बौद्ध धर्म गुरू दलाई लामा को केंद्र की मोदी सरकार ने नई दिल्ली के सत्ता केंद्र लुटियंस जोन में सरकारी बंगला दिया है. उनके संस्थान 'गाडेन फोडरंग' के लिए एक सरकारी बंगले का इंतजाम किया गया है. ऐसे वक्त में जब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज है और चीन भी इस मुद्दे पर अपनी दावेदारी जताता रहा है, यह कदम तिब्बती समुदाय के लिए खास अहमियत रखता है.

यह सिर्फ एक सरकारी आवास का मामला नहीं है. इसके पीछे तिब्बत का राजनीतिक इतिहास, भारत की विदेश नीति, चीन की संवेदनशीलता और दलाई लामा की संस्था के भविष्य से जुड़े कई सवाल हैं.

सवाल है कि भारत सरकार के इस फैसले से चीन को क्या संदेश जाएगा? क्या इससे दोनों देशों के संबंधों में फिर तनाव बढ़ सकता है? और क्या भारत तिब्बत के मुद्दे पर अपनी रणनीति बदल रहा है?

दलाई लामा को कहां और किसने आवंटित किया बंगला?

केंद्र सरकार ने दलाई लामा के कार्यालय गाडेन फोडरंग को लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित किया है. यह बंगला 20, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन पर स्थित है और सत्ता के प्रमुख केंद्रों से करीब तीन किलोमीटर दूर है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह टाइप-7 सरकारी बंगला है. विदेश मंत्रालय ने 2025 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से सरकारी आवास मांगा था. अक्टूबर 2025 में यह बंगला विदेश मंत्रालय को परिचालन संबंधी जरूरतों के लिए हस्तांतरित किया गया था.

इसके बाद जुलाई 2026 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 34.94 लाख रुपये का टेंडर जारी किया. इसमें चारदीवारी मजबूत करना, सुरक्षा चौकी बनाना और कंटीले तार लगाने जैसे काम शामिल थे.

रिपोर्टों के अनुसार, बंगले का आवंटन गाडेन फोडरंग ट्रस्ट को किया गया है. ऐसे सरकारी आवास का आवंटन आमतौर पर तीन साल के लिए होता है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, सरकार की ओर से आवंटन की विस्तृत शर्तों पर औपचारिक सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है.

गाडेन फोडरंग क्या है और इसकी अहमियत क्यों है?

गाडेन फोडरंग दलाई लामा का आधिकारिक कार्यालय और संस्था है. 2011 में दलाई लामा ने अपनी राजनीतिक शक्तियां स्वेच्छा से छोड़कर तिब्बत के निर्वासित समुदाय का राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप दिया था.

इसके बाद गाडेन फोडरंग को भारत में एक निजी ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया. इसका उद्देश्य दलाई लामा की आध्यात्मिक संस्था, धार्मिक गतिविधियों और मानवीय कार्यों को आगे बढ़ाना है.

यह संस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि दलाई लामा ने 2 जुलाई 2025 को स्पष्ट किया था कि दलाई लामा की संस्था आगे भी जारी रहेगी और भविष्य में 15वें दलाई लामा की पहचान, शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी गाडेन फोडरंग ट्रस्ट की होगी.

इसका मतलब है कि यह संस्था सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में तिब्बती बौद्ध धर्म के नेतृत्व और उत्तराधिकार के सवाल पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

दलाई लामा और चीन के बीच विवाद क्या है?

दलाई लामा 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह के बाद भारत आए थे. इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपना मुख्यालय बनाया. तब से भारत तिब्बती निर्वासित समुदाय का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

चीन तिब्बत को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और दलाई लामा पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है. दूसरी तरफ दलाई लामा लंबे समय से तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं. सबसे बड़ा विवाद अब उनके उत्तराधिकारी को लेकर है.

दलाई लामा का कहना है कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान की प्रक्रिया उनकी धार्मिक परंपराओं और गाडेन फोडरंग ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में होगी. चीन का कहना है कि अगले दलाई लामा की मान्यता चीनी कानूनों और सरकार की स्वीकृति के अनुसार होनी चाहिए.

जुलाई 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया था कि सरकार धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े मामलों पर कोई स्थिति नहीं लेती और भारत में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है. वहीं, चीन ने भारत के कुछ बयानों और गतिविधियों पर आपत्ति जताते हुए उत्तराधिकार को अपना आंतरिक मामला बताया था.

भारत-चीन संबंधों पर क्या असर होगा?

1-चीन को भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं का संदेश

लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित करना सामान्य आवासीय सुविधा से आगे का कदम माना जा सकता है. यह दिल्ली के सत्ता केंद्र के करीब दलाई लामा के कार्यालय को स्थायी संस्थागत ठिकाना देता है. चीन इसे इस रूप में देख सकता है कि भारत तिब्बती धार्मिक नेतृत्व को संस्थागत समर्थन और काम करने की सुविधा दे रहा है.

हालांकि, इसे भारत की तिब्बत नीति में औपचारिक बदलाव कहना अभी जल्दबाजी होगी. सरकार ने उत्तराधिकार के धार्मिक अधिकार पर अपना आधिकारिक रुख नहीं बदला है.

2- 15वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर तनाव बढ़ सकता है

भारत और चीन के बीच भविष्य में सबसे बड़ा विवाद दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर हो सकता है. दलाई लामा की संस्था का कहना है कि अगला उत्तराधिकारी तिब्बती धार्मिक परंपराओं के अनुसार चुना जाएगा. चीन इसके लिए अपनी सरकार की मंजूरी को जरूरी बताता है.

ऐसे में अगर भविष्य में चीन किसी दूसरे व्यक्ति को 15वें दलाई लामा के रूप में मान्यता देता है और गाडेन फोडरंग ट्रस्ट किसी अन्य व्यक्ति को चुनता है, तो दो अलग-अलग दलाई लामाओं की स्थिति बन सकती है. भारत में गाडेन फोडरंग को स्थायी संस्थागत आधार मिलने से इस प्रक्रिया को संचालित करने की उसकी क्षमता मजबूत हो सकती है. चीन इसे अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए चुनौती मान सकता है.

3-सीमा विवाद और कूटनीतिक बातचीत पर असर

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लंबे समय से तनाव रहा है. 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर गिरावट आई थी. हाल के वर्षों में दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की है.

ऐसे में तिब्बत का मुद्दा फिर से चर्चा में आने पर द्विपक्षीय बातचीत का माहौल प्रभावित हो सकता है. चीन सीमा विवाद और तिब्बत के मुद्दे को अलग-अलग रखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर दोनों विषयों का असर एक-दूसरे पर पड़ने की आशंका बनी रहेगी.

4-भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के मुद्दे पर अधिक महत्व मिल सकता है

दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित समुदाय का मुख्य केंद्र भारत में है. धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित प्रशासन का मुख्यालय है और अब दिल्ली में गाडेन फोडरंग को भी स्थायी ठिकाना मिल गया है. इससे तिब्बत के भविष्य और दलाई लामा के उत्तराधिकार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विमर्श में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है.

अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश धार्मिक स्वतंत्रता और दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में चीन के हस्तक्षेप का विरोध करते रहे हैं. अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी 2026 की एक रिपोर्ट ने भी दलाई लामा के उत्तराधिकार को भारत, चीन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच संभावित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय बताया है.

भारत के लिए चीन के साथ संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह तिब्बती समुदाय को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दे, लेकिन चीन के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को भी प्रभावित न होने दे.

चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है. दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय स्थिरता और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं.

भारत नहीं चाहेगा कि दलाई लामा के आवास से जुड़ा फैसला व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में नया विवाद बन जाए. दूसरी तरफ चीन भी इस मुद्दे पर भारत से अपने राजनीतिक रुख के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा कर सकता है.

इसलिए आने वाले समय में भारत की कूटनीति के सामने तिब्बत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी.

भारत के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है?

दलाई लामा को लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगला आवंटित करने को तीन नजरियों से समझा जा सकता है. सबसे पहले धार्मिक नजरिए की बत करते हैं. इस नजरिए से यह फैसला दलाई लामा की संस्था और तिब्बती बौद्ध परंपरा को संस्थागत सुविधा देने का लगता है.

वहीं कूटनीतिक नजरिए से देखें तो चीन की आपत्तियों के बावजूद तिब्बती धार्मिक नेतृत्व को भारत में काम करने की जगह उपलब्ध कराया गया है. वहीं रणनीतिक नजरिया भविष्य में दलाई लामा के उत्तराधिकारी से जुड़े विवाद में भारत की भौगोलिक और संस्थागत भूमिका का महत्व बढ़ना दर्शाता है.

हालांकि, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भारत ने चीन के खिलाफ कोई नई आधिकारिक तिब्बत नीति घोषित कर दी है. आवास का आवंटन और उत्तराधिकार के सवाल पर भारत का औपचारिक रुख दो अलग-अलग विषय हैं.

दलाई लामा को दिल्ली में सरकारी बंगला देना फिलहाल एक प्रशासनिक और संस्थागत फैसला है, लेकिन इसके रणनीतिक मायने भी हैं. खासकर इसलिए क्योंकि दलाई लामा की उम्र, उत्तराधिकारी का सवाल और तिब्बत पर चीन का नियंत्रण आने वाले वर्षों में भारत-चीन संबंधों के लिए महत्वपूर्ण विषय बने रहेंगे.

भारत के लिए चुनौती यह है कि वह तिब्बती समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय हितों की रक्षा करे, साथ ही चीन के साथ सीमा और व्यापार से जुड़े रिश्तों को भी संतुलित रखे.