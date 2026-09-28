दुर्गा पूजा से ठीक पहले बांग्लादेश ने भारत को हिल्सा मछली का निर्यात रोक दिया है. दुनिया में हिल्सा के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक, इस पड़ोसी देश ने भारत से इस खास मछली का आयात भी बंद कर दिया है.

पिछले दो महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक समीकरण तब बदल गए, जब भारत ने बांग्लादेश को लगभग 500 टन हिल्सा का निर्यात किया, यह एक तरह से पुरानी स्थिति के बिल्कुल उलट था. बांग्लादेश द्वारा इस मशहूर मछली के आयात और निर्यात पर रोक लगाने का यह ताजा फैसला तब आया है, जब कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने उसे 500 मीट्रिक टन हिल्सा भेजी थी. इस खबर ने त्योहारी सीजन से पहले मछली प्रेमियों को काफी निराश किया है.

भारत को हिल्सा मछली क्यों नहीं मिलेगी?

मछली के आयात पर लगी इस अचानक रोक की पुष्टि बंगाल और हावड़ा होलसेल फिश मार्केट के फिश इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव सैयद अनवर मकसूद ने की. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मकसूद ने कहा, "उन्होंने अचानक भारत से आयात बंद कर दिया है. 23 सितंबर को एक सर्कुलर के जरिए उनके देश में सभी परमिट रद्द कर दिए गए थे. बांग्लादेश इस साल हिल्सा के आयात की अनुमति नहीं दे रहा है और अब समय भी निकल चुका है."

उनके अनुसार, बांग्लादेश सरकार हर साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले (15 से 20 सितंबर के बीच) हिल्सा के आयात की अनुमति देने की घोषणा करती है और इसकी मात्रा भी तय करती है. मकसूद ने बताया, "इस साल के लिए अब समय निकल चुका है. बांग्लादेश में मछुआरे हिल्सा पकड़ना बंद कर देंगे, इसलिए हमारे पास आयात करने का समय नहीं बचा है."

हिल्सा सीमा के दोनों ओर बंगाली सांस्कृतिक परंपराओं का एक अहम हिस्सा है. मकसूद ने इस स्थिति को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए कहा कि भारत में पद्मा नदी की हिल्सा की बहुत मांग रहती है, लेकिन इस बार यह उपलब्ध नहीं होगी. दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल और कार्यवाहक सरकार के दौरान भी भारत को हिल्सा आयात करने की अनुमति थी.

बांग्लादेश ने पहली बार 2012 में भारत को हिल्सा के निर्यात पर रोक लगाई थी. हालांकि, 2019 से त्योहारी सीज़न के दौरान यह रोक कुछ समय के लिए हटा दी जाती थी. मकसूद ने कहा, "लेकिन अब हमें लग रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले आयात का जो छोटा सा मौका था, वह भी खत्म हो गया है."

IE की रिपोर्ट के मुताबिक, फिश इम्पोर्टर्स एसोसिएशन ने अगस्त में बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव अताउर रहमान खान से ढाका में मुलाकात कर निर्यात पर लगी रोक हटाने की अपील भी की थी. वहीं, पेट्रापोल क्लियरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव कार्तिक चक्रवर्ती ने बताया, "पेट्रापोल के जरिए भारत से बांग्लादेश को हिल्सा का जाना बंद हो गया है और वहां से आयात की अनुमति मिलने की संभावना भी कम है. हमें नहीं पता कि यह फैसला क्यों लिया गया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है."

भारत ने बांग्लादेश को हिल्सा मछली का निर्यात क्यों किया?

इस साल बांग्लादेश में मछली का उत्पादन कम हुआ है. नतीजतन, वहां के मछली व्यापारी लोकप्रिय हिल्सा की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत का रुख कर रहे थे. मकसूद ने बताया कि ज़्यादातर मछली गुजरात से मंगाकर भरूच बंदरगाह के ज़रिए भेजी गई थी, जबकि कुछ सप्लाई पश्चिम बंगाल की हावड़ा थोक मछली मंडी से हुई थी.

गुजरात की हिल्सा में अंडे (रो) ज़्यादा होते हैं, इसलिए भारतीय बाज़ार में इसकी मांग कम है. लेकिन बांग्लादेशी खरीदारों, खासकर चट्टोग्राम और सिलहट जैसे शहरों में, अंडों वाली इस हिल्सा की बहुत मांग है. बांग्लादेश में इन अंडों को अलग से बेचा जाता है या प्रोसेस करके दूसरे देशों में फिर से निर्यात किया जाता है.

आंकड़ों में हिल्सा का व्यापार

सितंबर 2019: भारत ने बांग्लादेश से 500 मीट्रिक टन हिल्सा मंगाई थी.

सितंबर 2020: यह आंकड़ा बढ़कर 1,850 मीट्रिक टन हो गया.

सितंबर 2021: आयात 1,200 मीट्रिक टन रहा.

2022: यह आंकड़ा 1,300 मीट्रिक टन था.

2023 - 2024: पिछले साल आयात 587 मीट्रिक टन था। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 में 577 मीट्रिक टन हिल्सा भारत पहुंची, जबकि पिछले साल (कुछ समय के लिए) यह गिरकर 150 मीट्रिक टन रह गया था.

वर्तमान स्थिति: भारत ने पिछले दो महीनों में पेट्रापोल लैंड पोर्ट के जरिए बांग्लादेश को 500 मीट्रिक टन हिल्सा भेजी है.