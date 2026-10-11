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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'फायर-फायर...', फ्लाइट में अचानक दिखा धुआं, मची चीख-पुकार, सामने आया वीडियो

'फायर-फायर...', फ्लाइट में अचानक दिखा धुआं, मची चीख-पुकार, सामने आया वीडियो

चेन्नई की यात्रा जारी रखने के लिए यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक विमान का इंतजाम भी किया गया. अब तक मिली खबर के अनुसार किसी भी अप्रिय घटना होने की खबर नहीं मिली है

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 11 Oct 2026 07:01 PM (IST)
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दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में तब अफरातफरी मैच गई जब फ्लाइट में अचानक धुआं निकलने लगा.स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए फ्लाइट को चेन्नई से पहले हैदराबाद में ही सुरक्षित लैंड करा लिया गया.

दरअसल, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फ्लाइट के ओवरहेड बिन में रखे एक यात्री के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलता देखा गया था.  बाद में विमान सुरक्षित रूप से उतार लिया गया.

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यात्री के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकला था धुआं 

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि 11 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E 6115 को एक यात्री के पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धुआं निकलने का पता चलने के बाद हैदराबाद की ओर मोड़ दिया गया. केबिन क्रू ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को काबू में कर लिया. एयरलाइन ने आगे बताया कि तय नियमों के अनुसार, पायलटों ने फ्लाइट का रास्ता बदला और उसे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा.

यह भी पढ़ें- नेपाल में फिर तबाही! बूढ़ी गंडकी में आई बाढ़ से कई पुल-घर बहे, 10 लापता

यात्रियों को सुरक्षित दूसरी फ्लाइट से भेजा गया चेन्नई

साथ ही, चेन्नई की यात्रा जारी रखने के लिए यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक विमान का इंतजाम भी किया गया. अब तक मिली खबर के अनुसार किसी भी अप्रिय घटना होने की खबर नहीं मिली है. फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाया गया. जहां से वे अपने गंतव्य की ओर भेज दिए गए.

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 11 Oct 2026 07:01 PM (IST)
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