SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी

भारतीय निर्वाचन आयोग देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करा रहा है. इनमें केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने पहले चरण में बिहार में SIR कराया था, जहां विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि कई वैध लोगों के वोट भी काट दिए गए हैं. यूपी और बंगाल में भी विपक्षी दल ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं. इसके अलावा बंगाल में टीएमसी का आरोप है कि वर्क प्रेशर में आकर बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं.

चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है. ईसीआई ने SIR अभियान में लगे बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी डबल कर दी है. चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स का वेतन 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. BLO सुपरवाइजर्स का वेतन 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है. हालांकि AERO और ERO की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. AERO को 25 हजार और ERO को 30 हजार रुपये सैलरी मिलेगी.

ये रहा चुनाव आयोग का नया आदेश

चुनाव आयोग की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया कि इलेक्टरोल रोल्स डेमोक्रेसी की नींव है. इस मशीनरी में इलेक्टोरल ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, BLO सुपरवाइजर और बूथ लेवल के ऑफिसर होते हैं. बहुत मेहनत करते हैं. बिना किसी भेदभाव और ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए कमीशन ने सभी BLOs की सालाना सैलरी दोगुनी करने और इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने साथ ही उनमें बदलाव करने वाले BLOs सुपरवाइजर की सैलेरी भी बढ़ाने का फैसला किया है. पिछली बार ऐसा बदलाव 2015 में किया गया था.

Election Commission doubles the remuneration for Booth Level Officers from Rs 6000 to Rs 12,000; enhances remuneration for BLO Supervisors from 12,000 and Rs 18,000 pic.twitter.com/QvSY2TWQfg — ANI (@ANI) November 29, 2025

बिहार में BLOs के लिए तैयार किया था स्पेशल इंसेंटिव

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार से शुरू हुए एसआईआर प्रक्रिया के लिए BLOs के लिए 6 हजार रुपए का स्पेशल इंसेंटिव भी मंजूर किया था. यह फैसला इलेक्शन कमीशन के उस वादे को दिखाता है, जो सही कर्मचारियों की तरफ से इलेक्टोरल रोल्स को बनाए रखने, वोटर्स की मदद करने और इलेक्शन प्रोसेस को मजबूत करने के लिए फील्ड लेवल पर बिना थके काम करते हैं.

कितनी बढ़ाई सैलेरी?

चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर की सैलरी 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दी है. इनके अलावा इंसेंटिव 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार कर दिया है. बीएलओ सुपरवाइजर की सैलेरी 12 हजार से बढ़ाकर 18 हजार कर दी है. AERO के अबतक मानदेय नहीं मिलता था, अब उन्हें 25 हजार का मानदेय मिलेगा. इनके अलावा ERO को 30 हजार का मानदेय दिया जाएगा.