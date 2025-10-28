हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष

DMK ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, TMC-कांग्रेस ने कहा फैसला एकतरफा, जानें EC के विरोध में क्यों उतरा विपक्ष

चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में वोटर लिस्ट संशोधन की घोषणा पर सियासी विवाद छिड़ गया है. डीएमके, टीएमसी, सीपीआई(एम) और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश बताया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 28 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय चुनाव आयोग (EC) द्वारा 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही विवाद शुरू हो गया है. जिन राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू होनी है, उनमें विपक्ष शासित केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

सबसे पहले विरोध का झंडा तम लनाडु ने उठाया. मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार ने इस प्रक्रिया को राज्य के लोगों के मतदान अधिकार छीनने की साजिश बताया है और इस मुद्दे पर 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है. डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कदम लोकतंत्र को कमजोर और बदनाम करने की कोशिश है. उनका कहना है कि नवंबर-दिसंबर में उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान इतने बड़े पैमाने पर यह काम करना बेहद कठिन होगा.

पार्टी गठबंधन ने कहा, “हम यह नहीं कह रहे कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे इतनी जल्दबाजी में करना गलत है. जब राज्य में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब यह कदम उचित नहीं है.” डीएमके ने आरोप लगाया कि बिहार में SIR के दौरान मुसलमानों, दलितों और महिलाओं को निशाना बनाया गया था. बयान में कहा गया, “तमिलनाडु ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देगा. हम मिलकर इसका विरोध करेंगे.”

पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने भी साधा निशाना

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी और केरल की सीपीआई(एम) सरकार ने भी चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार किए. टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा,  “बिहार में हुआ SIR तो बस ट्रायल था, असली निशाना बंगाल है. जनता कुछ महीनों में आयोग को जवाब देगी, जो अब पूरी तरह पक्षपाती हो चुका है.”

सीपीआई(एम) के वरिष्ठ नेता एम. ए. बेबी ने कहा कि आयोग का फैसला एकतरफा और जल्दबाजी भरा है. उन्होंने आरोप लगाया, “जब सुप्रीम कोर्ट बिहार में SIR की वैधता पर सुनवाई कर रहा है, तब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना लोकतांत्रिक मानकों का अपमान है.”

कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए. पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, “बिहार में SIR की खामियों को सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देकर सुधारना पड़ा. अब वही प्रयोग दूसरे राज्यों में दोहराया जा रहा है. यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहा है.”

ये भी पढ़ें-

नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द

Published at : 28 Oct 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
DMK Kerala Tamil Nadu Congress West Bengal BJP Voter List Special Intensive Revision
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
इंडिया
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे
उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? डोनाल्ड ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
इंडिया
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
हेल्थ
Lack of Sleep Disease: हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब
हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने उड़ाया गर्दा! मॉल में ठुमके लगा दिए कातिलाना एक्सप्रेशन- वीडियो वायरल
भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने उड़ाया गर्दा! मॉल में ठुमके लगा दिए कातिलाना एक्सप्रेशन- वीडियो वायरल
Parenting
Signs of Violent Behavior in Children: ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget