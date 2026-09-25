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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधनखड़-आडवाणी, केजरीवाल के SIR नोटिस पर EC ने लिया बड़ा फैसला, क्या है विवाद?

धनखड़-आडवाणी, केजरीवाल के SIR नोटिस पर EC ने लिया बड़ा फैसला, क्या है विवाद?

चुनाव आयोग ने धनखड़ और केजरीवाल समेत प्रसिद्ध हस्तियों के एसआईआर के मामले पर अहम फैसला लिया है. इन वोटर्स का पहले डेटा वैरिफिकेशन करवाया गया था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Sep 2026 10:58 AM (IST)
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वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. इस बीच अहम खबर सामने आई है. एसआईआर प्रोसेस के दौरान नोटिस पाने वाले अधिकांश वोटर्स के डेटा का वैरिफिकेशन हो गया है. उनके नाम को फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए सुरक्षित रख लिया गया है. निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई क्षेत्रों से जुड़ी अन्य अहम हस्तियों को उनके गणना वाले फॉर्म में विसंगतियां पाए जाने के बाद नोटिस जारी किए गए थे.

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'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि इनमें से अधिकांश को दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए पिछले एसआईआर के रिकॉर्ड से ‘मैप नहीं होने’ के कारण नोटिस दिया गया था. ऐसे ज्यादातर प्रमुख मतदाता नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के हैं.

फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल होंगे नाम

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) सहित निर्वाचन अधिकारियों की टीमों ने ऐसे मतदाताओं के घर जाकर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सहायक दस्तावेजों के आधार पर उनकी डीटेल्स का वैरिफिकेशन किया. वैरिफिकेशन के बाद ऐसे मतदाताओं के नाम 4 नवंबर को प्रकाशित होने वाली दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए सुरक्षित रखे गए हैं.

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, निर्वाचन डेटाबेस में चिन्हित न्यायपालिका के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, घोषित पदों पर आसीन व्यक्तियों तथा कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल और लोकसेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को नोटिस जारी किए गए थे. इनके नाम 31 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं थे.

मसौदा मतदाता सूची में 97 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि करीब 33.13 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्रों में विसंगतियां पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस के लिए चिन्हित किया गया है. इनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है, जिनके विवरण का वर्ष 2002 में हुए पिछले एसआईआर के दौरान तैयार मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका.

इनपुट - पीटीआई

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 25 Sep 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
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