Emmanuel Macron India Visit LIVE: भारत दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, PM मोदी बोले- मिलते हैं डियर फ्रेंड

Emmanuel Macron India Visit LIVE: भारत दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, PM मोदी बोले- मिलते हैं डियर फ्रेंड

Emmanuel Macron India Visit LIVE: इमैनुएल मैक्रों तीन दिन के भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 11:12 AM (IST)

LIVE

Key Events
Emmanuel Macron India Visit LIVE Updates France President PM Modi Meet Dassault Rafale Jet Mumbai News Emmanuel Macron India Visit LIVE: भारत दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, PM मोदी बोले- मिलते हैं डियर फ्रेंड

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पहुंचे भारत
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पहुंचे भारत
Source : Twitter

Background

Emmanuel Macron India Visit LIVE: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को भारत पहुंच गए. उनका यह दौरा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है. मुंबई हवाईअड्डे पर उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र तथा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया.

विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. दोनों नेता मिलकर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 भी लॉन्च करेंगे. विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत किया और कहा कि यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी.

भारत रवाना होने से पहले क्या बोले मैक्रों

भारत आने से पहले राष्ट्रपति मैक्रों ने एक्स पर लिखा था कि वह मुंबई से नई दिल्ली तक तीन दिन के दौरे पर आ रहे हैं, ताकि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके. उन्होंने बताया कि उनके साथ व्यापार, उद्योग, संस्कृति और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोग भी भारत आ रहे हैं, जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने आगे लिखा, साथ मिलकर हम अपने सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे. कल मिलते हैं, मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी.

एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

राष्ट्रपति मैक्रों भारत सरकार के निमंत्रण पर एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं. इस दौरे के दौरान वह 19 फरवरी को नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भी शामिल होंगे. मंगलवार को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच मुलाकात होगी. इस दौरान दोनों नेता भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे.

तीन दिन का आधिकारिक दौरा

फ्रांस के राष्ट्रपति 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे. यह राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा दौरा है और मुंबई में उनका पहला आधिकारिक कार्यक्रम है. मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस बातचीत में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा शामिल होगी.

बाद में शाम करीब 5 बजकर 15 मिनट पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर दोनों देशों के उद्योगपति, स्टार्टअप संस्थापक, शोधकर्ता और नवाचार से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे.

11:12 AM (IST)  •  17 Feb 2026

Emmanuel Macron India Visit LIVE: जानें किन मुद्दों पर हो सकती है बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात में इस बार कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी बातचीत का अहम हिस्सा रहेगी.

इसके अलावा चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव पर भी दोनों नेताओं के बीच विस्तार से बात हो सकती है. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इस बैठक का मकसद भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है. साथ ही दोनों देश अपनी साझेदारी को नए क्षेत्रों तक बढ़ाने पर भी जोर देंगे. फिलहाल भारत और फ्रांस के बीच सालाना करीब 18 अरब डॉलर का व्यापार होता है. रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग है. फ्रांस ने अब तक भारत में करीब 15 अरब डॉलर का निवेश किया है.

10:36 AM (IST)  •  17 Feb 2026

Emmanuel Macron India Visit LIVE: कर्नाटक में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना टाटा समूह और एयरबस के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित की गई है. यह अत्याधुनिक निर्माण इकाई कर्नाटक के वेमागल में, बेंगलुरु के पास स्थित है. यहां एयरबस एच 125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा, जो कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर माना जाता है. मैक्रों के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि उनकी इस भारत यात्रा का मकसद भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करना तथा फ्रांस की आर्थिक और व्यापारिक साझेदारियों में विविधता लाना है. यह पहल दोनों देशों के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है.

