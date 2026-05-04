(Source: ECI/ABP News)
Assembly Elections Result 2026: बंगाल में 'कमल', भवानीपुर में ममता की सीट फंसी, केरल-तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन, 10 बजे तक के रुझान
Assembly Elections Result 2026: विधानसभा चुनाव की 293 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है. दो घंटे पूरे हो चुके हैं. जानिए ताजा रुझानों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलना क्या बड़े उलटफेर हो रहा है.
West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की 293 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है. दो घंटे पूरे हो चुके हैं. ताजा रुझानों में बड़ा उलटफेर दिख रहा है. 10 बजे तक के रुझान में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा होता दिख रहा है तो वहीं, असम पुद्दुचेरी में बीजेपी की सत्ता बरकरार दिख रही है.
- बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा होता दिख रहा. सुबह 10 बजे तक रुझानों में बीजेपी 142 सीटों पर लीड कर रही है. लाइव पढ़ें
- भवानीपुर विधानसभा सीट परममता बैनर्जी और बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदू अधिकारी में कांटे की टक्कर है. सुबह 10 बजे तक इस सीट पर शुभेंदू अधिकारी आगे चल रहे हैं.
- रुझानों में ममता बैनर्जी की पार्टी पीछे चल रही है
- बंगाल, केरल, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन दिख रहा.
- तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी सत्ता में आती दिख रही है. विस्तार से पढ़ें
- असम पुद्दुचेरी में बीजेपी की सत्ता बरकरार दिख रही है. असम में हिमंत विश्वकर्मा का कोई काट कांग्रेस नहीं ढूढ पाई.
10 बजे तक के रुझान में कहां बड़ा उलटफेर हो रहा
- 10 बजे तक के रुझान में टीएमसी 99 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं बीजेपी 142 सीटों पर आगे चल रही है. रिजल्ट पढ़ें लाइव
असम में 126 सीटों में से बीजेपी 83 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 27 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य पार्टियां दो सीटों पर आगे चल रही हैं
- केरल में 140 विधानसभा सीटों में कांग्रेस गठबंधन 96 सीटों पर आगे चल रही है. लेफ्ट 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य पार्टिया पांच सीटों पर आगे चल रही हैं. लाइव पढ़ें
- तमिलनाडु में नई राजनीति करवट लेती दिख रही है. थलपति विजय ने भी राजनीति में ब्लॉकबस्टर एंट्री ली है. उनकी पार्टी आगे चल रही है.
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं. इन सीटों पर दो चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ था. हालांकि फालता सीट पर बवाल के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है. इसलिए आज 293 सीटों पर ही चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे. दो को छोड़कर, अधिकांश एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन के अंत और बीजेपी के शासन की शुरुआत का प्रीडिक्शन किया गया है.
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