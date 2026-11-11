Explained: यमुना में क्रूज और सफारी, क्या दिल्ली में शुरू होगा पर्यटन का नया मॉडल?

दिल्ली की पहचान अब तक ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, बाजारों और खानपान के लिए रही है. लेकिन अब राजधानी में पर्यटन का एक नया विकल्प जुड़ गया है. दिल्ली में पहली बार यमुना नदी पर इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा शुरू की गई है. 10 नवंबर को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार में 'नमो यमुना रिवर सफारी' का उद्घाटन किया. इस परियोजना के जरिए सरकार यमुना को केवल नदी के तौर पर नहीं, बल्कि पर्यटन और मनोरंजन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है.

इस परियोजना में इलेक्ट्रिक क्रूज के अलावा फूड कोर्ट, म्यूजिकल फाउंटेन, बच्चों के लिए प्ले जोन और अन्य मनोरंजन सुविधाएं भी शामिल हैं. हालांकि, इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है. जिस यमुना की सफाई दिल्ली के लिए लंबे समय से चुनौती बनी हुई है, क्या उसमें पर्यटन गतिविधियों का विस्तार पर्यावरण के अनुकूल साबित होगा?

यमुना में कहां चलेगा क्रूज और कितनी होगी यात्रा?

दिल्ली में शुरू की गई यह सेवा सोनिया विहार से जगतपुर के बीच संचालित होगी. इसके लिए यमुना के लगभग छह किलोमीटर के राउंड ट्रिप वाले हिस्से को चुना गया है. यानी यात्री सोनिया विहार से क्रूज में बैठेंगे, जगतपुर की ओर जाएंगे और फिर उसी स्थान पर वापस लौटेंगे.

इस सेवा के लिए फिलहाल 30 यात्रियों की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक क्रूज शुरू किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, पूरी यात्रा में लगभग 35 से 45 मिनट का समय लगेगा.

इस परियोजना के लिए सोनिया विहार में रिवरफ्रंट टर्मिनल बनाया गया है. यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए दो फ्लोटिंग जेटी तैयार की गई हैं. इसके अलावा पार्किंग, शौचालय, पेयजल और इलेक्ट्रिक क्रूज की चार्जिंग के लिए भी सुविधाएं विकसित की गई हैं.

सरकार की योजना इस क्षेत्र को केवल क्रूज यात्रा तक सीमित रखने की नहीं है. यहां म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने की जगह, स्केटिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों को भी विकसित किया जा रहा है.

टिकट की कीमत कितनी है और बुकिंग कैसे होगी?

यमुना क्रूज सेवा के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है. इसके अलावा पर्यटन परिसर में प्रवेश के लिए 50 रुपये का शुल्क प्रस्तावित है. यानी यदि दोनों शुल्क अलग-अलग लागू होते हैं तो एक व्यक्ति को प्रवेश और क्रूज यात्रा के लिए कुल 550 रुपये खर्च करने होंगे.

टिकट की बुकिंग दिल्ली पर्यटन की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने की जानकारी दी गई है.

फिलहाल एक क्रूज में अधिकतम 30 यात्री बैठ सकेंगे. अधिकारियों के अनुसार, दूसरी 30 यात्रियों की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक क्रूज फरवरी-मार्च 2027 तक शुरू किए जाने की उम्मीद है.

यमुना में मानसून के दौरान नदी की स्थिति और जलस्तर को देखते हुए यह सेवा हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहेगी.

इस तरह दिल्लीवासियों को अब राजधानी में ही नदी पर क्रूज का अनुभव मिल सकेगा. हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि टिकट की कीमत, यात्रा का अनुभव और उपलब्ध सुविधाएं आम लोगों के लिए कितनी आकर्षक साबित होती हैं.

इलेक्ट्रिक क्रूज कैसे काम करता है?

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका इलेक्ट्रिक क्रूज है. सामान्य डीजल या पेट्रोल से चलने वाली नावों के विपरीत इलेक्ट्रिक क्रूज बैटरी से मिलने वाली बिजली की मदद से संचालित होता है.

इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, जो बैटरी में संग्रहित ऊर्जा को इस्तेमाल करके नाव के प्रोपेलर को चलाती है. प्रोपेलर के घूमने से नाव पानी में आगे बढ़ती है.

इलेक्ट्रिक क्रूज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि संचालन के दौरान इससे डीजल या पेट्रोल के धुएं का सीधा उत्सर्जन नहीं होता. इससे नदी के आसपास स्थानीय वायु प्रदूषण और इंजन के शोर को कम करने में मदद मिल सकती है.

मार्च 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच इस परियोजना को लेकर समझौता हुआ था. शुरुआती योजना में इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड नावों को शामिल करने की बात कही गई थी. इन नावों में बायो-टॉयलेट, लाइफ जैकेट और यात्रियों के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं भी निर्धारित की गई थीं.

हालांकि, इलेक्ट्रिक नाव होने का अर्थ यह नहीं है कि पूरी परियोजना अपने आप पर्यावरण के अनुकूल हो जाती है. इसके लिए बिजली का स्रोत, बैटरी का जीवनकाल, कचरे का प्रबंधन और नदी में होने वाली गतिविधियों के प्रभाव को भी देखना जरूरी है.

क्या यमुना की पारिस्थितिकी पर पड़ेगा असर?

यमुना में क्रूज सेवा शुरू होने के साथ पर्यावरण को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है. दिल्ली में नदी की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है. घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और नालों से आने वाला प्रदूषण यमुना की जल गुणवत्ता को प्रभावित करता रहा है.

ऐसे में नदी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने से पहले यह समझना जरूरी है कि इससे वहां रहने वाले जलीय जीवों, पक्षियों और दूसरे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर क्या असर पड़ेगा.

इलेक्ट्रिक क्रूज के इस्तेमाल से नावों के संचालन के दौरान ईंधन जलने से होने वाला स्थानीय प्रदूषण कम हो सकता है. लेकिन नावों की आवाजाही से पानी में हलचल पैदा होती है. इससे नदी के किनारे रहने वाले पक्षियों और जलीय जीवों के व्यवहार पर असर पड़ने की आशंका रहती है.

इसके अलावा म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट और साउंड शो, पर्यटकों की आवाजाही और खाने-पीने की गतिविधियों से पैदा होने वाले कचरे का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण होगा.

इसलिए यह जरूरी है कि पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ नदी के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए.

क्या नदी में पर्यटन पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है?

नदी पर्यटन अपने आप में पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है. दुनिया के कई शहरों में नदियों को पर्यटन और सार्वजनिक मनोरंजन के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. लेकिन इसके लिए नदी की पारिस्थितिकी और पर्यटन गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है.

दिल्ली की इस परियोजना में इलेक्ट्रिक क्रूज, बायो-टॉयलेट और अन्य सुविधाओं को शामिल करना सकारात्मक कदम हो सकता है. लेकिन इसकी वास्तविक पर्यावरणीय सफलता इस बात से तय होगी कि नदी में कितना प्रदूषण कम होता है और पर्यटन गतिविधियों के दौरान पर्यावरणीय नियमों का कितना पालन किया जाता है.

यह भी जरूरी है कि क्रूज के संचालन से निकलने वाला कचरा नदी में न जाए, नावों की संख्या नदी की क्षमता के अनुरूप रखी जाए और पक्षियों तथा जलीय जीवों के संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक गतिविधियां न हों.

सरकार ने यमुना के पुनर्जीवन और नदी किनारे पर्यटन सुविधाओं के विकास को साथ लेकर चलने की बात कही है. लेकिन इस परियोजना के लिए स्वतंत्र पारिस्थितिक निगरानी, जल गुणवत्ता के सार्वजनिक आंकड़े और पर्यावरणीय प्रभावों का नियमित आकलन बेहद महत्वपूर्ण होंगे.

दिल्ली के पर्यटन को कितना मिलेगा फायदा?

दिल्ली में पर्यटन का बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और बाजारों पर केंद्रित रहा है. ऐसे में यमुना क्रूज सेवा पर्यटकों को एक अलग अनुभव दे सकती है.

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं. क्रूज संचालन, टिकटिंग, खानपान, रखरखाव और अन्य पर्यटन सुविधाओं से जुड़े क्षेत्रों में काम बढ़ने की संभावना है.

हालांकि, इस परियोजना की सफलता केवल पर्यटकों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यमुना को पर्यटन केंद्र बनाने के साथ उसकी सफाई और पारिस्थितिकी को भी प्राथमिकता दी जाएगी?

दिल्ली को एक नए पर्यटन स्थल की जरूरत जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत एक स्वच्छ और स्वस्थ यमुना की है. यदि क्रूज सेवा नदी की सफाई, संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के साथ आगे बढ़ती है, तो यह राजधानी के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है. लेकिन अगर पर्यटन सुविधाओं का विस्तार नदी की वास्तविक समस्याओं को पीछे छोड़ देता है, तो यह पहल केवल एक मनोरंजन परियोजना बनकर रह जाएगी.