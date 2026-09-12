ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकिस गुट को मिलेगा TMC का नाम और चुनाव चिह्न? EC कब सुनाएगा फैसला

किस गुट को मिलेगा TMC का नाम और चुनाव चिह्न? EC कब सुनाएगा फैसला

पश्चिम बंगाल में अगले महीने 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उपचुनाव होने वाला है. ऐसे में टीएमसी के दो गुटों नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर आयोग से जल्द फैसला लेने की मांग की है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 12 Sep 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उपचुनाव से पूर्व तत्काल फैसले की दोनों गुटों की मांग।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के संगठनात्मक विवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग शनिवार (12 सितंबर, 2026) को पार्टी को दोनों गुटों- ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत बनर्जी गुट- के साथ बैठक की. इस बैठक में इस बात पर चर्चा किया जाना है कि तृणमूल का जोड़ाफूल चुनाव चिह्न किस गुट के पास रहेगा. आयोग ने पहले ऋतब्रत बनर्जी के तृणमूल गुट के साथ बैठक की, उसके बाद कालीघाट तृणमूल यानी ममता बनर्जी के गुट के साथ. हालांकि, पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव से पहले इस मुद्दे पर आखिरी फैसला होने की संभावना बहुत कम है.

चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कोई अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. वहीं, आयोग के सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के ‘जोड़ाफूल या जोड़ाब्रता’ चुनाव चिह्न को फ्रीज किया जा सकता है और दोलों गुटों को उपचुनाव लड़ने के लिए अस्थायी नाम और चुनाव चिह्न दिए जा सकते हैं. इसका मतलब है कि बंगाल उपचुनाव में कालीघाट टीएमसी बनाम ऋतब्रत टीएमसी के बीच चुनावी दंगल देखने को मिल सकता है.

बैठक में ममता बनर्जी के गुट ने क्या दिए तर्क?

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद पर आयोजित बैठक में चुनाव आयोग ने दावा कर रहे दोनों पक्षों से पूछा कि उनके समर्थन में कितने विधायक और सांसद हैं. इस पर कालीघाट तृणमूल की तरफ से सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘ममता बनर्जी ने इस पार्टी का गठन किया था. उन्होंने खुद एक फूल की तस्वीर बनाई थी, जिसे बाद में पार्टी का चुनाव चिह्न बनाया गया था. ममता बनर्जी उनके साथ हैं और अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ हैं.’

उन्होंने कहा, ‘ममता बनर्जी खुद इसी चुनाव चिह्न के साथ तीन बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं. जो लोग अब बगावत कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ महीने पहले ममता बनर्जी के बनाए इसी चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की थी. इसलिए उन्हें महत्व नहीं दिया चाहिए.’ 

मामले पर जल्द फैसले देने की मांग

बैठक के बाद दोनों ही गुटों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से जल्द से जल्द फैसला देने की मांग की है. इसके पीछे वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है और नॉमिनेशन की आखिर तारीख 16 सितंबर है. ऐसे में दोनों ही गुट यह चाहते हैं कि उससे पहले ही चुनाव आयोग अपना फैसला सुना दे.

कल्याण बनर्जी ने आयोग से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, ‘चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा, उसे देखने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन जब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई अलग निर्देश नहीं मिलता है, तब तक ममता बनर्जी का गुट अपने चुनाव चिह्न के साथ ही चुनाव लड़ेगा.’ 

यह भी पढ़ेंः BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 12 Sep 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE Ritabrata Banerjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘चीन मिडिल ईस्ट में भूमिका निभाने के लिए तैयार’, BRICS समिट में बोले जिनपिंग
‘चीन मिडिल ईस्ट में भूमिका निभाने के लिए तैयार’, BRICS समिट में बोले जिनपिंग
इंडिया
पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'
पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'
इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: 'चीन के समर्थन के लिए धन्यवाद', बैठक में जिनपिंग से बोले पीएम मोदी
LIVE: 'चीन के समर्थन के लिए धन्यवाद', बैठक में जिनपिंग से बोले पीएम मोदी
इंडिया
ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया और फोटो खिंचाकर दुनिया को भेजा मैसेज
ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया और फोटो खिंचाकर दुनिया को भेजा मैसेज
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 Updates : इस बार की BRICS समिट का प्रभाव, बदलेगी विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था !
BRICS Summit 2026 : एक मंच पर दुनिया की 'त्रिशक्ति'..अमेरिका- पाकिस्तान टेंशन में !।China।Russia
Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
बॉलीवुड
Box office: 'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर द मवी' में कांटे की टक्कर, जानें 6 बजे तक किसने की कितनी कमाई
'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर द मवी' में कांटे की टक्कर, जानें 6 बजे तक किसने की कितनी कमाई
क्रिकेट
पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, 8 विकेट से इंग्लैंड ने जीता तीसरा टेस्ट; 3-0 से सीरीज
पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, 8 विकेट से इंग्लैंड ने जीता तीसरा टेस्ट; 3-0 से सीरीज
बिहार
बिहार MLC चुनाव: 4 सीटों पर लड़ सकती है JDU, ये हो सकते हैं प्रत्याशी
बिहार MLC चुनाव: 4 सीटों पर लड़ सकती है JDU, ये हो सकते हैं प्रत्याशी
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
इंडिया
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
इंडिया
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aasif Khan हुईं Mahhi Vij की हिट लिस्ट में, Mary Kom के कमेंट से विवाद!
Bigg Boss 20 में Aasif Khan हुईं Mahhi Vij की हिट लिस्ट में, Mary Kom के कमेंट से विवाद!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 4 में Aasif Khan और Qazi Touqeer की लड़ाई से मचा बवाल!
Bigg Boss 20 Episode 4 में Aasif Khan और Qazi Touqeer की लड़ाई से मचा बवाल!
Embed widget