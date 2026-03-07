तेलंगाना के वारंगल में एक युवक की अंतिम यात्रा के दौरान पुलिस अधिकारी का भावुक संबोधन लोगों के दिलों को झकझोर गया. सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक को अंतिम विदाई देने पहुंचे Prashanth Reddy ने जो शब्द कहे, उन्होंने वहां मौजूद हर व्यक्ति को गहरी सोच में डाल दिया. उनका यह संबोधन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

पूरे समाज के लिए एक चेतावनी- एसीपी

जानकारी के अनुसार एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी. उसके अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में दोस्त, रिश्तेदार और स्थानीय लोग मौजूद थे. शोक और सन्नाटे के माहौल के बीच एसीपी प्रशांत रेड्डी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है.

अपने भावुक संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन बेहद कीमती है और इसे गलत आदतों और गलत संगत की वजह से बर्बाद नहीं करना चाहिए. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा, “अपने दोस्त की इस हालत को देखकर कम से कम अब तो बदल जाओ. जिंदगी दोबारा नहीं मिलती. एक बार चली गई तो फिर लौटकर नहीं आती.”

शराब, गांजा और अन्य नशे की लत कर रही बर्बाद

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि शराब, गांजा और अन्य नशे की लत धीरे-धीरे युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रही है. कई बार युवा गलत संगत में पड़कर ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जो अंत में दुखद घटनाओं में बदल जाते हैं. एसीपी ने युवाओं से कहा कि अगर कोई दोस्त आपको गलत रास्ते की ओर ले जा रहा है तो ऐसी दोस्ती से दूरी बना लेना ही बेहतर है. उन्होंने कहा, “जो दोस्त आपको बर्बादी की तरफ ले जाए, वह सच्चा दोस्त नहीं होता. ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही समझदारी है.”

