडारण और सरकार का पूर्ण निगरानी अधिकार तय नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता.