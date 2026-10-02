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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘एक कचौड़ी, दो समोसा...’, यूपी चुनाव को लेकर सियासी गलियों में गूंज रहा ये नारा

‘एक कचौड़ी, दो समोसा...’, यूपी चुनाव को लेकर सियासी गलियों में गूंज रहा ये नारा

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अब आज जो लोग समोसे और कचौड़ी को लेकर जो लोग नारे बनाने का काम कर रहे हैं, वो बैठकर समोसे और कचौड़ी ही खाएं. सत्ता चलाने का काम उनका नहीं है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Oct 2026 10:54 PM (IST)
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  • सपा और AIMIM ने नारे को अपने नेताओं से जोड़कर पेश किया।

‘एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा’, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने वाले और महिलाओं के साथ अपराध के विरोध में लगाया गया ये नारा, पिछले कई दिनों से लगातार देश भर के राज्यों में जोरों से गूंज रहा है. जहां-जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, वहां इस नारे को सुना जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाने वाला ये नारा अब सियासी गलियों में भी गूंजने लगा है.

चाहे उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) हो, विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी या फिर आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के साथ गठबंधन करने की कोशिश करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM हो. तीनों पार्टियों के नेता भी इन दिनों ‘एक कचौड़ी, दो समोसा...’ के बाद अपने हितार्थ नए शब्दों और वाक्यों को जोड़कर आगे बढ़ा रहे हैं.

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कोई भी नारा दें, जनता का ऐतबार उन पर बनने वाला नहीं- त्रिपाठी

इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, ‘एक पुराना नारा बिहार की राजनीति में भी बहुत प्रभावी हुआ करता था. जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक बिहार में रहेगा लालू.’ उन्होंने कहा, ‘समोसे में आलू तो आज भी है, लेकिन अब बिहार में लालू प्रभावी नहीं है. सिर्फ नारों के आधार पर राजनीति नहीं चलती है.’

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘अब आज जो लोग समोसे और कचौड़ी को लेकर जो लोग नारे बनाने का काम कर रहे हैं, वो बैठकर समोसे और कचौड़ी ही खाएं. सत्ता चलाने का काम उनका नहीं है. क्योंकि सत्ता में जब-जब वो रहे हैं, तब उन्होंने माफियाओं को सरकारी विमानों में बैठाकर और मुख्यमंत्री आवास में ऐसे ही चाय-नाश्ते कराए हैं. दंगाइयों को प्रोत्साहित किया है.’ 

उन्होंने आगे कहा, ‘अब उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे दंगाइयों, अपराधियों को पालने वालों को आगे बढ़ाने वाली नहीं है. वो कोई भी नारा दें, वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इन कोशिशों से जनता का ऐतबार उन पर बनने वाला नहीं है.

नारे को लेकर क्या बोले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया?

वहीं, विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, ‘एक कचौड़ी, दो समोसा, ऐसे अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था, जो आज जन-जन का नारा बन चुका है. Gen Z ने भी इस नारे को अपना लिया है. हर कोई इसी नारे को बोल रहा है. इसका मतलब अखिलेश यादव की बातों और बोली पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती है. उन्हें पता है कि जो ये कहते हैं, वो करते हैं.’ उन्होंने कहा कि 2027 में तय है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाएगी.

AIMIM नेता ने बनाए असदुद्दीन ओवैसी के नाम के नारे

इसके अलावा, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, ‘आज कल एक नारा बहुत ही ट्रेंडिंग में है, एक कचौड़ी, दो समोसा.., तो मैं कहना चाहूंगा कि एक कचौड़ी, दो समोसा, PDA में A फॉर असदुद्दीन ओवैसी होंगे, तो होगा जीत का भरोसा. एक कचौड़ी, दो समोसा, मुसलमान और दलित करता है सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी पर भरोसा.’ 

यह भी पढ़ेंः दिल्ली पुलिस डायर…, मुंबई से दीपके की हुंकार- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 02 Oct 2026 10:54 PM (IST)
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BJP UP Election AIMIM UTTAR PRADESH SAMAJWADI PARTY
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