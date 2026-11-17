दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण एक बार फिर स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है. आमतौर पर प्रदूषण की चर्चा फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा, खांसी, सांस लेने में परेशानी और दिल की बीमारियों तक सीमित रहती है. लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रदूषित हवा का असर महिलाओं की प्रजनन प्रणाली पर भी पड़ सकता है. हवा में मौजूद बेहद छोटे कण न सिर्फ सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं, बल्कि शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं.

इसका संबंध अंडाशय (Ovary), अंडों की गुणवत्ता, हार्मोनल संतुलन, गर्भधारण और IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की संभावनाओं से भी जोड़ा गया है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि प्रदूषण और बांझपन के बीच संबंध के प्रमाण बढ़ रहे हैं, लेकिन हर महिला में प्रदूषण के कारण प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, ऐसा कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा.

दिल्ली की हवा में कितना प्रदूषण है?

17 नवंबर 2026 की सुबह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से जुड़े एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के मॉनिटरिंग आंकड़ों में दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. सुबह 3 बजे नॉर्थ कैंपस में AQI 341, चांदनी चौक में 340, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 335 और CRRI मथुरा रोड पर 333 दर्ज किया गया. कई स्थानों पर PM2.5 प्रमुख प्रदूषक था.

PM2.5 ऐसे सूक्ष्म कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है. ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं. इनके स्रोतों में वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य, कचरा और पराली जलाने से निकलने वाले कण शामिल हैं.

इन कणों के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे प्रदूषक भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं.

अंडाशय और अंडों की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है?

महिलाओं में अंडाशय का काम अंडों को विकसित करना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करना है. अंडाशय में मौजूद अंडों की संख्या और उनकी विकास संबंधी स्थिति को ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है. उम्र बढ़ने के साथ इसमें स्वाभाविक रूप से गिरावट आती है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है. यह ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स और उन्हें निष्क्रिय करने वाले एंटीऑक्सिडेंट के बीच संतुलन बिगड़ जाता है. इससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है. अंडाशय की कोशिकाएं और अंडों के विकास की प्रक्रिया भी इससे प्रभावित हो सकती है.

अक्टूबर 2024 में जर्नल ऑफ हैजार्डस मैटेरियल्स में प्रकाशित एक अध्ययन में चीन के बांझपन क्लिनिक में इलाज करा रही महिलाओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. शोधकर्ताओं ने पाया कि PM2.5 और PM10 के संपर्क का संबंध अंडाशय में मौजूद छोटे विकसित हो रहे फॉलिकल्स की संख्या (Antral Follicle Count) में कमी से था.

इसी तरह, 2024 में प्रकाशित एक व्यवस्थित समीक्षा में मनुष्यों पर किए गए 15 अध्ययनों का विश्लेषण किया गया. इसमें PM2.5, PM10 और NO2 जैसे प्रदूषकों के संपर्क और कम ओवेरियन रिजर्व के बीच संबंध के प्रमाण मिले. हालांकि, शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि अभी यह साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि प्रदूषण सीधे ओवेरियन रिजर्व कम करता है.

भारत की महिलाओं पर 2026 की रिसर्च क्या कहती है?

इस विषय पर भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अध्ययन 22 अप्रैल 2026 को जर्नल कंम्यूनिकेशन मेडिसिन में प्रकाशित हुआ. शोधकर्ताओं ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) 2019-21 के आंकड़ों को वायु प्रदूषण और भूजल की गुणवत्ता से जुड़े आंकड़ों के साथ मिलाकर विश्लेषण किया.

इसमें 15 से 24 साल की 1,79,972 महिलाओं के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया. शोध में पाया गया कि PM2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होने पर 15 साल या उसके बाद मासिक धर्म शुरू होने की संभावना 24 प्रतिशत अधिक थी. वहीं, 30 से 49 साल की महिलाओं के विश्लेषण में इसी प्रदूषण स्तर का संबंध जल्दी मेनोपॉज होने के 23 प्रतिशत अधिक जोखिम से पाया गया.

शोध में उत्तर भारत में ये संबंध ज्यादा स्पष्ट दिखाई दिए. हालांकि, यह एक अवलोकन आधारित अध्ययन था. इसलिए इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रदूषण ही मासिक धर्म में देरी या जल्दी मेनोपॉज का सीधा कारण है.

IVF और गर्भधारण की सफलता पर क्या असर पड़ सकता है?

प्रदूषण का संभावित असर उन महिलाओं के लिए भी चिंता का विषय है जो IVF जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों का सहारा लेती हैं. IVF में महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर प्रयोगशाला में उनका निषेचन कराया जाता है. इसके बाद विकसित भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है.

2025 में जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अंडे निकालने से पहले PM2.5 और PM10 के अधिक संपर्क का संबंध IVF के बाद जीवित बच्चे के जन्म की कम संभावना से था.

इसके अलावा सितंबर 2025 में प्रकाशित चीन के एक प्रॉस्पेक्टिव अध्ययन में IVF कराने वाली 1,237 महिलाओं के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इसमें PM2.5 के संपर्क में वृद्धि के साथ अंडों के परिपक्व होने की दर में 1.01 प्रतिशत और निषेचन की दर में 1.42 प्रतिशत की कमी का संबंध सामने आया. हालांकि, इस अध्ययन में क्लिनिकल प्रेग्नेंसी और जीवित बच्चे के जन्म के नतीजों के साथ महत्वपूर्ण संबंध नहीं मिला.

इससे संकेत मिलता है कि प्रदूषण IVF की प्रक्रिया के शुरुआती चरणों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हर अध्ययन में गर्भधारण या सफल प्रसव पर एक जैसा असर नहीं मिला है.

क्या प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है?

नहीं. वायु प्रदूषण का संबंध हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, गर्भावस्था की जटिलताओं और समय से पहले जन्म जैसी समस्याओं से भी जोड़ा गया है. गर्भवती महिलाओं में प्रदूषण के संपर्क को कम जन्म वजन और समय से पहले प्रसव के बढ़े हुए जोखिम से जोड़ने वाले अध्ययन भी मौजूद हैं.

इसके अलावा प्रदूषण का असर पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर भी पड़ सकता है. इसलिए इसे सिर्फ महिलाओं की समस्या मानना सही नहीं होगा.

बचाव के लिए क्या किया जा सकता है?

प्रदूषण से पूरी तरह बचना मुश्किल है, खासकर दिल्ली-NCR जैसे क्षेत्रों में. फिर भी कुछ सावधानियां मददगार हो सकती हैं. प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर बाहर व्यायाम करने से बचें. जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल करें. घर में वेंटिलेशन और वायु गुणवत्ता का ध्यान रखें. गर्भधारण की योजना बना रही महिलाएं और IVF करा रहे दंपती अपने डॉक्टर से व्यक्तिगत जोखिम और सावधानियों पर चर्चा करें.

दिल्ली की जहरीली हवा का सवाल अब केवल सांस लेने की समस्या तक सीमित नहीं है. वैज्ञानिक शोध महिलाओं के हार्मोन, ओवेरियन रिजर्व और IVF के नतीजों के साथ प्रदूषण के संभावित संबंध की ओर इशारा कर रहे हैं. हालांकि, अभी इस विषय पर और बड़े तथा दीर्घकालिक अध्ययनों की जरूरत है. प्रजनन स्वास्थ्य को व्यक्तिगत समस्या मानकर छोड़ने के बजाय स्वच्छ हवा को सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिला स्वास्थ्य के अधिकार के रूप में देखना जरूरी है.