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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: कार पर 3400 किस, 5500 का चालान, जानें कानून क्या है

Xप्लेन: कार पर 3400 किस, 5500 का चालान, जानें कानून क्या है

गाड़ियों की नंबर प्लेट, खिड़कियों और बॉडी पर मनचाहे शब्द, प्रतीक या स्टिकर चिपकाना कई लोगों का शौक होता है, लेकिन कानूनन इनमें से कई चीज़ों पर सख्त पाबंदी है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 26 Aug 2026 08:12 AM (IST)
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ग्वालियर में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में किया गया एक अनोखा स्टंट कार मालिक के लिए भारी पड़ गया. शहर के रहने वाले आदित्य सिकरवार की कार को उनकी गर्लफ्रेंड ने लगभग 3,400 लिपस्टिक किस-शॉप मार्क्स से पूरी तरह ढक दिया. चार घंटे की कड़ी मेहनत से कार के बोनट, बूट, पिलर और दरवाज़ों पर लिपस्टिक के निशान बनाए गए थे, जिससे वाहन एक चलता-फिरता कैनवस लगने लगा था.

जैसे ही इस कार के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं, ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए थाटीपुर इलाके से वाहन को ट्रेस किया. ट्रैफिक पुलिस का स्पष्ट कहना था कि गाड़ी के मूल बाहरी स्वरूप और रंग से इस तरह की छेड़छाड़ मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है और सड़क पर चलते अन्य चालकों का ध्यान भटकाने के कारण सुरक्षा के लिए खतरा है. नतीजतन, वाहन मालिक का 5500 रुपये का चालान काटा गया और उसे तुरंत कार से सभी निशान धुलवाने के निर्देश दिए गए.

इस घटना के बाद देश भर के वाहन मालिकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कानूनन अपनी निजी गाड़ियों पर क्या लिखवाया या छपवाया जा सकता है, कौन-कौन से स्टिकर लगाए जा सकते हैं और गाड़ियों में किस सीमा तक संशोधन की अनुमति है. आइए जानते हैं

मोटर वाहन अधिनियम और कानूनी स्थिति

भारत में वाहनों के पंजीकरण, रखरखाव और संशोधन से जुड़े सभी नियम मोटर व्हीकल एक्ट, द्वारा संचालित होते हैं. इसके साथ ही, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर गाड़ियों में होने वाले संशोधनों को लेकर कड़े फैसले दिए हैं.

कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि कोई भी वाहन चालक या मालिक अपनी गाड़ी की बनावट, रंग या पहचान में ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकता जो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में दर्ज मूल जानकारी से अलग हो. गाड़ी का रंग, इंजन की क्षमता, सीटिंग कैपेसिटी और बॉडी टाइप RC का हिस्सा होते हैं. इनमें बिना RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) की पूर्व अनुमति के किया गया कोई भी बदलाव अवैध माना जाता है.

1. कार पर क्या नहीं लिख सकते या दिखा सकते?

गाड़ियों की नंबर प्लेट, खिड़कियों और बॉडी पर मनचाहे शब्द, प्रतीक या स्टिकर चिपकाना कई लोगों का शौक होता है, लेकिन कानूनन इनमें से कई चीज़ों पर सख्त पाबंदी है

  • पद और सरकारी विभागों के अनधिकृत स्टिकर: प्राइवेट (व्यक्तिगत) वाहनों पर 'पुलिस', 'सेना', 'नौसेना', 'वायु सेना', 'भारत सरकार', 'राज्य सरकार', 'न्यायाधीश' या 'प्रेस' जैसे लेबल या लोगो लगाना पूरी तरह मना है. यदि कोई व्यक्ति इन पदों पर कार्यरत नहीं है और फिर भी इनका उपयोग करता है, तो यह धोखाधड़ी और अनधिकृत पहचान का गंभीर अपराध माना जाता है. अधिकार प्राप्त अधिकारी भी केवल आधिकारिक वाहनों पर ही इसका उपयोग कर सकते हैं.

  • जाति, धर्म, गोत्र और राजनीतिक नारे: उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द (जैसे पंडित, गुर्जर, यादव, जाट आदि), धार्मिक प्रतीक या आक्रामक राजनीतिक नारे लिखना सख्त प्रतिबंधित है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे शब्द सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं और सड़क पर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या विवाद को जन्म देते हैं. इस तरह के स्टिकर पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और गाड़ी ज़ब्त भी की जा सकती है.

