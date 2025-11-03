हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाESTIC 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया RDI फंड, जानें क्या है ये

ESTIC 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया RDI फंड, जानें क्या है ये

ESTIC 2025: पीएम मोदी ने कहा कि भारत को एक नवाचार-संचालित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों का प्रभाव अब दिखाई देने लगा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (3 नवंबर) को रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में प्राइवेट क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष की शुरुआत की घोषणा की. यह घोषणा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन में की गई, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं और वैश्विक विचारकों को एक मंच पर लाकर विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाना है.

पीएम मोदी ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक विजन दस्तावेज़ जारी किया. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आरडीआई कोष के लिए नोडल मंत्रालय है. रिसर्च के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन कोष स्थापित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये की राशि होगी.

कैसे काम करेगा RDI फंड?
यह कोष सीधे कंपनियों या स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करेगा, बल्कि पूंजी को दूसरे स्तर के कोष प्रबंधकों को हस्तांतरित करेगा. ये प्रबंधक वैकल्पिक निवेश कोष, विकास वित्त संस्थान या एनबीएफसी हो सकते हैं. ये द्वितीय-स्तरीय फंड मैनेजर वित्त, व्यापार और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से बनी निवेश समितियों के माध्यम से समर्थन संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे. ये समितियां सरकार से दूरी बनाकर काम करेंगी.

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को एक नवाचार-संचालित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों का प्रभाव अब प्रमुख संकेतकों पर दिखाई देने लगा है. उन्होंने कहा कि भारत अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक-संचालित परिवर्तन में भी काफी आगे है. 

'भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा'
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत का अनुसंधान एवं विकास खर्च दोगुना हो गया है, जबकि पंजीकृत पेटेंटों की संख्या लगभग 17 गुना बढ़ गई है. उन्होंने आगे कहा कि भारत अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का मेजबान है, जिसमें 6,000 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत सामग्री और अन्य अग्रणी तकनीकों जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें

ICC Women World Cup 2025: PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?

Published at : 03 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Tags :
Invest PM Modi ESTIC 2025 R&D FUND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
Advertisement

वीडियोज

उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
Dularchand yadav death: कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
ट्रेंडिंग
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget