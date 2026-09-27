बंगाल SIR: दोबारा चुनाव की मांग पर EC का SC में जवाब, 'TMC भी कम मार्जिन से जीती'

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल SIR ट्रिब्यूनल के पास अभी भी 37 लाख से ज़्यादा अपीलें लंबित हैं. आयोग ने आंकड़ों के ज़रिए दावा किया है कि इन लंबित अपीलों का चुनाव परिणामों पर असर नहीं पड़ा है. चुनाव आयोग ने यह जानकारी 31 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग कर रहे TMC सांसद डेरेक ओब्रायन की याचिका के जवाब में दी है.

ओब्रायन ने दलील दी थी कि 31 सीटों पर चुनाव में जीत का मार्जिन SIR में हटाए गए नामों की संख्या से कम है. इसका जवाब देते हुए आयोग ने कहा है कि ओब्रायन सिर्फ वैसी सीटों की चर्चा कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी हार गई. TMC ने भी ऐसी 21 सीटों में जीत हासिल की है जहां वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी.

38 लाख 31 हज़ार अपीलें हुई थीं दाखिल

आयोग ने बताया है कि अपील ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 38 लाख 31 हज़ार अपीलें दाखिल हुई थीं. उनमें से 22 लाख 21 हज़ार अपीलें उन लोगों की हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे. 16 लाख 10 हज़ार अपीलें ऐसी हैं जो मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने का विरोध कर रही हैं. यानी इन 16 लाख 10 हज़ार लोगों ने इस चुनाव में वोट डाला है.

आयोग ने कहा है कि SIR में 1.22 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटने की जम कर चर्चा होती है, लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा की जाती है कि हटाए गए ज़्यादातर नाम मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या अनुपस्थित श्रेणी के हैं. यही कारण है कि अपील ट्रिब्यूनल के सामने सिर्फ 22 लाख 21 लोग ही पहुंचे हैं. इनमें मुर्शिदाबाद ज़िले से सबसे ज्यादा 7 लाख 48 हज़ार अपीलें दाखिल हुई हैं. दूसरा नंबर मालदा का है. मालदा से 5,31,617 अपीलें आई हैं.

लंबित अपीलों को जल्द निपटाने की तैयारी

आयोग ने लंबित अपीलों को जल्द निपटाने के लिए ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. उसका सुझाव है कि राज्य की 42 लोकसभा सीटों के बराबर 42 अपील ट्रिब्यूनल बनाए जाएं. आयोग ने यह भी कहा है कि उसके सॉफ्टवेयर की मदद से अपील सुन रहे पूर्व जज अपने घर से भी सुनवाई कर सकते हैं.

31 सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग को आयोग ने संवैधानिक दृष्टि से गलत बताया है. आयोग ने कहा है कि अगर किसी को किसी सीट के चुनाव परिणाम पर आपत्ति हो तो संविधान में अनुच्छेद 329(b) की व्यवस्था दी गई है. इस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है. सीधे सुप्रीम कोर्ट से चुनाव रद्द करने की मांग करना असंवैधानिक है.

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