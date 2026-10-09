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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTN Election Results: तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी

TN Election Results: तमिलनाडु उप चुनाव का पहला रुझान, सीएम विजय के लिए खुशखबरी

Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर हुए उप-चुनाव में शुरुआती रुझानों में टीवीके आगे चल रही है. दूसरे स्थान पर डीएमके और तीसरे स्थान पर एआईएडीएमके है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 09 Oct 2026 09:56 AM (IST)
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तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों मदुरांतकम और धारापुरम में वोटों की गिनती जारी है. इस बीच मुख्यमंत्री विजय को खुशखबरी मिली है. पहले रुझान में दोनों ही सीटों पर सीएम विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) आगे चल रही है.

मदुरांतकम और धारापुरम में उपचुनाव AIADMK के तत्कालीन विधायक के. मरगथम कुमारवेल और पी. सत्यभामा के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी. बाद में दोनों ही टीवीके में शामिल हो गए. टीवीके ने दोनों को टिकट दिया और अब दोनों ही रुझानों में आगे हैं.

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DMK और AIADMK भी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं. AIADMK ने एस. कनिथा संपत को उम्मीदवार बनाया है वहीं डीएमके ने आई. परंथमेन को टिकट दिया है.

यह नतीजा विजय के नेतृत्व वाली TVK के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि इस साल मई में सरकार बनाने के बाद पार्टी का यह पहला चुनाव है.

किसे कितने वोट?

धारापुरम निर्वाचन क्षेत्र में सत्यभामा को अब तक 54 वोट मिले हैं, डीएमके उम्मीदवार सुकन्या को 48 वोट और एआईएडीएमके उम्मीदवार बानुमाथी को 23 वोट मिले हैं.

मदुरांतकम विधानसभा उपचुनाव में मरगथम कुमारवेल आगे हैं. डाक द्वारा डाले गए मतों में मरगथम कुमारवेल को 55 वोट, डीएमके को 46 वोट और एआईएडीएमके को 22 वोट मिले हैं. दोनों सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं.

प्रचार में उतरे दिग्गज

दोनों ही सीटों पर हुए उप-चुनाव में सभी दिग्गज नेता प्रचार में उतरे. विजय ने रोड शो किए. वहीं डीएमके चीफ स्टालिन और एआईएडीएमके चीफ पलानासामी ने भी प्रचार किए. 

दोनों विपक्षी दलों के सामने साख बचाने की चुनौती है. सवाल है कि दूसरे स्थान पर कौन होगा? चुनाव प्रचार के दौरान सीएम विजय ने महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणियों को बड़ा मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि बयान देने हैं तो मेरे खिलाफ बोलें, लेकिन महिलाओं के बारे में अनुचित टिप्पणी नहीं करें. सीएम विजय ने साथ ही सरकार बनने के बाद लिए गए बड़े फैसलों का भी खूब जिक्र किया. 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 09 Oct 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Tamil Nadu Election Breaking News Abp News TVK Elections 2026
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