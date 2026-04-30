तेलंगाना रक्षाणा सेना को मिली मंजूरी, कविता की नई राजनीतिक पारी ने बढ़ाई हलचल
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि TRS जैसे परिचित संक्षेप का इस्तेमाल राज्य की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकता है. एक समय में यही संक्षेप तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए पहचान बन चुका था.
तेलंगाना की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया है. कल्वकुंतला कविता द्वारा स्थापित नई पार्टी को आखिरकार चुनाव आयोग से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है. पार्टी का नाम तेलंगाना रक्षा सेना (TRS) तय किया गया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही नाम संक्षेप (TRS) राज्य की राजनीति में पहले से एक बड़े दल से जुड़ा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है.
कविता ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पिछले दो दशकों से तेलंगाना जागृति के जरिए जिस तरह जनता की सेवा करती रही है, उसी प्रतिबद्धता के साथ अब राजनीतिक स्तर पर लोगों की रक्षाणा और सेवा के लिए काम करेगी. उन्होंने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए यह भी कहा कि उनकी पार्टी सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी.
जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2026 में पार्टी ने चुनाव आयोग को पांच संभावित नामों का प्रस्ताव भेजा था. इनमें तेलंगाना प्रजा जागृति, तेलंगाना जागृत, तेलंगाना रक्षा सेना, तेलंगाना राष्ट्र जागृति और तेलंगाना प्रजा शक्ति शामिल थे. चुनाव आयोग ने इनमें से तीसरे विकल्प तेलंगाना रक्षाणा सेना को मंजूरी दी है.
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चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि पार्टी को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, ताकि अगर किसी को नाम पर आपत्ति हो तो वह तय समय सीमा में अपनी बात रख सके. इसके बाद ही अंतिम पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होगी.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि TRS जैसे परिचित संक्षेप का इस्तेमाल राज्य की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकता है. एक समय में यही संक्षेप तेलंगाना राष्ट्र समिति के लिए पहचान बन चुका था. ऐसे में अब उसी संक्षेप के साथ नई पार्टी का आना राजनीतिक प्रतीकवाद और रणनीति दोनों के तौर पर देखा जा रहा है. कविता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हल्के अंदाज में कहा कि किस्मत में भी एक तरह का व्यंग्य होता है. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में और चर्चा को जन्म दिया है.
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नई पार्टी के गठन और नाम को मंजूरी मिलने के बाद यह साफ है कि तेलंगाना की राजनीति में प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कविता की तेलंगाना रक्षा सेना राज्य की सियासत में कितना असर डाल पाती है.
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