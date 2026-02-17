अब भारत को रूस की जगह फ्रांस देगा हथियार? मैक्रों के दौरे से कई डिफेंस डील पर होंगे हस्ताक्षर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअब भारत को रूस की जगह फ्रांस करेगा हथियार सप्लाई? मैक्रों के दौरे से कई डिफेंस डील पर होंगे हस्ताक्षर

अब भारत को रूस की जगह फ्रांस करेगा हथियार सप्लाई? मैक्रों के दौरे से कई डिफेंस डील पर होंगे हस्ताक्षर

India France Defence Deal: मैक्रों के दौरे के दौरान भारत और फ्रांस में अगले 10 वर्षों के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर होने हैं. भारत के साथ रक्षा सहयोग में रूस की भागीदारी कम हो रही है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

एआई समिट में हिस्सा लेने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के भारत दौरे से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्रांस अब रूस की जगह ले लेगा. ये कयास इसलिए लगाए जा रहे क्योंकि भारत ने जहां हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान के लिए रूस पर निर्भरता कम कर दी है तो वहीं फ्रांस से लगातार रक्षा सहयोग बढ़ता जा रहा है.

मैक्रों के दौरे के दौरान, भारत और फ्रांस के बीच कई बड़े रक्षा सौदे होने जा रहे हैं या फिर चर्चा होने जा रही है. मैक्रों का भारत दौरा कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ उनके देश की रक्षा मंत्री कैथरिन वातरिन भी भारत आई हैं और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास डिफेंस डायलॉग में हिस्सा ले रही हैं.

एक दूसरे की सेना में तैनात होंगे मिलिट्री ऑफिसर

मैक्रों के दौरे के दौरान, भारत और फ्रांस में अगले 10 वर्षों के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं. इस फ्रेमवर्क के तहत, भारत और फ्रांस की सेना यानी थलसेना में एक-दूसरे के अधिकारी तैनात किए जाएंगे. पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय सेना में किसी दूसरे सेना के अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं. हालांकि, इस करार से भारत से ज्यादा फ्रांस को मदद होने जा रही है क्योंकि भारत के मुकाबले फ्रांस की लैंड फोर्सेज की संख्या बेहद कम है. रूस-यूक्रेन जंग की आग यूरोप तक ना फैल जाए, ऐसे में फ्रांस को भारतीय सेना से युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग में अहम मदद मिल सकती है.

दौरे से पहले 114 मेक इन इंडिया राफेल फाइटर जेट को मंजूरी

इमैनुएल मैक्रों के दौरे से ठीक पहले, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 रफाल फाइटर जेट, भारत में बनाए जाने की मंजूरी दी है. इसके लिए फ्रांस की दासो (दसॉल्ट) कंपनी भारत की किसी स्वदेशी कंपनी के साथ मिलकर भारत में रफाल फाइटर जेट बनाने का प्लांट लगाएगी. ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 03 लाख 25 हजार करोड़ का होने जा रहा है. माना जा रहा है कि निकट भविष्य में भारतीय नौसेना की जरूरत के लिए राफेल के मरीन वर्जन का निर्माण भी यहां हो सकता है. इसके लिए दूसरे एशियाई देशों को भी राफेल फाइटर जेट इसी प्लांट से एक्सपोर्ट किए जाएंगे.

पुराने हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे फ्रांसीसी एलयूएच हेलीकॉप्टर

इसके अलावा पीएम मोदी और मैक्रों बेंगलुरु के करीब यूरोप की एयरबस और टाटा कंपनी द्वारा साझा तौर से लगाए जा रहे हेलीकॉप्टर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. इस प्लांट में भारतीय सेना के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी एच-125 एलयूएच हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा. ये एलयूएच हेलीकॉप्टर, भारतीय सेना और वायुसेना के पुराने पड़ चुके चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे. इसके उद्घाटन के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री खुद प्लांट में मौजूद रहेंगी.

ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले हैमर बम बनेंगे भारत में

मैक्रों जब भारत में होंगे, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर की मौजूदगी में फ्रांस की साफरान कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के साथ भारत में हैमर बम बनाने का करार करेगी. फ्रांस की साफरान कंपनी इन हैमर बम का निर्माण करती है और इन्हें राफेल से लॉन्च किया जाता है. आसमान से जमीन पर मार करने वाले इन हाइली एजाइल मोडयूलर म्युनिशन एक्सटेंडेड रेंज (HAMMER), एक स्टैंड ऑफ वेपन (बम) है जिसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इन हैमर बम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए किया था. इस हैमर बम को मिराज-2000 और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस से भी दागा जा सकता है. यही वजह है कि इन बमों को अब भारत में बनाया जाएगा.

