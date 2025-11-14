हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएक्सरसाइज त्रिशूल: अब कराची तक घुसकर मारेगी भारतीय सेना, सीधे समंदर से उतारे गए इंडियन आर्मी के टैंक

एक्सरसाइज त्रिशूल: अब कराची तक घुसकर मारेगी भारतीय सेना, सीधे समंदर से उतारे गए इंडियन आर्मी के टैंक

Exercise Trishul: इस अभ्यास के बाद पाकिस्तान में इस बात को लेकर गंभीर चर्चा है कि समुद्र के रास्ते भारी भारतीय टैंकों का उतरना कराची के सुरक्षा गणित को कैसे प्रभावित करेगा.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत ने अपने सैन्य इतिहास में एक साहसिक अध्याय जोड़ा, जब गुजरात के माधवपुर बीच पर ‘एक्सरसाइज त्रिशूल’ के दौरान भारतीय सेना के टैंक पहली बार सीधे समुद्र से उतारे गए. समुद्री लहरों और बख़्तरबंद दहाड़ के इस मेल ने यह साफ कर दिया कि भारतीय थलसेना अब सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं बल्कि समुद्र को भी अपनी नई युद्धभूमि बना चुकी है.

यह अभ्यास केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की बदलती सैन्य सोच और बढ़ती सामरिक क्षमता का प्रतीक था. लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज़्ड (LCM) के माध्यम से भारी टैंक और एक इन्फैंट्री प्लाटून को समुद्र से तट पर सफलतापूर्वक उतारना दिखाता है कि भारतीय सेना अब तटीय इलाकों में भी तेज़, अप्रत्याशित और निर्णायक अभियान चलाने में सक्षम हो चुकी है. यह क्षमता किसी भी संभावित विरोधी के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है. खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, जिसका सामरिक और आर्थिक केंद्र कराची तट के पास स्थित है.

हर चुनौती का सामना करने के लिए दक्षिणी कमान तैयार 
अभ्यास की समीक्षा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और एयर मार्शल नागेश कपूर ने की. इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना की व्यापक तैयारी पर विश्वास जताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की चुनौती अगर आए. चाहे वो रेगिस्तान का इलाका हो, या रण या क्रीक तक का हो, दक्षिणी कमान हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उनकी यह टिप्पणी स्पष्ट संकेत देती है कि भारतीय सेना अब मल्टी-टेरेन और मल्टी-डोमेन वॉरफेयर की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुकी है.

समुद्र में नौसेना की मौजूदगी, हवा में वायुसेना की निगरानी और तट पर भारतीय सेना के टैंकों की शक्ति इन तीनों का यह संयुक्त स्वरूप ‘त्रिशूल’ को एक अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास बनाता है. इसने दिखाया कि भारत की तीनों सेनाएं अब एकीकृत अभियान चलाने में पहले से कहीं अधिक सक्षम हैं.

कराची का सुरक्षा गणित होगा प्रभावित
अभ्यास के बाद पाकिस्तान में इस बात को लेकर गंभीर चर्चा है कि समुद्र के रास्ते भारी भारतीय टैंकों का उतरना कराची के सुरक्षा गणित को कैसे प्रभावित करेगा. वहीं भारत के लिए यह अभ्यास संयुक्तता, गति और आधुनिक युद्ध की नई जरूरतों के अनुरूप तैयारियों का स्पष्ट संकेत है.

‘त्रिशूल’ ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि भारत की रक्षा सोच अब सीमाओं से परे जाकर समुद्री आयामों को भी निर्णायक शक्ति में बदल रही है. अगर कभी परिस्थितियां मांगें तो समुद्र अब भारतीय टैंकों के लिए बाधा नहीं बल्कि एक नया शक्तिशाली आक्रामक मार्ग होगा.

ये भी पढ़ें

'अभी वो कहां टूर कर रहे हैं?' राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Tags :
Sea Indian Army Pakistan Gujarat Exercise Trishul
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : Votechori के सवाल पर Gaurav Bhatia ने बता दिया सच ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: नमो नाम की सुनामी में उड़ा महागठबंधन । Nitish Kumar । RJD
Bihar Election 2025 Result: '50 प्रतिशत वोट काउंट होना बाकी है'- संदीप चौधरी के सवाल पर RJD प्रवक्ता
Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget