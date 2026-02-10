Exclusive: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी ये बड़ी गलती

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती

Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती

No Confidence Motion: विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा था कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका जाएगा तो वे सदन के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 10 Feb 2026 04:37 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली है. विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस भी दिया है, लेकिन इस नोटिस में विपक्ष ने बड़ी गलती कर दी है. विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो नोटिस दिया गया है, उसमें दिए तारीख में साल 2026 की जगह पर साल 2025 लिख दिया गया है.

एबीपी न्यूज के पास विपक्ष की ओर से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने के लिए दिए गए नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें तारीख लिखने में हुई गलती स्पष्ट रूप से नजर आ रही है. ऐसे में यह भी साफ है कि विपक्ष की ओर से दिया गया अब सीधे तौर पर रिजेक्ट हो जाएगा.

राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ की बैठक

दरअसल, विपक्षी सांसदों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे. ऐसे में अगर यह रवैया बना रहा, तो वे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे. विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ एक बैठक कर इस बारे में फैसला लिया.

Exclusive: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस, कर दी इतनी बड़ी गलती

सूत्रों के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुई बैठक में सभी विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर सहमति जताई थी, जिसके बाद लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस सौंपना था, लेकिन विपक्ष ने जो नोटिस सौंपा, उसमें बड़ी गलती सामने आ गई है.

संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष में चल रही तीखी तकरार

उल्लेखनीय है कि संसद के बजट सत्र के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार शुरू से ही जारी है. विपक्षी दल मनरेगा, वीबी-जी राम जी कानून, भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौता समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में लगातार सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है. वहीं, कई बार विपक्ष के प्रदर्शन और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित भी किया जा चुका है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 10 Feb 2026 04:04 PM (IST)
OM BIRLA NO Confidence Motion RAHUL GANDHI LOK SABHA Union Budget 2026
प्राइवेसी पॉलिसी