फ्रांस से खरीदे जाएंगे 400 स्कैल्प मिसाइल

हैमर बम के भारत में निर्माण के अलावा, भारत, राफेल फाइटर जेट के लिए करीब 400 स्कैल्प मिसाइल भी खरीदने जा रहा है. करीब 300 किलोमीटर तक और हवा से जमीन पर मार करने वाले इन मिसाइलों का इस्तेमाल भी भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था.

अतिरिक्त स्कोर्पीन क्लास सबमरीन भी पाइप लाइन में

राफेल, एलयूएच, हैमर और स्कैल्प मिसाइल के अलावा, भारत फ्रांस से तीन एडिशनल स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन बनाने को लेकर भी चर्चा कर रहा है. भारतीय नौसेना, फ्रांस की मदद से मझगांव डॉकयार्ड में बनी बनी छह स्कोर्पीन, जिन्हें हम कलवरी क्लास पनडुब्बियां पहले से इस्तेमाल कर रही है.

इतनी बड़ी संख्या में भारतीय सेना यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा फ्रांसीसी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रक्षा संबंधों में रूस की जगह अब फ्रांस ले लेगा. क्योंकि एक समय में भारतीय सेनाएं रूस के बने हथियारों, फाइटर जेट, टैंक और मिसाइलों पर निर्भर रहती थी. पिछले 10-15 सालों में भारत ने रूस पर निर्भरता बेहद कम कर दी है. इसका एक बड़ा कारण रूस-यूक्रेन युद्ध भी है. साथ में भारत के अमेरिका, फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देशों से मजबूत होते संबंध भी हैं.

ग्लोबल थिंक टैंक स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के मुताबिक, 2010-14 के बीच भारत, रूस के 72 फीसदी हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल करता था. हालांकि 2020-24 के बीच ये घटकर महज 38 फीसदी रह गया, यानी करीब 55 प्रतिशत की गिरावट आई. इसी दौरान (2020-24) के बीच फ्रांस के हथियारों का इस्तेमाल भारत ने 28 फीसदी बढ़ाया. यानी दूसरे स्थान पर.

रक्षा सहयोग में रूस की भागीदारी हो रही कम

फ्रांस जहां अब भारत में राफेल फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों का निर्माण कर रहा है वहीं रूस के साथ रक्षा सहयोग कम हो रहा है. सुखोई फाइटर जेट का निर्माण बंद हो चुका है. साल 2019 में रूस के साथ हुए एस-400 मिसाइल सौदे की दो (02) बैटरी की सप्लाई में काफी देरी चल रही है. माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग के चलते, रूस इन बैटरियों की सप्लाई समय पर नहीं कर पाया है. रूस ने हाल में भारत को अपने SU-57 फाइटर जेट देने की पेशकश की थी. यहां तक की साझा मेक इन इंडिया निर्माण का भी ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने फाइटर जेट के साझा निर्माण के लिए रूस की जगह फ्रांस को चुना है. ऐसे में हथियारों की सप्लाई में रूस की भागीदारी कम हो रही है फ्रांस की बढ़ती जा रही है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 17 Feb 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Emmanuel Macron Russia INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अब भारत को रूस की जगह फ्रांस करेगा हथियार सप्लाई? मैक्रों के दौरे से कई डिफेंस डील पर होंगे हस्ताक्षर
अब भारत को रूस की जगह फ्रांस देगा हथियार? मैक्रों के दौरे से कई डिफेंस डील पर होंगे हस्ताक्षर
इंडिया
CM बनने सोनिया ने किया था कॉल फिर राहुल ने टांग अड़ाई...हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा
CM बनने सोनिया ने किया था कॉल फिर राहुल ने टांग अड़ाई...हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा
इंडिया
Emmanuel Macron India Visit LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
LIVE: पीएम मोदी-मैक्रों की मुलाकात, 114 राफेल, हैमर मिसाइल डील होगी फाइनल
इंडिया
संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरती बयानों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, बोला- 'हम चिंतित, लेकिन...'
संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के नफरती बयानों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, बोला- 'हम चिंतित, लेकिन...'
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Gold Silver Price Crash In Russia: क्या सस्ता होगा सोना? Putin के फैसले से बदलेगा खेल! |ABPLIVE
Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget