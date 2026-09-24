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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplainer: अब इस देश में भारतीय छात्रों और प्रवासियों को बड़ा खतरा, सख्त माइग्रेशन नियम का ऐलान!

Explainer: अब इस देश में भारतीय छात्रों और प्रवासियों को बड़ा खतरा, सख्त माइग्रेशन नियम का ऐलान!

वर्तमान में भारतीय ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 3.4% हिस्सा हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 24 Sep 2026 07:42 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने माइग्रेशन नियमों में व्यापक और कड़े बदलावों की घोषणा की है. इन नए नियमों के तहत अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों और ग्रेजुएट वीजा धारकों को अपने परिवार के सदस्यों को साथ ऑस्ट्रेलिया लाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, बर्क ने छात्रों के लिए एक वीजा से दूसरे वीजा में जाने पर सख्त सीमाएं, कुछ स्किल्ड वीजा के लिए नई प्रोसेसिंग व्यवस्था, वर्किंग हॉलिडे वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए लॉटरी सिस्टम (बैलेट) और विजिटर वीजा पर आए लोगों के प्रवास विस्तार पर रोक लगाने जैसे नियम तय किए हैं. हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये नियम किस तारीख से प्रभावी होंगे.

ये नीतिगत बदलाव भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया आने वाले प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मामले में भारत शीर्ष पांच देशों में शामिल था. वर्तमान में भारतीय ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 3.4% हिस्सा हैं.

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ऑस्ट्रेलिया क्यों सख्त कर रहा है माइग्रेशन नियम?

गृह मंत्री बर्क के अनुसार, इन सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन व्यवस्था की दो बड़ी समस्याओं को दूर करना है.

'डिमांड-बेस्ड' व्यवस्था में बदलाव: बर्क ने कहा कि पहले ऑस्ट्रेलिया केवल मांग के आधार पर काम करता था. यदि नियोक्ताओं को कर्मचारी मिल जाते, शिक्षण संस्थानों को छात्र मिल जाते और व्यापार चल निकलता, तो मान लिया जाता था कि आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद-ब-खुद संभल जाएंगे. लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई जनता चाहती है कि सरकार इस माइग्रेशन सिस्टम पर पहले से अधिक नियंत्रण रखे.

'वीज़ा-हॉपिंग' पर अंकुश: वीज़ा-हॉपिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें लोग एक वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आते हैं और केवल देश में टिके रहने के लिए लगातार एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा पर स्विच करते रहते हैं.

बर्क ने स्पष्ट किया कि हर वीजा परिवर्तन गलत नहीं होता. यदि कोई छात्र किसी स्किल-शॉर्टेज वाले क्षेत्र में पढ़ाई करता है, फिर ग्रेजुएट वीज़ा लेता है, स्पॉन्सर्ड जॉब प्राप्त करता है और अंततः परमानेंट रेजिडेंसी (PR) हासिल करता है, तो यह सिस्टम का सबसे सही उपयोग है. समस्या उन लोगों से है जो परमानेंट रेजिडेंट बनने की योग्यता पूरी नहीं करते, लेकिन अपीलीय प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर तब तक देश में बने रहते हैं जब तक कि उनके बच्चे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक न बन जाएं.

बर्क ने अत्यधिक कटौती के प्रति सचेत करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं, और किसी भी बड़े झटके से पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. इन बदलावों का लक्ष्य नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन (NOM) को इस वित्तीय वर्ष में घटाकर 2,45,000 और 2027-28 तक 2,25,000 पर लाना है, जो वर्तमान में 2,92,100 के स्तर पर है. बर्क ने माना कि इमिग्रेशन घरों की कमी का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन यह समस्या के समाधान का हिस्सा जरूर है.

छात्रों और ग्रेजुएट्स के लिए मुख्य बदलाव

परिवार को साथ लाने पर रोक: नए नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्र या ग्रेजुएट वीज़ा धारक अपने परिजनों को साथ नहीं ला सकेंगे. हालांकि, जो लोग पहले से ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्हें छूट दी गई है. इसके अलावा, पीएचडी (PhD) के शोधार्थियों और पैसिफिक एवं आसियान देशों के छात्रों को भी विशेष परिस्थितियों के कारण इस नियम से बाहर रखा गया है.

केवल 'अपग्रेड' करने की अनुमति: छात्र वीजा तभी बदल पाएंगे जब वे अपनी शैक्षणिक योग्यता के स्तर को ऊपर ले जा रहे हों. जैसे बैचलर डिग्री के बाद मास्टर्स. एक ही स्तर पर अलग-अलग संस्थानों में घूमकर केवल ऑस्ट्रेलिया में बने रहने का मॉडल अब समाप्त कर दिया गया है.

कोर्स एक्सटेंशन और ट्रांसफर: गंभीर बीमारी या संस्थान बंद होने जैसी विशेष परिस्थितियों में छात्र 12 महीने का वीज़ा एक्सटेंशन ले सकते हैं. कोर्स बदलने के लिए नई वीज़ा एप्लीकेशन देनी होगी, ताकि विभाग इसकी प्रामाणिकता की जांच कर सके.

स्किल्ड वीज़ा, वर्किंग हॉलिडे और विज़िटर्स के लिए नई व्यवस्थाएं

स्किल्ड वीजा की प्राथमिकता कतार: 'डायरेक्शन 119' के तहत रक्षा, कानून, निर्माण, कृषि, मत्स्य पालन, संसाधन और शिक्षण क्षेत्रों से जुड़े आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी. ऑनशोर (ऑस्ट्रेलिया के भीतर) मौजूद आवेदकों को ऑफशोर (विदेश में मौजूद) आवेदकों से पहले मौका मिलेगा.

वर्किंग हॉलिडे के लिए लॉटरी सिस्टम: वर्किंग हॉलिडे वीजा धारकों के लिए दूसरे और तीसरे साल रुकने की योग्यता शर्तें तो वही रहेंगी, लेकिन अब चयन 'बैलेट सिस्टम' (लॉटरी) से होगा. दूसरे साल का कोटा 45,000 और तीसरे साल का कोटा घटाकर 5,000 कर दिया गया है. यूके (UK) के नागरिकों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इससे छूट प्राप्त है.

विज़िटर वीजा पर एक्सटेंशन बंद: विज़िटर वीज़ा के साथ नो फर्दर स्टे का प्रावधान जोड़ा जाएगा. इससे विज़िटर्स देश के अंदर रहकर प्रोटेक्शन वीज़ा के अलावा किसी अन्य वीज़ा (जैसे पार्टनर वीज़ा) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे. इससे वर्षों इंतज़ार करने वाले पार्टनर वीज़ा आवेदकों के साथ समानता सुनिश्चित होगी.

भारतीयों पर प्रभाव 

ऑस्ट्रेलिया में विदेश में जन्मे लोगों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 10.7% है. वर्ष 2014 से 2024 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 4,11,240 से बढ़कर 9,16,300 हो चुकी है. साथ ही, चीन के बाद भारत ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बाज़ार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है.

वर्तमान में ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी प्रवास को लेकर राजनीतिक बहस तेज है. ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन हब के डायरेक्टर एलन गैमलेन का कहना है कि यह बहस काफी हद तक गलत धारणाओं पर आधारित है, जिनमें प्रवासियों को आवास संकट या सरकारी संसाधनों पर बोझ के रूप में देखा जाता है. उनका मानना है कि नेट ओवरसीज माइग्रेशन (NOM) जैसे जटिल आंकड़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझे बिना नीतियां बनाना आम जनता में भ्रम पैदा करता है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 24 Sep 2026 07:42 AM (IST)
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