कोलकाता में FEMA के तहत एक्शन, ED ने 16 ठिकानों पर डाली रेड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (MBECL) के अधिग्रहण से जुड़े मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत बुधवार को कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में कुल 16 ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया. ED के द्वारा यह कार्रवाई कंपनी के अधिग्रहण से जुड़े लोगों और संस्थाओं के परिसरों पर की जा रही है.

ED के अनुसार, तलाशी संजय पसारी, राजीव पसारी, रवि टोडी और सुधीर सतनालीवाला से जुड़े परिसरों के अलावा BTL EPC Ltd., Mandaal Vyapaar Pvt. Ltd., Trolex (India) Pvt. Ltd., CEMFIL Enterprises Ltd. और Mahabaleswar Merchants Pvt. Ltd. आदि से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है.

अधिग्रहण में इस्तेमाल रकम की जांच

जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि MBECL का नियंत्रण हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए धन का स्रोत क्या था और रकम का किस तरह से आवागमन हुआ. ED को इस मामले में Foreign Exchange Management Act (FEMA),1999 के संभावित उल्लंघन की आशंका है. इसी आधार पर संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के वित्तीय लेन-देन तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें- SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'

दिवाला प्रक्रिया के इस्तेमाल पर भी नजर

जांच का एक अहम पहलू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 29A से जुड़ा है. ED यह भी जांच कर रही है कि कहीं MBECL की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया का इस्तेमाल ऐसे व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष तरीके से कंपनी का नियंत्रण वापस दिलाने के लिए तो नहीं किया गया, जो धारा 29A के तहत अधिग्रहण के लिए अयोग्य हो सकते थे.

ED की तलाशी और मामले की जांच फिलहाल जारी है. एजेंसी दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित लेन-देन की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें - नेशनल हेराल्ड केस: राहुल-सोनिया ने दिल्ली HC में दाखिल किया जवाब- 'ED की कार्रवाई...'