46 सालों में 70% आबादी पर बीजेपी राज! बंगाल, असम और पुडुचेरी जीतने पर कितनी फैलेगी हुकूमत

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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाElection Results 2026: 46 सालों में 70% आबादी पर बीजेपी का राज! बंगाल, असम और पुडुचेरी जीत के बाद कितने राज्यों तक फैलेगी हुकूमत

Election Results 2026: 46 सालों में 70% आबादी पर बीजेपी का राज! बंगाल, असम और पुडुचेरी जीत के बाद कितने राज्यों तक फैलेगी हुकूमत

Election Results 2026: 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार लगभग बन चुकी है. यह कोई मामूली जीत नहीं है. बीजेपी पहले से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हुकूमत कर रही है, जो अब और बढ़ जाएगी.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 04 May 2026 03:53 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की आंधी में विपक्षी पार्टियां साख बचाने में नाकाम साबित हो रही हैं. बंगाल में बीजेपी को 195 सीटें तो असम में 79 सीटें मिलती दिख रही हैं. करीब 46 साल पहले यानी 6 अप्रैल 1980 को बनी बीजेपी पार्टी आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी पर हुकूमत कर रही है. अब इन चुनावों में धुआंधार जीत के बाद बीजेपी का वर्चस्व और ज्यादा बढ़ जाएगा. तो फिर भारत के कितने राज्यों और कितनी आबादी पर बीजेपी का कंट्रोल होगा?

अभी मतगणना में कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है?

4 मई 2026 की दोपहर 3 बजे तक के रुझानों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके नेतृत्व वाला गठबंधन NDA तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है. हर राज्य की स्थिति इस तरह है:

  • पश्चिम बंगाल: कुल 294 सीटों पर मतगणना जारी है और बहुमत का आंकड़ा 148 है. दोपहर 3 बजे तक के रुझानों में बीजेपी 193 सीटों पर आगे है, जबकि सत्तारूढ़ TMC 95 सीटों पर. यह बीजेपी के लिए राज्य में एक ऐतिहासिक जीत का संकेत है.
  • असम: बीजेपी मजबूत स्थिति में है जहां 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 79 सीटों पर आगे चल रही है.
  • पुडुचेरी: 30 सीटों वाली इस केंद्र शासित विधानसभा में बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए. यहां सत्तारूढ़ एएनआर कांग्रेस (AINRC) के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन फिर से सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ है. शुरुआती रुझानों में यह गठबंधन 11 सीटों पर आगे था. इस गठबंधन में बीजेपी भी शामिल है.
  • असम: 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने शुरुआत से ही मजबूत बढ़त बनाई और 79 सीटों तक पहुंच गई. इस जीत के साथ बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है.
  • तमिलनाडु: यहां बीजेपी AIADMK के साथ गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ DMK और विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के बीच है. शुरुआती रुझानों से ही TVK ने 106 सीटों पर चौंकाने वाली बढ़त बनाई हुई है.
  • केरल: पारंपरिक रूप से बीजेपी का यहां बहुत कम प्रभाव रहा है. हालांकि, शुरुआती रुझानों में पार्टी कुछ सीटों (जैसे नेमोम और पलक्कड़) पर बढ़त बनाए हुए थी, जो उसके लिए एक सकारात्मक संकेत है. राज्य में मुख्य मुकाबला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) के बीच है.

इस जीत के बाद कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार हो जाएगी?

  • चुनाव से पहले की स्थिति: इन पांच राज्यों के चुनावों से पहले, NDA गठबंधन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार में था.
  • नया इजाफा: 2026 के चुनावों में बीजेपी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल में हुई. यह पहली बार है जब बीजेपी ने इस राज्य में सत्ता हासिल की है.
  • जहां सत्ता बरकरार रही: NDA ने दो अन्य राज्यों में अपनी सरकार बचा ली. बीजेपी ने असम में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (AINRC) के नेतृत्व वाली NDA सरकार सत्ता में वापस आई है.

इस जीत के बाद बीजेपी कितनी आबादी पर हुकूमत करेगी?

इन चुनावी नतीजों से भारत की आबादी पर बीजेपी के शासन वाले हिस्से में हैरतअंगेज बढ़ोतरी होगी:

  • चुनावों से पहले की स्थिति: बिहार में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद भी, अप्रैल 2026 तक बीजेपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की लगभग 70% आबादी वाले राज्यों पर शासन कर रही है. मई 2026 की शुरुआत तक, बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में सत्ता में है. चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल (10 करोड़ से अधिक आबादी) और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य विपक्ष के कंट्रोल में थे.
  • चुनावों के बाद की स्थिति: पश्चिम बंगाल में अपेक्षित जीत के साथ, बीजेपी पहली बार इस बड़ी आबादी वाले राज्य पर शासन करेगी. इसी तरह, पुडुचेरी में गठबंधन सरकार की वापसी और असम में सत्ता बरकरार रहने से पार्टी का जनसांख्यिकीय आधार और मजबूत होगा.

पश्चिम बंगाल की संभावित जीत बीजेपी को पूर्वी भारत में गहराई देगी, जहां वह पहले कमजोर थी. असम में लगातार तीसरी जीत पूर्वोत्तर में उसकी पकड़ और मजबूत करेगी. कुल मिलाकर बीजेपी का राष्ट्रीय वर्चस्व बढ़ेगा, जो 2029 लोकसभा चुनावों के लिए भी बड़ा बूस्ट होगा. NDA के इस व्यापक जनाधार का मुख्य कारण भारत के कुछ सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश पर कंट्रोल है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 04 May 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
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