हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: मर्चेंट नेवी में भर्ती का झूठा सपना दिखा लाखों लूट रहे, DGS से शिकायत के बाद भी पुलिस थाने के सामने खुला है कैंपस

Exclusive: मर्चेंट नेवी में भर्ती का झूठा सपना दिखा लाखों लूट रहे, DGS से शिकायत के बाद भी पुलिस थाने के सामने खुला है कैंपस

मर्चेंट नेवी में जाने का सपना दिखाने वाले एक फर्जी संस्थान का खुलासा दिल्ली में हुआ है. यहां अकादमी पर आरोप है कि उसने छात्रों से लाखों रुपए हड़पे हैं. यह संस्थान DGS से मान्यता प्राप्त भी नहीं है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Feb 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में मर्चेंट नेवी में नौकरी का सपना दिखाकर छात्रों से लाखों रुपये ठगने का बड़ा खुलासा हुआ है. दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके में NDIIT की बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर संचालित दिल्ली मैरीटाइम अकादमी नामक संस्थान पर आरोप है कि उसने खुद को शिपिंग महानिदेशालय (DGS) से मान्यता प्राप्त बताकर छात्रों को फर्जी कोर्स और 100% प्लेसमेंट का झांसा दिया. 

शिकायत मिलने के बाद भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जांच करने का आदेश देकर 9 जनवरी को सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि संस्था का DGS से मान्यता प्राप्त होने का दावा झूठा है. छात्र संस्थान के नौकरी के दावे के चक्कर में ना पड़ें.

इसके अलावा भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) श्याम जगन्नाथन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिख कर कार्रवाई करने की 9 जनवरी को मांग की थी. हालांकि आज एक महीने के बाद भी संस्थान खुलेआम संचालित हो रहा है वो भी कालकाजी थाने के ठीक सामने.

छात्रों ने लगाए अकादमी पर गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी एक छात्र ने आरोप लगाया कि उससे दिल्ली मैरीटाइम अकादमी ने 100 फीसदी नौकरी दिलवाने के नाम पर दाखिला लिया और साढ़े पांच लाख रुपये लिए. छात्र के मुताबिक, जब वो संस्थान में पहली बार गया था तो दिल्ली मैरीटाइम अकादमी के संचालकों ने उसे बताया था कि संस्थान DGS अप्रूव्ड है. 100% नौकरी की गारंटी दी है. इस पीड़ित छात्र के मुताबिक दाखिले के बाद न तो पढ़ाई हुई, न ही नौकरी मिली और एक उसे सिर्फ एक फर्जी जॉब ऑफर ईमेल भेज दिया गया.

छात्र के मुताबिक वो पिछले 1 साल से दिल्ली मैरीटाइम अकादमी से पैसे वापस करने की गुहार लगा रहा है लेकिन आज तक पूरा पैसा नहीं वापस हुआ. अब इस छात्र ने संस्था के खिलाफ पुलिस में शिकायत और कोर्ट में केस दाखिल किया है  छात्र के मुताबिक अब उसे कोर्ट के जरिए ही पैसे वापस मिलने की आस है. साथ ही पीड़ित छात्र के मुताबिक संस्थान उसे लगातार लीगल नोटिस भेज रहा है और तोड़ने की कोशिश कर रहा है.

सुल्तानपुर के छात्र के अलावा दिल्ली के ही एक अन्य छात्र सचित सिंह ने बताया कि इंटरनेट पर दिल्ली मैरीटाइम अकादमी कोर्स के अलावा सीधा नौकरी दिलवाने का भी दावा करती है, जैसा कि DGS ने अपनी चिट्ठी में लिखा है. ऐसे में वो भी नौकरी की तलाश में DMA के संचालकों से मिला था, जिन्होंने उससे लाखों रुपये लेकर उसे कई फर्जी ऑफर लेटर दिए और एक बार गोवा और मुंबई तक भेजा. जहां मुंबई का पूरा खर्चा उसने ही वहन किया. अब जब वो संस्थान से पैसे वापस मांग रहा है तो संस्थान पैसे नहीं दे रहा है.

अकादमी को लेकर DGS की शिकायत में क्या बताया गया है? 

दिल्ली मैरीटाइम अकादमी को लेकर DGS में जो शिकायत की गई है, उसमें कई फेसबुक पोस्ट्स और अन्य तस्वीरें भी साझा की गई है, जिसमें दिल्ली मैरीटाइम अकादमी कथित रूप से बी.टेक मरीन इंजीनियरिंग, बी.टेक नेवल आर्किटेक्चर, बी.एससी नॉटिकल साइंस, नॉटिकल साइंस में डिप्लोमा, जीपी रेटिंग, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर (ईटीओ) तक का कोर्स करवाने का दावा कर रहा था.

इसी के बाद डीजीएस ने जांच के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर और प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की. जब इस पूरे मामले पर संस्थान की संचालिका मीनाक्षी जसवाल से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वे केवल कोचिंग सेंटर चलाती हैं और कोचिंग सेंटर के लिए DGS की मान्यता जरूरी नहीं है. साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की पब्लिक नोटिस और कार्रवाई पर मीनाक्षी जसवाल का कहना था कि DGS ने बिना पक्ष जाने इस तरह की पब्लिक नोटिस और चिट्ठी जारी की है. ऐसे में वो DGS के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है.

भारतीय नाविक संघ बोला- देशभर में 1 हजार से ज्यादा फर्जी संस्थान चल रहे

भारतीय नाविक संघ के अध्यक्ष आरपी विट्टिल का कहना है कि देश में 1000 से अधिक ऐसे फर्जी संस्थान चल रहे हैं, जो बिना मान्यता के युवाओं को मर्चेंट नेवी में नौकरी का सपना दिखाकर ठगी कर रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली मैरीटाइम अकादमी (DMA) के मामले पर चिट्ठी के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई ये प्रशासनिक सुस्ती को दिखाता है.

DGS की एडवाइजरी और पत्र के एक महीने बाद भी संस्थान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और कालकाजी थाने के ठीक सामने संचालित हो रहे इस संस्थान की गतिविधियों ने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.सबसे बड़ा सवाल यही है आखिर कितने और छात्रों का भविष्य बर्बाद होने के बाद कार्रवाई होगी?

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
DELHI Delhi Maritime Academy DGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sadhguru के ‘दामाद’ ने बताई घर पर होने वाली अनोखी बातचीत!
Mahashivratri 2026 में Sadhguru के आश्रम में क्या गाने वाले हैं Swaroop Khan?
PM Modi visit to Assam : PM मोदी ने असम को कई सौगात दी..कांग्रेस पर साधा निशाना | Assam News
Mahadangal With Chitra Tripathi: यूपी में 27 का एजेंडा, सनातन ही रहेगा? | Shankracharya
Mahashivratri 2026 Special: Swagat Rathore, वो Singer जिन्हें सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए Sadhguru
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
इंडिगो की फ्लाइट में 24 घंटे में दूसरी धमकी, वॉशरूम में मिला लिपस्टिक से लिखा नोट, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget