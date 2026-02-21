हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?

केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?

Kerala SIR: एसआईआर की पहली चरण की प्रक्रिया के दौरान राज्यभर में 2.78 करोड़ फॉर्म बांटे गए थे. अपडेटेड वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

केरल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर के कार्यालय के मुताबिक अब केरल में कुल मतदाताओं की संख्या 2,69,53,644 है. अपडेटेड मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा और यही लिस्ट आगामी विधानसभा चुनावों में लागू रहेगी. 23 दिसंबर को जारी हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,54,42,352  मतदाता दर्ज थे.

महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा

एसआईआर की पहली चरण की प्रक्रिया के दौरान राज्यभर में 2.78 करोड़ फॉर्म बांटे गए थे. अपडेटेड वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. राज्य अब महिला वोटर संख्या 1,38,27,319, पुरुष वोटर 1,31,26,048 हैं. इसके अलावा 2,23,558 प्रवासी (ओवरसीज) मतदाता भी अंतिम सूची में शामिल किए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों पर सुनवाई के बाद प्रारूप सूची से 53,229 नाम हटाए गए. इनमें वे लोग शामिल हैं जिनकी गणना अवधि के दौरान मृत्यु हो गई, जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, जो अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गए या जिनके नाम डुप्लीकेट पाए गए. 

चुनाव आयोग ने कितने लोगों को भेजा गया नोटिस?

फॉर्मेट लिस्ट के प्रकाशन के बाद निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के लिए 36,88,948 नोटिस जारी किए थे. अब इन सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया है. इनमें 19,32,688 ऐसे मतदाता थे जिनका विवरण 2002 की मतदाता सूची से लिंक नहीं हो पाया था (नो मैपिंग कैटेगरी), जबकि 17,56,260 मतदाताओं के रिकॉर्ड में स्थानीय स्तर पर विसंगतियां पाई गई थीं. पिछले वर्ष 27 अक्टूबर से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त 13,51,151 नए आवेदन (फॉर्म-6) स्वीकार किए.

इसके अलावा प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए 1,59,111 आवेदन (फॉर्म-6A) भी मंजूर किए गए. इसी अवधि में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़े कुल 24,28,639 आवेदनों पर कार्रवाई की गई, जबकि 3,93,333 प्रपत्रों के जरिए मौजूदा प्रविष्टियों में संशोधन किए गए. अंतिम मतदाता सूची तैयार होने के साथ ही अब राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है.

Published at : 21 Feb 2026 05:59 PM (IST)
