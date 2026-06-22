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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओडिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा ने की आत्महत्या, परिवहन मंत्री के भतीजे पर उकसाने का आरोप

ओडिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा ने की आत्महत्या, परिवहन मंत्री के भतीजे पर उकसाने का आरोप

Suicide in Odisha: छात्रा के मामा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि रिश्ते में चल रहे विवाद के कारण छात्रा मानसिक तनाव में थी. परिजनों का कहना है कि संबंधों में आई परेशानी इस घटना का एक मुख्य कारण है.

Written By : रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 22 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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ओडिशा के गंजाम जिले में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने एक छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान बिस्वजीत जेना के रूप में हुई है. बिस्वजीत ओडिशा के परिवहन मंत्री विभूति जेना का भतीजा है. पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार, मृतक छात्रा कॉलेज में BCA थर्ड ईयर में पढ़ती थी, जबकि बिस्वजीत जेना उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष का बीसीए छात्र बताया जा रहा है. शिकायत के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम संबंध था.

प्रेम संबंध में आई परेशानी घटना का मुख्य कारण- परिजन

छात्रा के मामा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रिश्ते में चल रहे विवाद के कारण छात्रा मानसिक तनाव में थी. परिजनों का कहना है कि संबंधों में आई परेशानी इस घटना का एक मुख्य कारण है. 

छात्रा को सुबह कॉलेज के हॉस्टल से गंभीर अवस्था में निकाला गया था. छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था. उसे तुरंत ब्रह्मपुर स्थित MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने कॉलेज में की मामले की पड़ताल

मामले की जांच के तहत पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन, लैपटॉप और हॉस्टल परिसर के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं. इसके अलावा, पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर छात्रा के दोस्तों और परिचितों से  भी पूछताछ कर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई.

मामले के बारे में ब्रह्मपुर एसपी ने दी जानकारी

ब्रह्मपुर के एसपी श्रवण विवेक एम. ने बताया कि गोलंथरा थाना क्षेत्र के एक निजी कॉलेज की बीसीए तृतीय वर्ष की छात्रा की मौत हुई है. छात्रा के मामा ने बिस्वजीत जेना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः तेलंगाना : नीट पुन:परीक्षा में शौचालय में मोबाइल छिपाकर नकल करने के आरोप में छात्र हिरासत में

About the author रजनीकांत बिस्वाल, भुवनेश्वर

रजनीकांत बिस्वाल अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. साल 2007 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रमुख न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों के साथ काम करते हुए रिपोर्टिंग और लेखन में दक्षता हासिल की है. एबीपी के लिए ओडिशा की खबरों पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर डिग्री के साथ, सटीक और प्रभावी खबरें प्रस्तुत करना विशेषता है. क्रिकेट खेलने में खास रुचि रखते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Odisha Ganjam SUICIDE Bibhuti Bhusan Jena
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