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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: क्या वाकई शिव और राम के आधार पर बंटा है उत्तर-दक्षिण भारत? जानिए 'हरिहर' परंपरा का सच

Explained: क्या वाकई शिव और राम के आधार पर बंटा है उत्तर-दक्षिण भारत? जानिए 'हरिहर' परंपरा का सच

 'हरि' यानी भगवान विष्णु और 'हर' यानी भगवान शिव. जब इन दोनों देवों की पूजा एक साथ या उनके मिले-जुले रूप में की जाती है, तो उसे 'हरिहर' समन्वय (मेल-जोल या एकता) कहते हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 30 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा भगवान शिव और भगवान श्रीराम के संदर्भ में दिया गया बयान राज्य और देश के राजनीतिक-धार्मिक हलकों में एक नए विवाद का कारण बन गया है. मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि "शिव गरीबों के देवता हैं, जबकि राम अमीरों के देवता हैं." उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, "हम द्रविड़ हैं, वे आर्य हैं. हम शिव के भक्त हैं, वे राम के भक्त हैं."

इस बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे जाति, क्षेत्र और देवताओं के आधार पर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करार दिया. उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना का भद्राचलम 'दक्षिण की अयोध्या' और वेमुलावाड़ा 'दक्षिण की काशी' कहलाता है, जो यह दर्शाता है कि सनातन संस्कृति में शिव और विष्णु (राम) का विभाजन असंगत है.

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राजनीतिक मंचों पर चुनाव और वोट बैंक के समय ऐसे बयान भले ही अपनी जगह बनाते हों, लेकिन यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या तथ्यात्मक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तर और दक्षिण भारत देवताओं या पूजा पद्धतियों के आधार पर अलग हैं?

राजनीतिक बयान का मूल्यांकन

रेवंत रेड्डी द्वारा शिव को "गरीबों का देवता" और राम को "अमीरों का देवता" बताना किसी शास्त्रीय या ऐतिहासिक ग्रंथ पर आधारित बयान नहीं है. इसके कारण नीचे दिए गए हैं.

भगवान शिव का स्वरूप: सनातन शास्त्रों में शिव को 'आशुतोष' (शीघ्र प्रसन्न होने वाले) और 'अघोर' रूप में दर्शाया गया है. वे भस्म धारण करते हैं, कंद-मूल ग्रहण करते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति, वनों में रहने वालों और शोषितों तक आसानी से सुलभ माने जाते हैं. इसलिए लोक संस्कृति में उन्हें सरल भाव से गरीबों का संबल माना जाता है.

भगवान राम का स्वरूप: श्रीराम अयोध्या के राजा (मर्यादा पुरुषोत्तम) थे, किंतु उनका पूरा जीवन त्याग, जंगलों में जनसामान्य के साथ रहने और शोषितों-वंचितों (जैसे निषादराज, शबरी, वानर सेना) को गले लगाने का प्रतीक है. राम का चरित्र किसी आर्थिक वर्ग (अमीर या गरीब) का नहीं, बल्कि मर्यादा और समावेशी नीति का प्रतिनिधित्व करता है.

शिव-राम का संबंध: शास्त्रीय मान्यताओं (जैसे रामचरितमानस) के अनुसार, श्रीराम और भगवान शिव एक-दूसरे के परम भक्त और पूरक हैं. श्रीराम लंका विजय से पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर शिव की आराधना करते हैं, वहीं भगवान शिव श्रीराम को अपना इष्टदेव मानते हैं.

उत्तर और दक्षिण भारत में धार्मिक व पूजा पद्धतियों का अंतर

भौगोलिक, भाषाई और ऐतिहासिक विकासक्रम के कारण उत्तर और दक्षिण भारत के धार्मिक रुझान में कुछ विशिष्ट अंतर दिखाई देते हैं.

1. शैव-वैष्णव प्रभाव और क्षेत्रीय विशिष्टता

दक्षिण भारत: यहां भगवान शिव और उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय (भगवान मुरुगन) की अत्यधिक मान्यता है. तमिल संस्कृति में मुरुगन को भाषा और संस्कृति का संरक्षक माना गया है. कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का शिव-भक्ति के प्रति अनन्य समर्पण है.

उत्तर भारत: उत्तर भारत में भगवान विष्णु के दो अवतारों श्रीराम (अवध) और श्रीकृष्ण (ब्रज) का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव सबसे गहरा है. यहाँ अभिवादन में 'जय श्री राम', 'जय सियाराम' या 'राधे-राधे' का प्रयोग जनजीवन का हिस्सा है.

अब सवाल है कि क्या यह अलगाव है? इसका जवाब है नहीं. दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी (विष्णु स्वरूप) और तेलंगाना का भद्राचलम (राम क्षेत्र) सबसे बड़े आस्था केंद्र हैं. वहीं उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ (वाराणसी), केदारनाथ, महाकालेश्वर (उज्जैन) और बैद्यनाथ जैसे भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थित हैं.

निगम (वैदिक) बनाम आगम (तंत्र/विग्रह) परंपरा

दक्षिण की आगम परंपरा: दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा मुख्य रूप से 'आगम शास्त्रों' पर आधारित है. यहां गर्भगृह में स्थापित विग्रह (मूर्ति) को एक जीवित देव मानकर उनका षोडशोपचार पूजन (अभिषेक, शृंगार, वस्त्र अर्पण, धूप-दीप व भोग) किया जाता है.

उत्तर की निगम (वैदिक) परंपरा: उत्तर भारत की मूल वैदिक परंपरा यज्ञ, हवन, होम और छंदबद्ध मंत्रोच्चार पर अधिक केंद्रित रही है.

भक्ति आंदोलन का इतिहास और समाज शास्त्र

दक्षिण से 6वीं में इस आंदोलन की नींव रखी: दक्षिण भारत में नायनार (शैव संतों) और अल्वार (वैष्णव संतों) ने भक्ति आंदोलन की नींव रखी. इन्होंने तमिल लोकभाषा में ईश्वर भक्ति को सभी जातियों, किसानों और आम जनता के लिए सुलभ बनाया. इसके साथ ही आदि शंकराचार्य (अद्वैत) और रामानुजाचार्य (विशिष्टताद्वैत) जैसे आचार्यों ने इसे दार्शनिक ऊंचाई दी.

उत्तर में विस्तार (14वीं-15वीं सदी): दक्षिण से निकली भक्ति की लहर जब उत्तर भारत पहुँची, तो स्वामी रामानंद, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत रविदास और मीराबाई ने इसे सामाजिक सुधार और लोकभाषाओं (अवधी, ब्रज) के माध्यम से जन-आंदोलन बना दिया.

'हरिहर' समन्वय और सांस्कृतिक एकता

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय द्वारा उठाए गए बिंदु ऐतिहासिक सत्य की पुष्टि करते हैं. भारत का धार्मिक इतिहास विभाजन का नहीं, बल्कि 'हरिहर' (विष्णु और शिव के मिलन) का इतिहास रहा है.

हरिहर क्षेत्र: 'हरि' यानी भगवान विष्णु और 'हर' यानी भगवान शिव. जब इन दोनों देवों की पूजा एक साथ या उनके मिले-जुले रूप में की जाती है, तो उसे 'हरिहर' समन्वय (मेल-जोल या एकता) कहते हैं.

शबरीमाला (केरल) का उदाहरण: यहां पूजे जाने वाले स्वामी अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (भगवान विष्णु का रूप) का पुत्र माना जाता है. यानी उनमें शिव और विष्णु दोनों का अंश है. इसलिए यह मंदिर शिव और विष्णु के भक्तों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा उदाहरण है.

मन्यमकोंडा (तेलंगाना) का उदाहरण: यह मंदिर भी तेलंगाना में विष्णु और शिव भक्ति की इसी साझी और मेल-जोल वाली परंपरा का प्रतीक है. ये दोनों प्रसिद्ध धार्मिक स्थल इस बात का सबूत हैं कि हिंदू धर्म में शिव-भक्त (शैव) और विष्णु-भक्त (वैष्णव) अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परंपरा के दो हिस्से हैं.

तथ्यात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से उत्तर और दक्षिण भारत में धार्मिक अलगाव नहीं, बल्कि विविधता में एकात्मता है. दक्षिण भारत में यदि शिव और मुरुगन की व्यापक मान्यता है, तो वहां भद्राचलम के राम और तिरुपति के बालाजी भी उतने ही पूजनीय हैं. ठीक इसी प्रकार, उत्तर भारत यदि राम और कृष्ण की भूमि है, तो काशी और केदारनाथ के शिव भी उत्तर भारत की आत्मा हैं. यह अंतर किसी सांस्कृतिक दरार का प्रतीक नहीं, बल्कि सनातन परंपरा के अलग-अलग समृद्ध रंगों का प्रकटीकरण है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 30 Sep 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Ram Shiv Explainer Revanth Reddy INDIA
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