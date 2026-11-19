पाकिस्तान ने 18 नवंबर 2026 को Fatah-3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया है. पाकिस्तान की सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के मुताबिक, यह मिसाइल आधुनिक नेविगेशन और प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है और सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है. पाकिस्तान का कहना है कि इससे उसकी सेना की रॉकेट फोर्स कमांड की मारक क्षमता और ऑपरेशनल लचीलापन बढ़ेगा.

भारत के लिए इस परीक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव का इतिहास रहा है और हाल के वर्षों में मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका बढ़ी है. हालांकि, इस परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि भारत की सुरक्षा पर कोई तत्काल नया खतरा पैदा हो गया है. इसकी असली अहमियत समझने के लिए जानना जरूरी है कि Fatah-3 क्या है, इसकी क्षमताओं के बारे में अभी तक क्या जानकारी सामने आई है और भारत के पास इसका मुकाबला करने के लिए कौन-से सिस्टम हैं.

Fatah-3 मिसाइल क्या है और पाकिस्तान ने क्या दावा किया है?

पाकिस्तान की सेना ने 18 नवंबर को Fatah-3 का परीक्षण किया. ISPR के बयान के मुताबिक, मिसाइल में उन्नत नेविगेशन और प्रोपल्शन सिस्टम लगाए गए हैं. यह लंबी दूरी तक उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है. पाकिस्तान ने इसे अपनी पारंपरिक सैन्य प्रतिरोधक क्षमता यानी पारंपरिक प्रतिरोध को मजबूत करने वाला कदम बताया है.

इस परीक्षण को पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के कमांडर, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने देखा. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी परीक्षण से जुड़ी टीम को बधाई दी.

लेकिन इस परीक्षण से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं. पाकिस्तान ने मिसाइल की वास्तविक मारक दूरी, अधिकतम गति, पेलोड यानी वह कितना विस्फोटक या अन्य सामग्री ले जा सकती है, और उसकी तैनाती की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है. इसलिए सोशल मीडिया या कुछ रिपोर्टों में बताए जा रहे आंकड़ों को आधिकारिक और प्रमाणित तथ्य मानना ठीक नहीं होगा.

सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताया है. सुपरसोनिक का अर्थ है ध्वनि की गति से तेज चलने वाली मिसाइल. सामान्य तौर पर ध्वनि की गति लगभग 1,235 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है, हालांकि ऊंचाई और तापमान के साथ इसमें बदलाव होता है.

क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है?

Fatah-3 को समझने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का अंतर जानना जरूरी है. क्रूज मिसाइल आमतौर पर विमान की तरह वायुमंडल के भीतर उड़ती है. यह अपने इंजन और नेविगेशन सिस्टम की मदद से रास्ते में दिशा बदल सकती है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है. कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों का पता लगाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि धरती की वक्रता और रडार की दृष्टि-सीमा के कारण उन्हें देर से देखा जा सकता है.

इसके उलट, बैलिस्टिक मिसाइल अपने शुरुआती चरण में रॉकेट इंजन से गति हासिल करती है और फिर उसका बड़ा हिस्सा एक निर्धारित प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़ता है. दोनों तरह की मिसाइलों को रोकने के लिए अलग-अलग रडार, सेंसर और इंटरसेप्टर तकनीकों की जरूरत पड़ सकती है.

पाकिस्तान की Fatah मिसाइल श्रृंखला में पहले Fatah-I और Fatah-II का नाम सामने आ चुका है. Fatah-II को पाकिस्तान ने विस्तारित दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में प्रचारित किया था. अक्टूबर 2026 में इसके विस्तारित दूरी वाले संस्करण के परीक्षण की खबरें भी आई थीं. लेकिन Fatah-3 को पाकिस्तान ने इस बार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बताया है. इसलिए Fatah-II और Fatah-3 को एक ही तकनीक या श्रेणी की मिसाइल मानना सही नहीं होगा.

भारत के लिए Fatah-3 कितनी बड़ी चुनौती है?

भारत के लिए किसी भी नई पाकिस्तानी मिसाइल का परीक्षण सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन खतरे का आकलन केवल मिसाइल के नाम या उसकी गति से नहीं किया जा सकता. इसके लिए उसकी वास्तविक रेंज, उड़ान की ऊंचाई, दिशा बदलने की क्षमता, रडार से बचने की तकनीक, पेलोड और तैनाती की स्थिति जानना जरूरी है. Fatah-3 के मामले में इनमें से कई जानकारियां अभी सार्वजनिक नहीं हैं.

फिर भी, अगर यह मिसाइल लंबी दूरी तक सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने और रास्ते में अपनी दिशा बदलने में सक्षम है, तो भारत की वायु रक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है. खासकर इसलिए कि किसी भी क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए समय पर उसका पता लगाना और सही तरीके से ट्रैक करना बेहद जरूरी होता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में सैन्य टकराव के दौरान ड्रोन और मिसाइल हमलों ने एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत को फिर सामने ला दिया था. भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 7-8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की थी. मंत्रालय ने कहा था कि इन खतरों को भारत के एकीकृत काउंटर-ड्रोन ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय किया. इस दौरान स्वदेशी आकाश सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ.

भारत के पास कौन-से एयर डिफेंस सिस्टम हैं?

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने पर काम किया है. इसका मतलब है कि किसी एक सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर आने वाले खतरों को रोकने के लिए कई स्तरों की सुरक्षा तैयार करना.

भारत का स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अनुसार, यह लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई खतरों से संवेदनशील क्षेत्रों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है. यह एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और भारतीय सेना तथा वायुसेना में शामिल है.

इसके अलावा भारत के पास रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है. यह लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे अलग-अलग प्रकार के हवाई खतरों से निपटने के लिए तैयार किया गया है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि S-400 को किसी भी मिसाइल के खिलाफ अचूक सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता. किसी हमले को रोकने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि खतरे का पता कितनी जल्दी चलता है, उसकी उड़ान कैसी है और उस समय कौन-से इंटरसेप्टर उपलब्ध हैं.

भारत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए भी स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहा है. DRDO ने जुलाई 2024 में अपने Phase-II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया था. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस परीक्षण में लंबी दूरी के सेंसर, संचार प्रणाली और इंटरसेप्टर मिसाइलों से युक्त नेटवर्क आधारित व्यवस्था ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा. जून 2026 में DRDO ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करने वाले परीक्षणों की भी जानकारी दी थी.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए विकसित रक्षा प्रणाली और क्रूज मिसाइलों को रोकने की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती. इसलिए भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता को Fatah-3 के खिलाफ अपने आप में पूर्ण सुरक्षा मान लेना गलत होगा.

क्या Fatah-3 भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है?

तकनीकी रूप से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें सैन्य ठिकानों, एयरबेस, कमांड सेंटर और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. लेकिन Fatah-3 की वास्तविक मारक दूरी और पेलोड की जानकारी पाकिस्तान ने सार्वजनिक नहीं की है. ऐसे में यह कहना कि यह भारत के किन शहरों या सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है, फिलहाल अटकल होगी.

भारत के लिए चिंता का विषय सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तेजी से विकसित होती मिसाइल और रॉकेट क्षमता है. पाकिस्तान पहले ही Fatah-I और Fatah-II जैसे सिस्टम विकसित कर चुका है. अब Fatah-3 का परीक्षण उसकी सैन्य रणनीति में लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश का संकेत देता है.

इसका एक रणनीतिक पहलू भी है. पाकिस्तान इस तरह के हथियारों के जरिए भारत को यह संदेश देना चाहता है कि पारंपरिक सैन्य संघर्ष की स्थिति में उसके पास जवाबी हमले के कई विकल्प मौजूद हैं. इसका मकसद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना भी विरोधी देश को सैन्य कार्रवाई से रोकने की क्षमता दिखाना.

क्या इससे भारत-पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ बढ़ेगी?

Fatah-3 का परीक्षण भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से जारी सैन्य प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. दोनों देश अपनी मिसाइल, ड्रोन, रडार और एयर डिफेंस क्षमताओं को लगातार आधुनिक बना रहे हैं. मई 2025 के सैन्य टकराव ने यह भी दिखाया कि भविष्य के संघर्ष में केवल लड़ाकू विमान या पारंपरिक तोपखाने ही नहीं, बल्कि ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तकनीक भी निर्णायक भूमिका निभा सकती है.

भारत के लिए जरूरी है कि वह नई मिसाइलों के परीक्षण पर केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी निगरानी, रडार नेटवर्क, मिसाइल इंटरसेप्शन और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लगातार बेहतर बनाए. साथ ही, किसी भी खतरे का आकलन तकनीकी तथ्यों के आधार पर होना चाहिए.

Fatah-3 का परीक्षण भारत के लिए नजरअंदाज करने वाली घटना नहीं है, लेकिन इसे भारत की सुरक्षा के लिए तत्काल संकट भी नहीं कहा जा सकता. मिसाइल की वास्तविक क्षमता, उसकी तैनाती और परीक्षण के बाद उसके प्रदर्शन से ही यह तय होगा कि वह भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है. फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि पाकिस्तान ने एक नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण का दावा किया है, जबकि उसकी रेंज, गति और अन्य तकनीकी क्षमताओं का पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है.