EJP और RHA कितनी बड़ी तोप, CJP जैसा कमाल क्यों नहीं कर पाएंगे?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की सफलता ने सोशल मीडिया पर नए आंदोलनों की बाढ़ ला दी है. NEET पेपर लीक के मुद्दे पर CJP ने एक नई मिसाल कायम की. अब E20 जनता पार्टी (EJP) और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन (RHA) जैसे ग्रुप्स उसी फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन क्या ये नए आंदोलन सच में CJP जैसा कमाल कर पाएंगे...

EJP और RHA की कहानी क्या है?

इन दो नए ग्रुप्स की कहानी एक-दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन रोल मॉडल 'कॉकरोच' ही हैं...

1. E20 जनता पार्टी (EJP)

यह सरकार की E20 (20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल) नीति के खिलाफ उभरा है. EJP का कहना है कि कंज्यूमर्स को शुद्ध पेट्रोल और मिक्स्ड पेट्रोल के बीच चुनाव का अधिकार मिलना चाहिए.

EJP की सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इस्तीफा. सोशल मीडिया पर EJP का दबदबा तेजी से बढ़ा है. इंस्टाग्राम पर 2.74 लाख से ज्यादा और X पर करीब 35,000 फॉलोअर्स हैं. CJP के तुरंत बाद यह कैंपेन लॉन्च हुआ, जिससे यह साफ है कि इसने CJP के सफल मॉडल को कॉपी किया है.

People don't just want trust - they want answers.

⁰It's time for an open and transparent discussion on the ethanol policy. ✊#ethanol #नितिन_गडकरी_इस्तीफा_दो — E20 Janta Party (@E20JantaParty_) July 27, 2026

2. रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन (RHA)

यह जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ एक डिजिटल अभियान है. सामान्य वर्ग और कुछ OBC समुदायों के युवाओं ने इसे शुरू किया है.

RHA की मांग है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण खत्म किया जाए. सिर्फ मेरिट और आर्थिक आधार पर अवसर दिए जाएं. RHA ने 35 से 50 लाख तक के फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं, जो किसी भी नए आंदोलन के लिए हैरान करने वाला आंकड़ा है. X पर RHA के 14.8 हजार फॉलोवर्स हैं.

> Doctors are selected by giving preference to candidates with significantly lower scores.



> Engineers are being chosen by prioritizing lower-scoring candidates over merit.



Then we wonder why India struggles to progress.



> Is this how India will become a developed nation?

> Is… https://t.co/oxmqO19HGq — Reservation Hatao Andolan (RHA) (@WokeFuneral) July 27, 2026

लेकिन CJP की कामयाबी का फॉर्मूला क्या था?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जो किया, वह एक चमत्कार से कम नहीं था. एक 'तिलचट्टे' जैसे अपमानजनक नाम ने युवाओं को एक पहचान दी. उन्होंने अपनी डिजिटल ताकत (करीब 30 मिलियन फॉलोअर्स), एक साफ और भावनात्मक मुद्दा (NEET पेपर लीक और बेरोजगारी) और जमीनी आंदोलन (36 दिनों तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन) को मिलाकर एक ऐसा दबाव बनाया, जिसके आगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा.

CJP ने यह साबित कर दिया कि अगर आवाज सही हो, तो Gen Z की पीढ़ी किसी भी सरकार को चुनौती दे सकती है.

EJP और RHA क्यों CJP जैसा कमाल नहीं कर पाएंगे?

एक्सपर्ट्स 5 बड़ी वजहें बताते हैं...

1. मुद्दे की भावनात्मक गहराई

CJP का NEET पेपर लीक मुद्दा सीधे 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा था. यह जीने-मरने का सवाल बन चुका था. EJP का मुद्दा (पेट्रोल में इथेनॉल) सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से जुड़ा है. यह जरूरी है, लेकिन इसमें वह भावनात्मक करुणा नहीं है जो सड़कों पर लाखों लोगों को उतार दे. RHA का मुद्दा (आरक्षण) कहीं ज्यादा संवेदनशील और जटिल है. यह संविधान से जुड़ा मसला है, जिस पर आसानी से कोई सरकार पलटवार नहीं कर सकती.

2. संगठनात्मक ढांचे की कमी

CJP ने एक पूरा SOP, कैंपेन मटेरियल और मेमोरेंडम का टेम्प्लेट बनाया था. उनके पास बेहतर लीडरशिप और एकजुट टीम थी. EJP और RHA के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इनके संस्थापकों की पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पूरे आंदोलन की कमान संभाली थी. बिना किसी चेहरे वाला आंदोलन आखिरकार भटक जाता है.

3. मांगों की जटिलता

CJP की मांगें साफ और सीधी थीं कि 'मंत्री का इस्तीफा दो, FIR वापस लो और मुआवजा दो'. EJP की मांग (100% शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराओ और फ्यूल पॉलिसी आसान करो) तकनीकी रूप से जटिल है. RHA की मांग (आरक्षण खत्म करो) तो संविधान के मूल ढांचे से टकराती है. सरकार इन मांगों को टालने के लिए 'टास्क फोर्स' या 'कमेटी' बनाकर समय खरीद सकती है.

4. विपक्ष का समर्थन

CJP को कांग्रेस और कई विपक्षी दलों का खुला समर्थन मिला था. राहुल गांधी ने खुद CJP के साथ खड़े होकर तीन मांगें रखी थीं. लेकिन EJP और RHA का मामला अलग है. EJP का मुद्दा किसी बड़े राजनीतिक दल को सियासी फायदा नहीं देता. RHA का मुद्दा तो दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के वोटरों को नाराज कर सकता है. इस वजह से कोई भी बड़ी पार्टी इसका खुलकर समर्थन नहीं करेगी.

5. 'कॉपीकैट' इफेक्ट सबसे बड़ी अड़चन

CJP पहला था, इसलिए वह ताजा और असली लगा. EJP और RHA को 'CJP की कॉपी' कहा जा रहा है. जब कोई आंदोलन दूसरे की नकल करता है, तो उसमें वह असलीपन और जुनून नहीं होता. Gen Z की पीढ़ी नकलचियों को जल्दी पहचान लेती है.

लेकिन एक बात इनके पक्ष में है...

दोनों आंदोलनों ने CJP के डिजिटल फॉर्मूले को अपना लिया है. इंस्टाग्राम और X पर इनकी तेज ग्रोथ दिखाती है कि युवा अब एक्टिव हो गए हैं. RHA के 45 लाख और EJP के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स यह साबित करते हैं कि इन मुद्दों पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं.

तो क्या EJP और RHA बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे?

एक्सपर्ट्स दो सिनेरियो में जवाब देते हैं...

EJP की संभावना: पेट्रोल की कीमतें और वाहनों की परेशानी आम आदमी को छूती है, लेकिन यह मुद्दा इतना ज्यादा जीने-मरने वाला नहीं है कि लोग सड़कों पर उतर आएं. EJP ज्यादा से ज्यादा एक प्रेशर ग्रुप बनकर रह सकता है.

पेट्रोल की कीमतें और वाहनों की परेशानी आम आदमी को छूती है, लेकिन यह मुद्दा इतना ज्यादा जीने-मरने वाला नहीं है कि लोग सड़कों पर उतर आएं. EJP ज्यादा से ज्यादा एक प्रेशर ग्रुप बनकर रह सकता है. RHA की संभावना: आरक्षण एक बहुत पुराना और संवेदनशील मुद्दा है. इस पर कोई भी सरकार जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकती. RHA सोशल मीडिया पर बहस तो खड़ी कर सकता है, लेकिन CJP जैसा सड़क पर उतरने वाला आंदोलन बनना मुश्किल है, क्योंकि इस मुद्दे पर समाज बंटा हुआ है.

CJP की कामयाबी सही मुद्दा, सही समय और सही नेतृत्व का नतीजा है. EJP और RHA के पास एक हद तक सही मुद्दा तो है, लेकिन उनके पास न तो CJP जैसा भावनात्मक नारा है, न मजबूत लीडरशिप और न ही राजनीतिक समर्थन मिला है.

एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि दोनों ग्रुप्स सोशल मीडिया पर शोर तो मचा सकते हैं, लेकिन CJP जैसा ऐतिहासिक बदलाव लाना उनके बस की बात नहीं है. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा था, 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे.' EJP और RHA को अगर अपनी पहचान बनानी है, तो उन्हें CJP की नकल करने की बजाय अपना अलग रास्ता खोजना होगा.