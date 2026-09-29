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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचार्जिंग के 10 मिनट में ही फट गया इलेक्ट्रिक स्कूटर, मच गया हड़कंप

चार्जिंग के 10 मिनट में ही फट गया इलेक्ट्रिक स्कूटर, मच गया हड़कंप

तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग जाने से EVs की सुरक्षा को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 29 Sep 2026 10:53 AM (IST)
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तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरुटला में सैरामपुर कॉलोनी के एक घर में चार्ज हो रहे इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाका हो गया. खबरों के अनुसार, स्कूटर के मालिक ने इसे चार्ज करने के लिए अपने घर के आंगन में खड़ा किया था. प्लग लगाने के 10 मिनट के अंदर ही ज़ोरदार आवाज के साथ उसमें धमाका हो गया. धमाके की वजह से आग लग गई और जल्द ही पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई. अच्छी बात यह रही कि स्कूटर मालिक ने समय रहते आग बुझा ली और उसे घर के बाकी हिस्सों में फैलने से रोक दिया.

इस घटना ने टू-व्हीलर के मालिक समेत सभी को हैरान कर दिया है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत लगभग एक लाख रुपये है. अभी यह पता चलना बाकी है कि आखिर आग किस वजह से लगी. शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि यह बैटरी की समस्या या शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है. उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के असली कारण का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं. इस बीच, गाड़ी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता और मालिक को भारी नुकसान हुआ है.

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EVs की सुरक्षा को लेकर बहस फिर शुरू

इस घटना ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और टू-व्हीलर में आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर बहस को फिर से छेड़ दिया है. हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल में आग लगने के कई मामले सामने आए हैं. नतीजतन, सरकार ने EV निर्माताओं के लिए सुरक्षा मानकों में बदलाव किया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. अधिकारियों ने खरीदारों को सलाह दी है कि वे अपने वाहनों को ओवरचार्ज न करें और केवल ओरिजिनल चार्जर का ही इस्तेमाल करें.

पुलिस की लोगों से अपील

इसके अलावा, पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है, कि वे अपने वाहनों में किसी भी असामान्य संकेत को नजरअंदाज न करें और इसकी सूचना निर्माता को दें. वे इस घटना में स्कूटर मालिक के खिलाफ गाड़ी की ठीक से देखभाल न करने के लिए मामला दर्ज करने पर भी विचार कर रहे हैं. जांच चल रही है और जल्द ही और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. अधिकारी इलाके के लोगों को सलाह देंगे, कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करते समय सभी सावधानियां बरतें और यह पक्का करने के बाद ही उनका इस्तेमाल करें कि वे इस्तेमाल के लिए सही स्थिति में हैं.

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Published at : 29 Sep 2026 10:53 AM (IST)
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