(Source: ECI/ABP News)
Election Results 2026: बंगाल-असम में कमल तो तमिलनाडु में स्टार पावर, सुबह 10 बजे तक के रुझानों में देखें क्या हाल?
Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में सुबह 10 बजे तक के रुझानों में 293 सीटों में 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में आज यानी 4 मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं. चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से जानते हैं कि सुबह 10 बजे तक किस राज्य में कौन-सी पार्टी आगे चल रही है और कौन-सी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है?
पश्चिम बंगाल का हाल
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो सुबह 10 बजे तक के रुझानों में 293 सीटों में 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. इसके अलावा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (BGPM) ने 2 सीटों पर अपना दबदबा बना रखा है.
असम में क्या खिलेगा कमल?
असम की 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 47 सीटों पर बढ़त बना रखी है. माना जा रहा है कि यहां बीजेपी जीत की हैट्रिक इसके अलावा कांग्रेस 13, BOPF ने 7, AGP ने 6 और ASMJTYP ने 3 सीटों पर बढ़त कायम कर ली है.
केरल में छाया 'पंजा'
केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है. इससे यहां कांग्रेस पार्टी की जीत तय मानी जा रही है. वहीं, पिनरई विजयन की पार्टी सीपीआई(एम) 29 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा IUML ने 17 सीटों, CPI ने 12 और KEC ने 4 सीटों पर बढ़त बना रखी है.
तमिलनाडु में स्टार पावर
तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर स्टार पावर यानी जोसेफ विजय का जादू चलता नजर आ रहा है. दरअसल, विजय की पार्टी टीवीके ने 50 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जबकि एआईडीएमके 47 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने सिर्फ 23 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई है. यहां कांग्रेस 3 और पीएमके 2 सीटों पर आगे बनी हुई है.
पुडुचेरी का क्या हाल?
पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में से एआईएनआरसी ने 8 सीटों पर बढ़त बना रखी है. इसके अलावा आईएनडी 3, कांग्रेस 2, बीजेपी 1 और एडीएमके 1 सीटों पर आगे चल रही हैं.
यह भी पढ़ें: बंगाल के रुझानों में BJP को बहुमत, केरल में कांग्रेस की सुनामी, तमिलनाडु में विजय की TVK ने किया कमाल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL