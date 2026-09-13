भोपाल-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, हादसा टला

भोपाल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A-1886 की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान को जयपुर डायवर्ट किए जाने के बाद सुरक्षित रूप से उतारा गया. सभी यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं. फ्लाइट का निर्धारित समय सुबह 8:25 बजे भोपाल से उड़ान भरने का था. विमान ने 8:47 बजे उड़ान भरी. इसे दिल्ली 9:55 बजे पहुंचना था. फ्लाइट के रास्ते में ही विमान को दिल्ली की जगह जयपुर डायवर्ट किया गया.

विमान करीब सुबह 8:36 बजे जयपुर की दिशा में बढ़ रहा था और करीब 9:40 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था. विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं. हालांकि विमान में किस तरह की तकनीकी खराबी आई और उसे जयपुर डायवर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है. इमरजेंसी लैंडिंग के चलते बड़ा हादसा टल गया.

एयरलाइंस की टेक्निकल टीम जांच में जुटी

फिलहाल पूरे मामले में ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइंस की टेक्निकल टीम विमान की जांच में जुट गई है. इंजन में खराबी का पता चलने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया था और विमान का रूट जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया था.

कुछ दिन पहले अहमदाबाद में हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

इससे पहले शाम लखनऊ से सऊदी अरब के दम्माम जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E97 को गुरुवार शाम बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजैंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. विमान में किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली थी. विमान को शाम करीब 5.45 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया गया था. विमान में 107 से ज्यादा यात्री सवार थे, इनमें 6 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया.