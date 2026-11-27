तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और निशान के जारी विवाद को लेकर चुनाव आयोग में शुक्रवार (27 नवंबर) को पहली सुनवाई शुरू हो गई. चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें ममता बनर्जी गुट की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी और डेरेक ओब्रायन अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे हैं.

दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विद्रोही गुट का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऋतब्रत बनर्जी और अखरुज्जमां भी चुनाव आयोग के सामने पहुंचे.

चुनाव आयोग संग बैठक को लेकर क्या बोले सौगत रॉय?

TMC के दोनों गुटों के प्रतिनिधिमंडलों के पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात करने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, ‘मैं इस मामले के नतीजे को लेकर कोई अटकल नहीं लगाना चाहता हूं. हमने बहुत समय पहले ही आयोग के सामने अपना पक्ष रख दिया था. हमने अपने सभी विधायकों और सांसदों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे भी सौंपे हैं. इसके अलावा पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के हलफनामे भी जमा किए हैं.’

The first hearing in the TMC dispute is now underway at the Election Commission of India. Abhishek Banerjee, Kalyan Banerjee and Derek O’Brien are representing Mamata Banerjee’s side. Ritabrata Banerjee and Akhruzzaman have arrived to represent the other faction. — ANI (@ANI) November 27, 2026

उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष फैसला लेगा. हमारा मानना है कि इस मामले पर पार्टी की संगठनात्मक ताकत के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर.’

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या दिया फैसला?

वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 नवंबर) को ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद पर ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति को खारिज कर दिया है. साथ ही, अदालत ने विद्रोही गुट के विधायक अखरुज्जमां की चीफ व्हिप के रूप में की गई नियुक्ति को भी रद्द कर दिया है.

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे नेता विपक्ष और पार्टी के चीफ व्हिप की नियुक्ति पर एक बार फिर से विचार करें और अगले 10 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करते हुए एक नया आदेश जारी करें.

अदालत के आदेश पर क्या बोले TMC विधायक के वकील?

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Lawyer of TMC MLA Sovandeb Chattopadhyay, Srisarnno Bannerjee says, "Today, the court has set aside the order of the speaker in which he had engaged Ritabrata Banerjee as the Leader of Opposition and Akhruzzaman as the Chief Whip and has directed the speaker to take a decision within 10 days as to who shall be the Leader of Opposition. Therefore, the petition filed by Sovandeb Chattopadhyay, who was originally chosen by the All India Trinamool Congress as leader of opposition has been allowed by the court... I hope Ritabrata Banerjee now takes good advice from his advocate friend, Akhruzzaman, whose name I have not seen in a single legal journal so far...." — ANI (@ANI) November 27, 2026

TMC विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय के वकील श्रीसर्नो बनर्जी ने कहा, ‘आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता (LoP) और अखरुज्जमां को चीफ व्हिप नियुक्त किया था. कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के अंदर फैसला करें कि विपक्ष का नेता कौन होगा. इसलिए, शोभनदेव चट्टोपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.’

उन्होंने कहा, ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने मूल रूप से उन्हीं ही विपक्ष के नेता के रूप में चुना था. मुझे उम्मीद है कि अब ऋतब्रत बनर्जी अपने वकील दोस्त अखरुज्जमां से अच्छी कानूनी सलाह लेंगे. अब तक मैंने किसी भी कानूनी जर्नल में अखरुज्जमां का नाम नहीं देखा है.’

यह भी पढ़ेंः कार्तिगई दीपम विवाद: नाराज SC ने जारी किया अवमानना नोटिस, रिपोर्ट को बताया 'घड़ियाली आंसू'

