Xप्लेन: 3000 नौकरियां बचीं पर विवाद बरकरार, झारखंड भर्ती मामले में अब आगे क्या होगा?

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत 22 भर्ती परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था. कोर्ट के इस आदेश से करीब 3,000 नियुक्त कर्मचारियों और सफल उम्मीदवारों को फिलहाल राहत मिली है.

पेपर लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के आरोपों के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने निजी एजेंसी TSR Data Processing Pvt. Ltd. (TDPL) के जरिए आयोजित 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था. इसके बाद इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था.

हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब नियुक्त उम्मीदवारों, आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों और राज्य सरकार के बीच चल रही कानूनी लड़ाई एक नए चरण में पहुंच गई है.





1. फिलहाल नियुक्त उम्मीदवारों को राहत

हाई कोर्ट की रोक का सबसे तत्काल असर उन उम्मीदवारों पर पड़ा है, जिन्हें इन परीक्षाओं के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया गया था. इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल जज, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर और JSSC-CGL के जरिए नियुक्त कर्मचारी शामिल हैं.

अंतरिम आदेश के बाद संबंधित नियुक्त कर्मचारी अगली सुनवाई तक अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे. यानी फिलहाल उन्हें सरकार के रद्दीकरण आदेश के आधार पर नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा.

2. ‘सामूहिक रद्दीकरण’ पर उठे सवाल

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई भी है, तो सभी सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां एक साथ रद्द नहीं की जा सकतीं. खास तौर पर उन उम्मीदवारों के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर कोई धोखाधड़ी साबित नहीं हुई है, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी से परीक्षा दी और चयन हासिल किया.

याचिकाकर्ताओं ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया. उनका तर्क है कि बिना प्रत्येक उम्मीदवार की भूमिका की जांच किए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़े अधिकारों पर भी सवाल खड़ा करता है.

3. ‘दागदार’ और ‘बेदाग’ उम्मीदवारों को अलग करने का सवाल

इस मामले में एक बड़ा कानूनी सवाल यह है कि क्या कथित पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी के लिए पूरी परीक्षा रद्द की जाए या केवल उन उम्मीदवारों पर कार्रवाई हो, जिनकी भूमिका सामने आती है.

सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह सिद्धांत सामने आया है कि अगर जांच के जरिए दोषी और निर्दोष उम्मीदवारों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकता है, तो पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना जरूरी नहीं है.

ऐसे में आगे की सुनवाई में यह संभावना महत्वपूर्ण होगी कि जांच एजेंसियां कथित गड़बड़ी से जुड़े उम्मीदवारों और अधिकारियों की पहचान कर पाती हैं या नहीं.

4. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई

CID और विशेष जांच दल (SIT) की जांच इस मामले में अहम भूमिका निभा सकती है. अगर जांच में कुछ उम्मीदवारों या अधिकारियों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जा सकती है.

ऐसी स्थिति में सरकार के सामने पूरी भर्ती रद्द करने के बजाय केवल कथित तौर पर गड़बड़ी से जुड़े उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द करने का विकल्प हो सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह आगे आने वाले न्यायिक आदेश और जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा.

5. सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार

हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है. सरकार की संभावित दलील यह हो सकती है कि निजी परीक्षा एजेंसी से जुड़ी कथित अनियमितताओं ने पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है और ऐसी स्थिति में भर्ती को जारी रखना उचित नहीं होगा.

अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो अंतिम निर्णय आने तक नियुक्त उम्मीदवारों और अन्य अभ्यर्थियों के लिए कानूनी अनिश्चितता बनी रह सकती है.

6. परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

कानूनी लड़ाई के समानांतर राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समिति भी बनाई है.

समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य में भविष्य की भर्ती परीक्षाओं के संचालन और निजी परीक्षा एजेंसियों की भूमिका को लेकर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. इनमें परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी को मजबूत करना और राज्य की प्रत्यक्ष निगरानी में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था पर जोर दिया जा सकता है.

7. दोबारा परीक्षा की स्थिति बनी तो क्या होगा?

अगर आगे की जांच और अदालत के आदेश के बाद कुछ परीक्षाओं या नियुक्तियों को दोबारा कराने की जरूरत पड़ती है, तो सरकार प्रभावित उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है. इसमें दोबारा परीक्षा, उम्र सीमा में छूट और पहले से चयनित उम्मीदवारों के हितों की रक्षा जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं.

हालांकि, फिलहाल यह केवल संभावित विकल्प हैं. अंतिम स्थिति हाई कोर्ट के आगे के आदेश, CID/SIT की जांच और राज्य सरकार के अगले कदमों पर निर्भर करेगी.





यानी हाई कोर्ट की रोक से करीब 3,000 नियुक्त कर्मचारियों को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन 22 भर्ती परीक्षाओं का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. आने वाली सुनवाई और जांच रिपोर्ट यह तय करने में अहम होगी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया बचेगी या केवल कथित गड़बड़ी में शामिल उम्मीदवारों पर कार्रवाई होगी.