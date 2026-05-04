चुनाव आयोग का पहला आधिकारिक रुझान, जानें बंगाल-असम से लेकर केरल तक कौन आगे

देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है. इस बीच पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से संबंधित शुरुआती चुनावी नतीजों के आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की TMC 105 सीटों पर आगे है और बीजेपी 125 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं असम में बीजेपी 68 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. केरल में लेफ्ट 52 और कांग्रेस 83 सीटों पर आगे है. पुडुचेरी में बीजेपी 22 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे है. तमिलनाडु में DMK 46 और AIDMK 30 सीटों पर आगे हैं.

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