  • अमान्य और फैंसी नंबर प्लेट: गाड़ी की नंबर प्लेट केवल वाहन की पहचान का माध्यम है, सजावट की जगह नहीं. नंबर प्लेट पर क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी, मराठी आदि), फैंसी या स्टाइलिश फ़ॉन्ट, या "BOSS", "KING", "पापा" जैसे शब्द लिखना गैर-कानूनी है. भारत सरकार के नियमों के अनुसार केवल मानक हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) ही मान्य है. इसमें अंग्रेजी के स्पष्ट अक्षर और अंक होने अनिवार्य हैं.

  • फुल-बॉडी रैप और रंग परिवर्तन: यदि आप अपनी कार पर पूरा बॉडी रैप (Body Wrap) लगवाते हैं या स्टिकरिंग के ज़रिए उसका मूल रंग पूरी तरह बदल देते हैं (जैसा कि ग्वालियर केस में हुआ), तो यह कानून का उल्लंघन है. कार का बेस कलर बदलने से पहले RTO से अनुमति लेनी होती है और RC में नया रंग दर्ज कराना पड़ता है.


Xप्लेन: कार पर 3400 किस, 5500 का चालान, जानें कानून क्या है

2. गाड़ियों में कौन-कौन से संशोधन पूरी तरह बैन हैं?

सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, वाहन के मूल ढांचे में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उसके निर्माण के समय मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन को बदलता हो.

A. बॉडी संरचना और चेसिस में बदलाव

  • छत काटना या कन्वर्टिबल बनाना: किसी साधारण सेडान या हैचबैक की छत काटकर उसे ओपन-टॉप बनाना या उसकी चेसिस की लंबाई-चौड़ाई में बदलाव करना अवैध है. यह गाड़ी की क्रैश-सेफ्टी (दुर्घटना सुरक्षा) को खत्म कर देता है.

  • बुलबार और क्रैश गार्ड: कार के आगे या पीछे लोहे/स्टील के बुलबार या बंपर गार्ड लगाना मना है. ये दुर्घटना के समय कार के एयरबैग सेंसर को ठीक से काम करने से रोकते हैं और पैदल चलने वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं.

  • अत्यधिक बड़े टायर और सस्पेंशन लिफ्ट: सस्पेंशन को बहुत ऊंचा या नीचा करना, या ऐसे चौड़े टायर लगाना जो कार की बॉडी शेल से बाहर निकलते हों, वाहन के संतुलन को बिगाड़ते हैं और सड़क सुरक्षा के खिलाफ हैं.

B. इंजन और एग्ज़ॉस्ट (साइलेंसर)

  • तेज़ आवाज़ वाले आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट: गाड़ी में ऐसे साइलेंसर लगाना जो तय डेसिबल सीमा (ध्वनि प्रदूषण नियम) से अधिक तेज़ आवाज़ करते हों या पटाखे जैसी आवाज़ निकालते हों, सख्त मना हैं.

  • कैटेलिटिक कन्वर्टर हटाना: गाड़ी के एग्ज़ॉस्ट सिस्टम से कैटेलिटिक कन्वर्टर को हटाना या बायपास करना वायु प्रदूषण नियमों का गंभीर उल्लंघन है.

  • इंजन बदलना: RTO की जांच और मंजूरी के बिना गाड़ी में अलग क्षमता या अलग ईंधन (जैसे पेट्रोल कार में डीजल या बिना अप्रूवल के CNG kit) का इंजन लगाना गैर-कानूनी है.

C. शीशे और लाइट्स से जुड़े नियम

  • काले शीशे (Sun Film): सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, गाड़ियों की खिड़कियों पर किसी भी प्रकार की काली फ़िल्म लगाना प्रतिबंधित है. साइड ग्लास में कम से कम 50% विज़ुअल लाइट ट्रांसमिशन और आगे व पीछे की विंडशील्ड में 70% VLT होना अनिवार्य है. यह नियम सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है.

  • फ़्लैशर, सायरन और रंगीन LED: निजी वाहनों में पुलिस-स्टाइल लाल/नीली फ़्लैशर लाइट, स्ट्रोब लाइट, प्रेशर हॉर्न या रंगीन अंडरग्लो लाइट लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

नियम से साफ है कि सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने के लिए अपनी कार को विज्ञापनों, अत्यधिक स्टिकर्स या कलाकृतियों से ढकना न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:11 AM (IST)
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