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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाElection Results 2026: बंगाल-असम में कमल तो तमिलनाडु में स्टार पावर, सुबह 10 बजे तक के रुझानों में देखें क्या हाल?

Election Results 2026: बंगाल-असम में कमल तो तमिलनाडु में स्टार पावर, सुबह 10 बजे तक के रुझानों में देखें क्या हाल?

Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में सुबह 10 बजे तक के रुझानों में 293 सीटों में 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

By : कुमार सम्भव जैन | Updated at : 04 May 2026 10:22 AM (IST)
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देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में आज यानी 4 मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं. चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से जानते हैं कि सुबह 10 बजे तक किस राज्य में कौन-सी पार्टी आगे चल रही है और कौन-सी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है?

पश्चिम बंगाल का हाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो सुबह 10 बजे तक के रुझानों में 293 सीटों में 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इसके अलावा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (BGPM) ने 2 सीटों पर अपना दबदबा बना रखा है.

असम में क्या खिलेगा कमल?

असम की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 47 सीटों पर बढ़त बना रखी है. माना जा रहा है कि यहां बीजेपी जीत की हैट्रिक इसके अलावा कांग्रेस 13, BOPF ने 7, AGP ने 6 और ASMJTYP ने 3 सीटों पर बढ़त कायम कर ली है.

केरल में छाया 'पंजा'

केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है. इससे यहां कांग्रेस पार्टी की जीत तय मानी जा रही है. वहीं, पिनरई विजयन की पार्टी सीपीआई(एम) 29 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा IUML ने 17 सीटों, CPI ने 12 और KEC ने 4 सीटों पर बढ़त बना रखी है.

तमिलनाडु में स्टार पावर

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर स्टार पावर यानी जोसेफ विजय का जादू चलता नजर आ रहा है. दरअसल, विजय की पार्टी टीवीके ने 50 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जबकि एआईडीएमके 47 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने सिर्फ 23 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है. यहां कांग्रेस 3 और पीएमके 2 सीटों पर आगे बनी हुई है.

पुडुचेरी का क्या हाल?

पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से एआईएनआरसी ने 8 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इसके अलावा आईएनडी 3, कांग्रेस 2, बीजेपी 1 और एडीएमके 1 सीटों पर आगे चल रही हैं.

यह भी पढ़ें: बंगाल के रुझानों में BJP को बहुमत, केरल में कांग्रेस की सुनामी, तमिलनाडु में विजय की TVK ने किया कमाल

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
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Published at : 04 May 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
ECI West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
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