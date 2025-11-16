हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया

एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ, चुनाव आयोग ने ब्रांड एंबेसडर से हटाया

नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान कई बार एनडीए सरकार की तारीफ की. उनकी राजनीतिक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं और विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए.

By : आईएएनएस | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 16 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव ब्रांड एंबेसडर की भूमिका से हटा दिया है. यह खबर राज्य में काफी चर्चा में है क्योंकि नीतू चंद्रा को मतदाता जागरूकता अभियान का चेहरा बनाया गया था. इस कदम के पीछे चुनाव आयोग की नीतियों का उल्लंघन करना है. 

दरअसल, किसी भी ऐसी भूमिका में रहने वाला व्यक्ति राजनीतिक मामलों में निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान और उसके बाद कई बार राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी.

चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस

चुनाव आयोग का नोटिस बिहार के निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया गया है. इस नोटिस में साफ कहा गया है कि नीतू चंद्रा को उनकी वर्तमान भूमिका से तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है.

नोटिस में बताया गया है कि चुनाव आयोग के अनुमोदन से गठित राज्य स्वीप आइकॉन के रूप में नीतू चंद्रा को इस भूमिका में राजनीतिक टिप्पणी, राजनीतिक गतिविधियों या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचना था. लेकिन नीतू चंद्रा ने मीडिया और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विषयों पर अपनी राय व्यक्त की, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है. ऐसे में चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी यह भूमिका समाप्त कर दी.

नीतू चंद्रा ने की थी NDA सरकार की तारीफ 

गौरतलब है कि नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान कई बार एनडीए सरकार की तारीफ की. उनकी राजनीतिक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं और विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए. उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को बधाई देने वाले पोस्ट भी किए, लेकिन बाद में इन्हें हटा लिया. इससे चुनाव आयोग की संवेदनशीलता बढ़ गई और उन्होंने कार्रवाई का रास्ता अपनाया.

गरम मसाला मूवी से की थी करियर की शुरुआत

नीतू चंद्रा ने अभिनय करियर की शुरुआत 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'गरम मसाला' से की. इस हिंदी फिल्म में उन्होंने एयरहोस्टेस स्वीटी की भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने 2006 में तेलुगु फिल्म 'गोदावरी' में काम किया. वह मधुर भंडारकर, दिबाकर बनर्जी, राहुल ढोलकिया, अश्विनी धीर और विक्रम जैसे निर्देशकों की फिल्मों में भी नजर आई.

तमिल, तेलुगु और भोजपुरी में भी कर चुकी हैं काम

2009 में उनकी तमिल फिल्म 'यावरुम नालम' काफी सफल रही. 2011 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म 'देसवा' में काम किया, जिसका निर्माण भी उन्होंने किया था. इसके अलावा, वह ग्रीक फिल्म 'होम स्वीट होम' का भी हिस्सा रहीं. इसमें उन्होंने एक भारतीय लड़की की भूमिका निभाई. इस फिल्म के लिए उन्हें ग्रीक भाषा सीखनी पड़ी और खुद ही डबिंग भी की.

उन्होंने हॉलीवुड में किस्मत आजमाई और शो 'गाउन एंड आउट इन बेवर्ली हिल्स' में नजर आईं. 2021 में उन्होंने महिला-केंद्रित मार्शल आर्ट फिल्म 'नेवर बैक डाउन: रिवॉल्ट' में मुख्य भूमिका निभाई. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है.

Published at : 16 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Tags :
Election Commission Nitu Chandra BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
Advertisement

वीडियोज

ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Lalu Yadav के सामने ही परिवार में चल गई चप्पल और गाली?
Bihar की तस्वीर बदल देगा NDA?
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
हैप्पी खुश हो गया| हंसी, प्यार और पागलपन फीट नरेश कथूरिया | दीदार गिल और संजीव अत्री
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
NEET PG 2025 राउंड 1 काउंसलिंग कल से शुरू, जानें चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
यहां परिंदों के भी बनते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट पकड़ने से पहले लेना पड़ता है एयरलाइन टिकट
यहां परिंदों के भी बनते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट पकड़ने से पहले लेना पड़ता है एयरलाइन टिकट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget