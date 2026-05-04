बीजेपी-TVK समेत किन पार्टियों का कद बढ़ा और घटा? कैसे चुनाव 2026 ने लिख दी सालों की स्क्रिप्ट

भारतीय राजनीति में 4 मई 2026 का दिन ऐतिहासिक साबित हो रहा है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में मतगणना चल रही है और शुरुआती रुझानों ने कई पुरानी ताकतों को झटका दिया है जबकि कुछ नई और पुरानी पार्टियों को नई ऊंचाई मिली है. बीजेपी, कांग्रेस और TVK जैसी पार्टियों का कद बढ़ा है तो TMC और AIADMK जैसी पार्टियों का कद घट गया है. लेकिन यह सब हुआ कैसे और सूरत-ए-हाल क्या है...

सवाल 1: 5 राज्यों में मतगणना के आंकड़े क्या हैं?

जवाब: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के मुताबिक, दोपहर 1 बजे तक 5 राज्यों की स्थिति यह है:

पश्चिम बंगाल: 294 सीटों में बीजेपी करीब 190 सीटों पर लीड कर रही है जबकि TMC 90 के आसपास है. बीजेपी बहुमत के आंकड़े 148 को पार कर चुकी है और ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार पर विराम लगने की मजबूत संभावना है.

294 सीटों में बीजेपी करीब 190 सीटों पर लीड कर रही है जबकि TMC 90 के आसपास है. बीजेपी बहुमत के आंकड़े 148 को पार कर चुकी है और ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार पर विराम लगने की मजबूत संभावना है. तमिलनाडु: 234 सीटों में एक्टर विजय थलापति की नई पार्टी TVK 100 से 110 सीटों पर लीड कर रही है. AIADMK 70 से 80 के आसपास है और सत्तारूढ़ DMK 50 से 60 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है. बहुमत का आंकड़ा 118 है.

234 सीटों में एक्टर विजय थलापति की नई पार्टी TVK 100 से 110 सीटों पर लीड कर रही है. AIADMK 70 से 80 के आसपास है और सत्तारूढ़ DMK 50 से 60 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है. बहुमत का आंकड़ा 118 है. केरल: 140 सीटों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 90 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) 40 के आसपास सिमट गया है. बहुमत का आंकड़ा 71 है.

140 सीटों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 90 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) 40 के आसपास सिमट गया है. बहुमत का आंकड़ा 71 है. असम: 126 सीटों में NDA 80 से 95 सीटों पर मजबूत लीड बनाए हुए है और सत्ता बरकरार रखने की राह पर है. बहुमत का आंकड़ा 64 है.

126 सीटों में NDA 80 से 95 सीटों पर मजबूत लीड बनाए हुए है और सत्ता बरकरार रखने की राह पर है. बहुमत का आंकड़ा 64 है. पुडुचेरी: 30 सीटों में NDA (बीजेपी + AINRC) 20 से ज्यादा पर आगे है और सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में है. बहुमत का आंकड़ा 16 है.

ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं जो आगे बदल सकते हैं लेकिन बड़े उलटफेर की तस्वीर साफ दिख रही है. आधिकारिक नतीजे शाम तक और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे.

सवाल 2: 2026 चुनाव में किन पार्टियों का कद बढ़ गया है?

जवाब: इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, TVK और AIADMK का कद साफ तौर पर बढ़ा है...

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल जैसे TMC के मजबूत गढ़ में ऐतिहासिक सेंध लगाई है और असम में अपनी सत्ता मजबूत की है. पार्टी ने एंटी-इन्कम्बेंसी, हिंदू वोट कंसॉलिडेशन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों और केंद्र की योजनाओं का अच्छा फायदा उठाया.

कांग्रेस का कद केरल में बढ़ा है जहां UDF ने LDF को करारी शिकस्त देने के थोड़ा करीब है. पार्टी ने बदलाव की लहर और आर्थिक मुद्दों पर वोटरों को आकर्षित किया है.

TVK ने तमिलनाडु में सबसे बड़ा उलटफेर किया है. विजय की नई पार्टी ने राजनीति के पुराने खेल को तोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का कमाल किया है. युवा वोटरों और बदलाव की चाहत ने इसे नई ऊंचाई दी.

AIADMK ने भी तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति बरकरार रखी है और TVK की लहर के बावजूद अच्छी संख्या में सीटें हासिल की हैं, जिससे उसका कद पहले से बेहतर दिख रहा है.

सवाल 3: किन पार्टियों का कद घट गया?

जवाब: TMC, DMK और लेफ्ट (LDF) का कद इस चुनाव में घट गया है. TMC पश्चिम बंगाल में 15 साल की सत्ता के बाद भारी एंटी-इन्कम्बेंसी का शिकार हुई है. भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति, सिंडिकेट राज और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे उसके खिलाफ गए.

DMK तमिलनाडु में परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोपों और बेरोजगारी की वजह से तीसरे स्थान पर खिसक गई है. पुरानी राजनीति नई पीढ़ी को आकर्षित नहीं कर पाई.

LDF केरल में लंबे शासन की थकान, आर्थिक संकट और नीतिगत असफलताओं के कारण काफी कमजोर हुआ है. कांग्रेस के UDF के सामने पीछे रह गया. इन पार्टियों की पुरानी ताकत इस बार वोटरों के बदलाव की चाहत के आगे नहीं टिक सकी.

सवाल 4: 2026 के चुनाव में यह उतार-चढ़ाव कैसे हुआ?

जवाब: यह उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से लंबे समय से सत्ता में रह रही पार्टियों के खिलाफ एंटी-इन्कम्बेंसी की वजह से हुआ.

पश्चिम बंगाल में 15 साल की TMC सरकार के खिलाफ गुस्सा, स्कूल घोटाला, आर जी कर केस और संदेशखाली जैसे मुद्दे बड़ी दिक्कत बन गए. महिलाओं की सुरक्षा की चिंता और बीजेपी के मछली-काली नैरेटिव ने बीजेपी के लिए पॉजिटिव काम किया. रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है.

तमिलनाडु में विजय का स्टार पावर और नई पार्टी TVK ने युवाओं में बदलाव की उम्मीद जगाई और DMK-AIADMK के पुराने द्वंद्व को तोड़ दिया.

केरल में LDF की थकान और आर्थिक समस्याओं ने कांग्रेस को मौका दिया.

असम और पुडुचेरी में बीजेपी के विकास कार्य, स्थिरता और अच्छे गठबंधन ने फायदा पहुंचाया.

कुल मिलाकर वोटरों ने भ्रष्टाचार, रोजगार, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर फैसला किया और पुरानी ताकतों से ऊबकर नई या विकल्प वाली पार्टियों की तरफ रुख किया.

सवाल 5: इन सभी पार्टियों का आगे क्या होगा?

जवाब: आगे बीजेपी की बंगाल में संभावित सरकार उसे पूर्वी भारत में बहुत मजबूत बनाएगी और 2029 लोकसभा चुनावों की तैयारी में बड़ा बूस्ट देगी.

बीजेपी: 2026 का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के लिए बूस्टर बनेगा. बंगाल, तमिलनाडु और केरल में मजबूत होकर वह 2029 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण और पूर्व में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगी.

2026 का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के लिए बूस्टर बनेगा. बंगाल, तमिलनाडु और केरल में मजबूत होकर वह 2029 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण और पूर्व में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगी. कांग्रेस: केरल में पूरी ताकत हासिल करने के बाद राहुल गांधी को 'वापसी' का मंच मिलेगा, लेकिन 'इंडिया गठबंधन' में TMC और DMK जैसी हारी हुई पार्टियों के साथ तालमेल मुश्किल होगा.

केरल में पूरी ताकत हासिल करने के बाद राहुल गांधी को 'वापसी' का मंच मिलेगा, लेकिन 'इंडिया गठबंधन' में TMC और DMK जैसी हारी हुई पार्टियों के साथ तालमेल मुश्किल होगा. TVK: तमिलनाडु में 'किंगमेकर' की भूमिका में आ सकती है. आगामी स्थानीय चुनावों में वह राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का सपना देखेगी.

तमिलनाडु में 'किंगमेकर' की भूमिका में आ सकती है. आगामी स्थानीय चुनावों में वह राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का सपना देखेगी. TMC: ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बेदखल हुईं तो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर सकती हैं. वह 'तीसरा मोर्चा' बनाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन सीटें घटने से उनका वजन कम होगा.

ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बेदखल हुईं तो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर सकती हैं. वह 'तीसरा मोर्चा' बनाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन सीटें घटने से उनका वजन कम होगा. DMK: तमिलनाडु की सत्ता हाथ से निकलने के बाद स्टालिन को आंतरिक बगावतों का सामना करना पड़ेगा. पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में निष्क्रिय हो सकती है.

तमिलनाडु की सत्ता हाथ से निकलने के बाद स्टालिन को आंतरिक बगावतों का सामना करना पड़ेगा. पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में निष्क्रिय हो सकती है. AIADMK: सत्ता में लौटकर वह DMK से बदला लेने के लिए तमिल पहचान और केंद्र-विरोधी एजेंडा उठा सकती है, लेकिन TVK के बढ़ते दबाव को झेलना होगा.

सत्ता में लौटकर वह DMK से बदला लेने के लिए तमिल पहचान और केंद्र-विरोधी एजेंडा उठा सकती है, लेकिन TVK के बढ़ते दबाव को झेलना होगा. लेफ्ट: केरल और बंगाल में विनाशकारी हार के बाद पार्टी का अस्तित्व खतरे में है. वह त्रिपुरा, पंजाब जैसी बची हुई जमीनों पर टिकने की कोशिश करेगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिकता खो देगी.

2026 के मतगणना में रुझानों ने दक्षिण और पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए नए रास्ते खोले हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों को सबक मिला है कि जनता बदलाव चाहती है. कांग्रेस ने सांस ली है और TVK ने जन्म लिया है. अब आगे का गणित 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए नए समीकरण बनाएगा.