किस गुट को मिलेगा TMC का नाम और चुनाव चिह्न? EC कब सुनाएगा फैसला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उपचुनाव से पूर्व तत्काल फैसले की दोनों गुटों की मांग।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के संगठनात्मक विवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग शनिवार (12 सितंबर, 2026) को पार्टी को दोनों गुटों- ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत बनर्जी गुट- के साथ बैठक की. इस बैठक में इस बात पर चर्चा किया जाना है कि तृणमूल का जोड़ाफूल चुनाव चिह्न किस गुट के पास रहेगा. आयोग ने पहले ऋतब्रत बनर्जी के तृणमूल गुट के साथ बैठक की, उसके बाद कालीघाट तृणमूल यानी ममता बनर्जी के गुट के साथ. हालांकि, पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव से पहले इस मुद्दे पर आखिरी फैसला होने की संभावना बहुत कम है.

चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. वहीं, आयोग के सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के ‘जोड़ाफूल या जोड़ाब्रता’ चुनाव चिह्न को फ्रीज किया जा सकता है और दोलों गुटों को उपचुनाव लड़ने के लिए अस्थायी नाम और चुनाव चिह्न दिए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि बंगाल उपचुनाव में कालीघाट टीएमसी बनाम ऋतब्रत टीएमसी के बीच चुनावी दंगल देखने को मिल सकता है.

बैठक में ममता बनर्जी के गुट ने क्या दिए तर्क?

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर आयोजित बैठक में चुनाव आयोग ने दावा कर रहे दोनों पक्षों से पूछा कि उनके समर्थन में कितने विधायक और सांसद हैं. इस पर कालीघाट तृणमूल की तरफ से सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘ममता बनर्जी ने इस पार्टी का गठन किया था. उन्होंने खुद एक फूल की तस्वीर बनाई थी, जिसे बाद में पार्टी का चुनाव चिह्न बनाया गया था. ममता बनर्जी उनके साथ हैं और अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ हैं.’

उन्होंने कहा, ‘ममता बनर्जी खुद इसी चुनाव चिह्न के साथ तीन बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं. जो लोग अब बगावत कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ महीने पहले ममता बनर्जी के बनाए इसी चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की थी. इसलिए उन्हें महत्व नहीं दिया चाहिए.’

मामले पर जल्द फैसले देने की मांग

बैठक के बाद दोनों ही गुटों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से जल्द से जल्द फैसला देने की मांग की है. इसके पीछे वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है और नॉमिनेशन की आखिर तारीख 16 सितंबर है. ऐसे में दोनों ही गुट यह चाहते हैं कि उससे पहले ही चुनाव आयोग अपना फैसला सुना दे.

कल्याण बनर्जी ने आयोग से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, ‘चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा, उसे देखने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन जब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई अलग निर्देश नहीं मिलता है, तब तक ममता बनर्जी का गुट अपने चुनाव चिह्न के साथ ही चुनाव लड़ेगा.’

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